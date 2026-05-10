La foto de la silla vacía que enciende la mecha de Ayuso y saldrá cara al sanchista delegado del Gobierno en Madrid

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, convocó una mesa de trabajo para abordar el aumento de la violencia en el distrito de San Blas-Canillejas.

Invitó a representantes del Ayuntamiento, la Policía Nacional, los vecinos y la Comunidad de Madrid. Cuando llegó el momento de la reunión, la silla con el rótulo de la Comunidad estaba vacía. Alguien fotografió esa silla con una intencionalidad que no requiere explicación. La imagen circuló. Y ocurrió lo que siempre ocurre cuando alguien decide provocar a Isabel Díaz Ayuso: que Ayuso responde.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, que ya venía de un viaje a México frustrado por las presiones del gobierno de Claudia Sheinbaum en un episodio que también encendió su carácter, no estaba en disposición de tolerar otra provocación visual orquestada desde el entorno del Gobierno de Sánchez. Su espíritu guerrero, que los que la conocen describen como un recurso que se activa de forma casi automática ante lo que percibe como una afrenta, se puso en marcha con la velocidad que los años de batalla política con La Moncloa han perfeccionado.

El PP madrileño salió en tromba. La fotografía de la silla vacía, presentada por el entorno del delegado como evidencia de desinterés autonómico por la seguridad del distrito, fue devuelta como evidencia de una maniobra política diseñada para cargar a Ayuso con la responsabilidad de una violencia que el Gobierno central lleva años gestionando con la filosofía del «aunque tuviéramos un policía en cada árbol, no resolveríamos la exclusión social».

Esa frase, pronunciada por Martín al término de la reunión, es la que ha concentrado la artillería del PP. Para los populares, es una declaración de impotencia disfrazada de sociología. Una invitación a la impunidad que exime al Gobierno central de cualquier responsabilidad ejecutiva sobre la seguridad mientras carga a las comunidades autónomas con el peso político de los fracasos.

Lo que ocurre en San Blas

El detonante inmediato fue el asesinato a puñaladas de un joven nigeriano de 20 años en el Parque Paraíso el pasado martes. El presunto autor, un ciudadano argelino, está en prisión provisional tras una disputa relacionada con las drogas. Es el décimo homicidio registrado en la Comunidad de Madrid en lo que va de año.

Las cifras de violencia en Madrid en 2026 tienen una lectura contradictoria. La criminalidad global ha bajado un 1,7% respecto al año anterior, manteniendo una media de 800 delitos diarios en la región. Pero las reyertas han aumentado un 9,9%, alcanzando los 2.934 casos. Y los heridos por arma blanca suman ya 130 en lo que va de año, con dos fallecidos.

Indicador Cifra 2026 Evolución Heridos por arma blanca 130 Repunte significativo Fallecidos por arma blanca 2 Incluye Parque Paraíso Reyertas 2.934 +9,9% Homicidios en la Comunidad 10 Décimo en Parque Paraíso Narcopisos desmantelados 113 Intensificación policial

San Blas-Canillejas concentra buena parte de esa violencia. Los vecinos llevan meses describiendo una situación que en sus propias palabras recuerda a «los años 80»: narcopisos integrados en el paisaje cotidiano, reyertas nocturnas, sensación de abandono institucional. «Da miedo salir», repiten. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) lleva tiempo reclamando un plan integral que combine presencia policial con servicios sociales e inversión en el tejido del barrio.

El Parque Paraíso, escenario del último asesinato, lleva décadas siendo foco de conflictos relacionados con las drogas. No es un problema nuevo. Es un problema que se ha agravado.

La batalla política de fondo

El Ayuntamiento de Madrid, bajo la dirección de José Luis Martínez-Almeida, sostiene que está haciendo «todo lo posible» y reclama tres cosas concretas al Gobierno central: más agentes de la Policía Nacional, modificaciones en la ley del menor y un control más riguroso sobre las armas blancas. Son demandas que Almeida lleva meses repitiendo y que el Gobierno lleva meses ignorando o respondiendo con estadísticas generales que no reflejan la realidad de los distritos más afectados.

El delegado Francisco Martín, leal al Gobierno de Sánchez y con una relación con Ayuso que ha sido conflictiva desde su nombramiento, interpreta la ausencia de la Comunidad en la mesa como un boicot político deliberado. La Comunidad interpreta la fotografía de la silla vacía como una trampa mediática diseñada para crear titulares a su costa.

Ambos tienen razón en algo. La Comunidad debería haber enviado un representante a una reunión sobre seguridad en su propio territorio. Y el delegado debería saber que fotografiar una silla vacía con el rótulo de la Comunidad y distribuir la imagen tiene una intención política que va más allá de la transparencia informativa.

Lo que queda en medio de ese cruce de provocaciones son los vecinos de San Blas que llevan meses pidiendo que alguien resuelva el problema real. Y el problema real es que en 2025 Madrid registró su tasa más baja de criminalidad en dos décadas pero que en determinados barrios esa estadística no se nota en absoluto.

Ayuso tiene encendido el motor. Martín tiene la fotografía de la silla. Y en el Parque Paraíso, los vecinos siguen sin poder salir tranquilos por la noche.