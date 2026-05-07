Zaragoza Florece 2026: «El jardín que imaginamos», un sueño entre pétalos y melodías

Zaragoza se prepara para una metamorfosis cromática y sensorial.

Del 21 al 24 de mayo, la capital aragonesa celebrará la sexta edición de «Zaragoza Florece», un festival que ha logrado trascender las fronteras locales para consolidarse como una de las grandes citas culturales y turísticas de España.

Bajo el lema evocador «El jardín que imaginamos», el evento propone este año un reencuentro con la naturaleza, el arte contemporáneo y la identidad urbana, tras haber atraído en su edición anterior a más de 360.000 visitantes.

El corazón verde recuperado

El gran hito de este 2026 será, sin duda, la recuperación del Jardín Botánico «Francisco Loscos».

Este espacio emblemático del Parque Grande José Antonio Labordeta, íntimamente ligado a la memoria colectiva de los zaragozanos, ha sido recientemente renovado y se incorporará por primera vez como escenario protagonista del festival. Según la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, esta inauguración marca «un antes y un después» en el compromiso municipal con la sostenibilidad y la belleza urbana. Durante los cuatro días del evento, el Botánico no solo funcionará como reserva vegetal, sino que acogerá actuaciones musicales y propuestas artísticas que dialogarán directamente con su entorno botánico.

Un museo al aire libre con firmas internacionales

El concepto creativo de esta edición invita a los creadores a reinterpretar la relación entre la ciudad y la creatividad. Para ello, Zaragoza Florece contará con la participación de maestros florales de renombre nacional e internacional, como Nicu Bocancea, Casa Protea, Alex Segura, Samuel Flores, David Córdoba, Bea Beroy, Clara Sanz, Carles J. Fontanillas y Carlos Curbelo. Estos artistas, junto a colectivos locales como la Asociación de Floristas de Aragón, intervendrán espacios icónicos del parque.

Desde la majestuosa Escalinata del Batallador hasta la Fuente de Neptuno, pasando por el Puente de los Cantautores, el Kiosco de las Letras o la emblemática Pajarera, cada rincón será transformado en una obra única. La intención es que el parque se convierta en un gran museo al aire libre donde las instalaciones florales contemporáneas dialoguen con el público de forma inmersiva.

Más allá del Parque Grande: Los barrios florecen

Una de las grandes novedades de este año es la expansión del espíritu del festival hacia el tejido comercial de la ciudad. La iniciativa «Zaragoza florece en sus barrios», organizada por la federación de comercio FECOM, busca dinamizar el consumo local y poner en valor la contribución de las tiendas de proximidad al paisaje urbano.

Aproximadamente 150 establecimientos de barrios como Torrero, Las Fuentes, El Gancho, Barrio Jesús, La Jota, Santa Isabel y Casetas participarán en un concurso de decoración floral donde la margarita será la gran protagonista. Los ganadores de cada barrio recibirán un premio muy especial: una intervención profesional en sus escaparates a cargo de los Artesanos Floristas Aragoneses con flor natural. Tal y como ha señalado la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, el objetivo es que la ciudad entera se convierta en la «capital del color».

Una experiencia para todos los sentidos: Música y Gastronomía

Zaragoza Florece no es solo un evento visual; es una experiencia integral. El Mercado de las Flores, situado en el Paseo San Sebastián, permitirá a los asistentes llevarse un trocito de naturaleza a sus hogares. Justo enfrente, la zona gastronómica se reforzará con 20 foodtrucks que ofrecerán desde cocina internacional hasta opciones saludables en un ambiente de picnic.

La banda sonora del festival estará repartida en varios escenarios. El Escenario Principal contará con nombres como Vera GRV, Arey y Rosín de Palo, mientras que la Escalinata del Batallador vibrará con el tango de la Asociación El Garaje y las voces de Hotel de Marte. Incluso habrá un nuevo espacio experiencial, «La Placita by Enbotella», situado en el Monumento a la Exposición Hispano-Francesa, que ofrecerá catas y programación musical propia.

Educación y familia: Sembrando futuro

El festival también pone el foco en las nuevas generaciones a través de los espacios EcoKids y el nuevo EcoJUNIOR (para mayores de 9 años). En estas zonas, situadas en la Nueva Arboleda, los niños podrán aprender técnicas de compostaje junto a personajes como la Señora Gus y el Señor Mic, fomentando la educación ambiental a través del juego. Además, el público podrá disfrutar de demostraciones florales en directo, donde los maestros mostrarán sus procesos creativos de forma abierta.

Un éxito de colaboración público-privada

La magnitud de este evento es posible gracias a una extensa red de patrocinadores y colaboradores. Empresas como Urbaser, Avanza, Ibercaja y Ambar lideran una lista de apoyos que incluye a Ikea para el mobiliario de los espacios y a entidades como Turismo Aragón. Este modelo de colaboración ha permitido que Zaragoza Florece se convierta en un motor económico que impacta positivamente en la hostelería y el comercio local.

En definitiva, Zaragoza Florece 2026 se presenta como una invitación a celebrar la vida en comunidad, redescubrir el patrimonio verde y disfrutar de un festival único en España que combina armoniosamente arte, naturaleza y cultura urbana. Toda la programación actualizada y los detalles de las rutas florales pueden consultarse en la web oficial del evento, www.zaragozaflorece.es.