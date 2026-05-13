17-M en Andalucía: VOX acelera en la recta final decidido a dar el sorpasso al PSOE y a arrebatar la mayoría absoluta al popular Moreno Bonilla

A tres días del 17-M, la campaña electoral de las autonómicas en Andalucía vive tres dinámicas simultáneas: VOX intensificando su apuesta final con Abascal y Gavira en modo ofensivo, el PSOE intentando sobrevivir al mayor error de Montero en toda la campaña y el PP de Moreno jugando a favorito y usando la estabilidad como argumento.

VOX va a por los 370.000 nuevos votantes

Este viernes, Santiago Abascal y el candidato Manuel Gavira protagonizan el mitin de cierre en Sevilla con el apoyo de las figuras más destacadas del partido: Óscar Fernández, Alejandro Nolasco, Carlos Pollán y otros rostros que VOX despliega en la recta final como señal de que se lo toma en serio.

La formación ha triplicado sus actos electorales en la última semana y reunió 15.000 asistentes solo en Málaga. Abascal ha estado en Montilla, en el corazón del voto rural andaluz, lanzando mensajes que conectan con el descontento hacia la gestión del PP en inmigración y seguridad.

Pero el objetivo más específico de estos últimos días es el de los 370.000 andaluces que votarán por primera vez el domingo. Una cifra que supera el censo total de la ciudad de Córdoba. Son votantes que no tienen inercia de voto consolidada, que se informan principalmente por redes sociales y que según las encuestas muestran una volatilidad que ningún partido puede dar por conquistada.

VOX les habla de seguridad, empleo juvenil y de frenar lo que Abascal llama «la invasión». Es un mensaje directo, sin matices y diseñado para impactar en un electorado joven que percibe la inseguridad en los barrios y el desempleo juvenil como problemas concretos que afectan a su vida cotidiana. En el último debate de Canal Sur, Gavira dejó a sus rivales sin argumentos con intervenciones que combinaron datos sobre el aumento del 20% en narcopisos desde 2022 con una contundencia que le valió los mejores momentos del debate.

El tiro en el pie del PSOE: «accidente laboral»

María Jesús Montero se disparó en el pie en el peor momento posible. Durante el segundo debate televisado, la candidata socialista calificó de «accidente laboral» la muerte de los dos guardias civiles asesinados por una narcolancha en el Campo de Gibraltar mientras cumplían con su deber con el equipamiento insuficiente que el Ministerio del Interior de Grande-Marlaska lleva años negándoles.

La expresión se repitió tres veces en treinta segundos. Se convirtió en meme en redes sociales antes de que terminara el debate. Y generó una reacción que ninguna operación de control de daños puede revertir completamente en cuatro días.

Dos agentes de la Guardia Civil asesinados por el narcotráfico, reducidos a la categoría de accidente laboral por la candidata del partido que gobierna el ministerio responsable de su seguridad. Para el electorado conservador y para muchos votantes de centro que se habían acercado al PSOE en otras convocatorias, la frase resumía exactamente lo que les preocupa de la izquierda en materia de seguridad: la incapacidad de llamar a las cosas por su nombre cuando el nombre incomoda la narrativa política.

Pedro Sánchez regresó este miércoles a la campaña andaluza para intentar apagar el fuego, después de que varios ministros faltaran además al funeral de los agentes. La operación de control de daños es visible y eso, a estas alturas, es parte del problema.

Las encuestas ya situaban al PSOE por debajo del 20% antes del desliz. Fuentes socialistas reconocen su inquietud y hablan de desconexión con los problemas reales de los andaluces. El impacto del «accidente laboral» en el voto de la última semana está por medirse pero la dirección del efecto no tiene duda.

Moreno y la carta de la estabilidad

Juanma Moreno llega al cierre de campaña con la estrategia del favorito que no necesita grandes gestos: mantener el discurso, evitar errores y dejar que el récord de gestión hable. Cuatro años de gobierno andaluz con indicadores económicos positivos, reducción de listas de espera del 40% según sus propios datos, y una imagen de moderación que le ha permitido mantener un electorado transversal que en otras comunidades el PP no consigue.

Su argumento central es la estabilidad. VOX le presiona por la derecha pero Moreno sabe que su mayoría la construyó en el centro y que cualquier desplazamiento ideológico hacia los postulados de Abascal le costaría más votos en ese espacio moderado de los que ganaría en el electorado más conservador.

Para los 370.000 nuevos votantes, Moreno ofrece becas, estabilidad institucional y la promesa de un gobierno que no genera sobresaltos. Es el mensaje menos emocionante de los tres grandes partidos y probablemente el más eficaz para un electorado que en Andalucía lleva cuatro años viendo funcionar ese modelo.

Las encuestas lo sitúan entre 54 y 55 escaños, en el límite de la mayoría absoluta. Si la consigue, habrá gobernado cuatro años más cuatro con plena estabilidad lo que ningún presidente andaluz del PP había conseguido antes. Si necesita a VOX, el modelo de coalición que ya funciona en otras comunidades estará disponible.

El domingo decide Andalucía. Y los 370.000 nuevos votantes que acuden a las urnas por primera vez pueden ser los que inclinen la balanza en cualquier dirección.