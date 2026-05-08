La Justicia corrige los abusos internos en JUCIL.

“Gus Leal, cuya restitución judicial evidencia la quiebra de garantías internas y la ineficacia asociativa en la defensa real de los guardias civiles.”

Justicia para los Guardias Civiles de JUCIL: El Tribunal de León anula las suspensiones de derechos y condena a JUCIL, por Vulnerar derechos fundamentales y a pagar una indemnización a los compañeros que demandaron.

El Tribunal de Instancia de León ha dictado una sentencia fundamental que devuelve la dignidad y los derechos a cinco miembros de la Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL), entre ellos a un lider natural como es, Agustín Leal –Gus–. La resolución judicial declara que la suspensión cautelar de sus cargos y derechos como afiliados fue una vulneración de su derecho fundamental de asociación.

El origen del conflicto: Crítica y represalias.

Los hechos se remontan a principios de 2025, cuando un grupo de secretarios provinciales y directivos, preocupados por la transparencia y la gestión económica de la asociación, solicitaron rendición de cuentas. En lugar de obtener respuestas, la directiva de JUCIL respondió el 1 de marzo de 2025 con la apertura de expedientes disciplinarios y la «suspensión fulminante» de sus derechos.

Esta medida impidió que «Gus» Leal y sus compañeros participaran en asambleas cruciales donde se debatían asuntos de máxima relevancia interna.

Los argumentos clave de la sentencia.

La Magistrada Eva Mª Puerto Aguado ha sido contundente en sus fundamentos de derecho:

Vulneración de Derechos fundamentales: La suspensión se adoptó sin trámite de audiencia previa y sin una motivación razonable.

Falta de Imparcialidad: La sentencia destaca que la inexistencia de un Comité de Garantías y Transparencia, independiente dejó a los afectados en indefensión, ya que el mismo órgano que los acusaba era el encargado de resolver sus recursos.

Libertad de Expresión Interna: El tribunal subraya que solicitar la dimisión de una directiva o expresar preocupación por la «opacidad en las finanzas» no puede ser motivo de sanción disciplinaria en una asociación democrática.

Una victoria moral y económica.

Como consecuencia de este atropello, la justicia no solo ha restablecido el honor de los guardias civiles afectados, sino que ha condenado a JUCIL al pago de una «indemnización de 1.500 euros a cada uno de los demandantes por los daños morales causados». «La suspensión provisional privó a los demandantes de cualquier forma de participación en la asociación de la que eran miembros integrantes».

Esta sentencia es un recordatorio de que ninguna asociación, por mucha relevancia que tenga, está por encima de los derechos fundamentales de sus miembros. Hoy es un gran día para la justicia y para los guardias civiles que demandaron, para todo el colectivo y para un hombre clave en la lucha por los derechos del colectivo de guardias civiles, para, «Gus Leal». Tristemente perdió el cambio radical especialmente en los derechos de todo un gran colectivo y en la esperanza de que JUCIL, llegara para cambiar algo. La gran derrota de esta asociación quedó patente en la pérdida en las pasadas elecciones de vocales en el consejo de la Guardia Civil.

El Techo de Cristal del Asociacionismo, Entre la Sentencia y la Realidad.

El movimiento democrático en la Guardia Civil ha vivido históricamente una contradicción flagrante: la existencia de victorias judiciales «de papel» que no se tradujeron en cambios orgánicos inmediatos por la falta de exigencia en su ejecución. Esta sentencia nos obliga a ejercer un mínimo razonamiento y seria crítica, y analizar, la paradoja histórica del asociacionismo en la Guardia Civil, donde a pesar de hitos jurídicos internacionales y nacionales, la aplicación práctica de los derechos fundamentales ha avanzado a un ritmo mucho más lento que la jurisprudencia. Los más avezados tienen una pieza de contenido para autocrítica y ver si sus representantes cumplieron su papel, o sus funciones eran más bien otras. En el aire dejamos el mensaje para que quién quiera ver analice y aprenda.

El Hito del Tribunal Constitucional (STC 219/2001 – RA 871/90). -Caso Manuel Rosa Recuerda-: Aunque en los años noventa se comenzó a perfilar el reconocimiento del derecho de asociación profesional, la resistencia institucional mantuvo un modelo de disciplina que asfixiaba la libertad del agente. La sentencia fue un reconocimiento teórico que careció del impulso necesario por parte de los colectivos para forzar una reestructuración real del estatuto del Guardia Civil.

El Rapapolvo del TEDH (Caso Da,Silva y otros / Sentencia 69966/01): El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido que corregir en diversas ocasiones al Estado español por vulneraciones que van desde la libertad de expresión hasta detenciones que rozaban la ilegalidad bajo el pretexto del régimen militar que concluyó el TEDH que no correspondía aplicar a la Guardia Civil. Sin embargo, la inacción, llamémosla así, de muchas asociaciones de la época permitió que el Estado cumpliera con las indemnizaciones económicas pero no con las reformas estructurales.

La Inercia del «Siglo de Atraso.

El razonamiento es claro: una sentencia no cambia una institución si los beneficiarios no exigen su cumplimiento estricto. La falta de mecanismos de ejecución y, en ocasiones, el temor a represalias disciplinarias, generaron un vacío donde los derechos existían en el Boletín Oficial pero no en el cuartel.

Conclusión

El fin de la indefensión. El caso reciente de “Gus Leal” y sus compañeros en León demuestra que el problema persiste, pero la mentalidad ha cambiado. Ya no se trata solo de ganar en los tribunales, sino de señalar que el “derecho fundamental de asociación” es inalienable y que la justicia debe restaurar el daño de forma efectiva. Mantener a la Guardia Civil en este «atraso» solo es posible si se permite que las sentencias queden en el olvido; la ejecución activa es la única herramienta para equiparar definitivamente al guardia civil con el ciudadano de pleno derecho que protege. Un colectivo que permitió durante treinta años que los miembros del colectivo UMDVERDES, estuvieran separados del servicio es un colectivo que lleva a sus compañeros al fracaso y a la carencia de todo tipo de derechos. Las razones pura y simplemente en el recuerdo del fallecido Don Luis Roldán Ibañez: “Todo estaba controlado y muy bien acomodado”.

Referencia Judicial: Sentencia 00310/2026, Tribunal de Instancia Sección Civil Plaza N° 1 de León. Cabe recurso ante instancias superiores.