La Subdirección de Clases Pasivas, anula por vía de hecho la Ley Derecho a la Defensa, ley 5/2024.

El alegato final del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el juicio del caso Koldo, ha resonado como un aldabonazo institucional. No fue un discurso técnico: fue una radiografía moral del Estado. Luzón denunció que la corrupción ya no aparece como una anomalía vergonzante, sino como una rutina funcional, incrustada en la arquitectura del poder y sostenida por un ecosistema político-mediático que protege al corrupto y aísla al servidor público íntegro.

Su advertencia es inequívoca: la corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático. Pero lo más inquietante no es lo que Luzón describe, sino lo que revela por contraste: España lleva décadas normalizando la impunidad cuando la víctima es el propio Estado y quienes lo defendieron desde dentro.

La operación delictual contra los guardias civiles democráticos y los GULAPS del régimen: el precedente que nadie quiso mirar.

Mucho antes de que el caso Koldo mostrara la colonización del Estado por redes de poder, ya existía un laboratorio de impunidad: la Operación Columna, la mayor operación delictual cometida por el propio Estado contra servidores públicos que defendían la Constitución.

Guardias civiles democráticos, fueron perseguidos, expulsados, encarcelados, sometidos a expedientes masivos, internamientos psiquiátricos sin diagnóstico y campañas de difamación. Todo ello para impedir la modernización democrática del Cuerpo y la creación de asociaciones profesionales amparadas por la Constitución.

El Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaron sentencias firmes reconociendo la vulneración de derechos fundamentales. Pero el Estado hizo algo aún más grave que vulnerarlos: no ejecutó las sentencias. Esa inejecución sistemática fue el primer síntoma de una enfermedad institucional que hoy se extiende: la idea de que el poder puede incumplir la ley sin consecuencias.

La misma lógica de impunidad: del pasado al presente.

Cuando Luzón denuncia que existe una “conciencia de dominio pleno sobre las sociedades estatales”, está describiendo exactamente la misma lógica que permitió que durante décadas se ignoraran resoluciones del TC y del TEDH sobre los guardias civiles democráticos.

Cuando afirma que “deslegitiman el Estado de derecho quienes normalizan o minimizan la corrupción”, está hablando también de quienes, desde los sucesivos gobiernos, decidieron que reparar a los guardias civiles represaliados no era prioritario.

Cuando alerta de que la corrupción se ha vuelto “ecosistema”, está describiendo el mismo ecosistema que permitió que la Operación Columna se enterrara bajo silencio institucional.

La nueva inejecución: Clases Pasivas y la Ley Orgánica 5/2024

La historia se repite.

La Ley Orgánica 5/2024, aprobada por las Cortes Generales, reconoce la injusticia histórica cometida contra los guardias civiles democráticos y ordena su rehabilitación plena. Es una ley clara, vinculante y de obligado cumplimiento.

Sin embargo, la Subdirección General de Clases Pasivas ha decidido reinterpretarla, ralentizarla, vaciarla y, en la práctica, no ejecutarla. Lo mismo que hicieron durante décadas con las sentencias del TC y del TEDH. -sentencias 871/90 y 69966/01-.

La inejecución no es un error administrativo: es una decisión política. Es la continuidad de un patrón: negar la reparación, dilatar los procedimientos, reinterpretar la ley contra su espíritu, y mantener en la sombra a quienes fueron represaliados por defender la democracia.

La soledad de Luzón y la soledad de los que defendieron el Estado.

Las noticias producidas en la prensa de hoy lo resume con precisión: “La soledad de Luzón es la de todos los funcionarios que todavía sostienen la frontera entre el Estado y su colonización.” Esa soledad es la misma que vivieron los guardias civiles democráticos cuando denunciaron abusos, corrupción interna y vulneraciones de derechos. La misma que viven hoy quienes exigen que se cumpla la Ley 5/2024. La misma que sufren los funcionarios que se niegan a participar en la degradación institucional.

Conclusión: la regeneración democrática empieza por cumplir la ley.

España no podrá regenerarse mientras el poder siga creyendo que puede incumplir sentencias firmes, ignorar leyes orgánicas y castigar a quienes defienden la legalidad. El alegato de Luzón no es solo una denuncia del presente: es un espejo del pasado y un aviso para el futuro. La democracia no se defiende con discursos, sino con hechos. Y el primer hecho imprescindible es este: “Cumplir la ley, reparar a quienes fueron perseguidos y restaurar la dignidad institucional que la corrupción —y la impunidad— han erosionado durante décadas, y que las viudas como la del UMDVERDE Manuel Linde Falero cobre su pensión y la ley 5/204 se cumpla para todos los guardias civiles democráticos que defendieron la legalidad constitucional hasta con su carrera.