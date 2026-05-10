17-M Andalucía: VOX remonta hasta 19 escaños, el PSOE de Montero se descalabra con 27 y el PP tocando los 55 de la mayoría absoluta

A siete días de las elecciones andaluzas, Juanma Moreno es el favorito indiscutible pero su mayoría absoluta sigue sin estar garantizada.

Las encuestas más recientes de IMOP Insights para El Confidencial sitúan al PP entre 53 y 55 escaños, exactamente en el límite de los 55 necesarios para gobernar sin alianzas. Un margen tan estrecho que cualquier movimiento de último momento en cualquier provincia puede cambiar el resultado.

VOX, con un 15,4% de intención de voto y una media proyectada de 19 escaños (cinco más que los 14 obtenidos en 2022), se presenta como la llave que puede tanto dar a Moreno su mayoría cómoda si pactan como quitársela si el trasvase de voto popular hacia la formación de Abascal supera cierto umbral.

El bloque conservador conjunto acumula el 57,4% de los votos según las proyecciones, con VOX creciendo un 1,9% mientras el PP experimenta una ligera caída del 1,1%.

La incógnita de los guardias civiles de Barbate

Hay un factor que ninguna encuesta puede medir con precisión porque opera en el terreno de las emociones y la memoria reciente: el impacto del asesinato de los dos guardias civiles en Barbate a manos del narcotráfico en 2024 sobre el voto en las provincias costeras más afectadas por la inseguridad, especialmente Cádiz y Málaga.

VOX ha subido el tono en las últimas semanas de campaña precisamente sobre seguridad, inmigración irregular y narcotráfico en el Campo de Gibraltar, conectando explícitamente la muerte de David Pérez y Miguel Ángel González con lo que describe como la política de seguridad laxa del Gobierno de Sánchez y la pasividad del Ministerio del Interior de Grande-Marlaska. Es el terreno donde VOX tiene más recorrido electoral y donde el PP no puede competir con la misma intensidad sin alejarse de su posicionamiento de centro.

La pregunta que los estrategas de ambos partidos no pueden responder con certeza es cuánto pesa ese factor en el voto de la Andalucía costera y rural donde la percepción de inseguridad es más intensa. Si la muerte de los guardias civiles ha activado en esos votantes un impulso de castigo al Gobierno central que se traduce en voto a VOX en lugar de voto al PP, el resultado puede ser que el bloque conservador gane escaños totales pero que Moreno no alcance la mayoría propia precisamente porque VOX le come voto en sus feudos tradicionales.

Si ese impulso se traduce en voto útil al PP como partido que puede gobernar y garantizar la aplicación de políticas más duras en seguridad, el resultado favorece la mayoría absoluta de Moreno.

Es la gran incógnita del 17-M en Andalucía y ningún modelo demoscópico la resuelve con fiabilidad.

La situación provincia a provincia

El mapa electoral dibujado por las encuestas tiene sus propios focos de tensión:

En Sevilla, el PP podría alcanzar entre 14 y 15 escaños mientras el PSOE baja a 9-10. En Málaga, el PP entre 8 y 9 y VOX sube a 2-3. En Granada, el PP gana un escaño extra hasta 7. Y en Almería, la sorpresa más llamativa: VOX lidera la contienda y el PP queda en tercer puesto, una inversión del mapa tradicional que ilustra hasta qué punto el discurso de VOX sobre agricultura, agua e inmigración ha penetrado en la Andalucía más rural y conservadora.

El promedio de las encuestas de GAD3, Sigma Dos y SocioMétrica coloca al PP en torno al 42,7% y entre 55 y 56 escaños. Hay tres escenarios posibles según dónde se sitúe finalmente VOX:

Si VOX ronda los 13 escaños, Moreno podría captar voto útil y conseguir la mayoría absoluta propia. Si VOX alcanza entre 18 y 19, los pactos serán inevitables. Y si la suma PP+VOX se materializa en sus proyecciones más favorables, el bloque conjunto obtendría entre 71 y 76 escaños sobre 109, una mayoría más que cómoda.

El hundimiento de Montero

La situación del PSOE es la peor que el partido ha vivido en Andalucía en décadas. María Jesús Montero llega a la recta final con una valoración media de 3,3 sobre 10, con un alarmante 30% de encuestados que le dan un cero relacionado directamente con su papel en el Gobierno de Sánchez. Solo el 18,6% la considera la opción preferida para presidir la Junta, frente al 39,2% que obtiene Moreno.

Las proyecciones del CENTRA (el CIS andaluz) apuntan a un mínimo histórico del PSOE con solo un 20,1% del voto. Las encuestas sitúan al partido entre 27 y 29 escaños, una caída que confirma el peor resultado de la formación en Andalucía en su historia reciente.

La fidelidad al voto socialista es del 55,4%, con fugas hacia el PP del 8,1% y hacia VOX del 5,7%. El juicio a Ábalos con petición de 24 años de prisión, el escándalo del número tres de Montero en Hacienda con la caja fuerte en la barbacoa y la imagen del Gobierno de Sánchez en el Tribunal Supremo pesan sobre una candidata que no puede desvincularse de la dirección federal del partido que la ha designado.

Más del 54% de los andaluces suspende al Gobierno central. Y Montero es la cara de ese Gobierno en esta campaña.

Moreno frente al dilema de VOX

La estrategia de Moreno en la última semana es la del favorito que no quiere cometer errores: guiños suficientes a Abascal y Gavira para no alienar al votante que puede migrar hacia VOX, pero sin pactos explícitos que alejen al electorado moderado que necesita para mantener su posición de partido central del centroderecha andaluz.

En los debates televisivos ha arrollado a Montero recordando promesas incumplidas y defendiendo su gestión con datos. Con VOX ha moderado el tono, consciente de que la guerra abierta entre ambos partidos solo beneficia al PSOE.

Moreno es el líder mejor valorado de la campaña con un 5,4, seguido de Gavira con un 4,2. La ausencia de Ciudadanos, que en 2022 perdió 21 escaños, ha reconfigurado completamente el escenario: ese voto ha migrado mayoritariamente al PP pero una parte lo ha hecho hacia VOX, lo que explica parte del crecimiento de la formación de Abascal en esta convocatoria.

Lo que ocurra el domingo 17 de mayo en Andalucía depende de tres variables que las encuestas no resuelven con precisión: cuánto pesa la muerte de los guardias civiles en el voto de seguridad, hasta dónde llega la movilización del electorado progresista que los estudios detectan pero que no siempre se traduce en votos reales, y si VOX consolida su crecimiento o si parte de ese voto regresa al PP en el último momento como voto útil para garantizar la mayoría.

Siete días. Tres incógnitas. Y Andalucía decide.