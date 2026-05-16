17-M: Quién ganará las elecciones en Andalucía… según las encuestas

La ley electoral prohíbe publicar encuestas en la semana previa a las elecciones.

Y es precisamente en esa semana, la que culmina este domingo 17-M en las urnas, cuando algunas cosas significativas han pasado en Andalucía.

Lo que circula entre despachos de partidos y gabinetes demoscópicos, sin poder publicarse por la LOREG, apunta a movimientos leves pero consistentes, que pueden ser determinantes en una noche electoral donde la única incógnita real es si Juanma Moreno alcanza la mayoría absoluta propia o necesita a VOX y Gavira para gobernar.

Gracias por todo a la gran tierra de Andalucía y a sus gentes alegres, acogedoras y orgullosas. De vosotros depende que el domingo sea un día para la esperanza. VOTA SENTIDO COMÚN

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Los movimientos de la última semana

Tres factores han alterado ligeramente un escenario que parecía estabilizado.

El primero y más visible es el error de Montero con los guardias civiles. Calificar de «accidente laboral» el asesinato de Germán y Jerónimo en el Golfo de Cádiz, y repetirlo tres veces en treinta segundos, produjo un daño que ninguna operación de control de daños ha podido neutralizar completamente.

Para el electorado conservador y para muchos votantes de centro, la frase resumía exactamente lo que les preocupa de la izquierda en materia de seguridad.

El voto emocional que ese error puede haber generado no va todo al PP: una parte se desplaza hacia VOX, que lleva semanas haciendo campaña precisamente sobre la seguridad y la muerte de los guardias civiles como consecuencia de políticas fallidas del Gobierno de Sánchez.

El segundo factor es la campaña final de Abascal. El líder de VOX ha intensificado su presencia en Andalucía en los últimos días con una energía que se ha trasladado a las encuestas internas de los propios partidos. VOX parece haber recuperado parte del voto que había perdido respecto a 2022, con una estimación de entre uno y tres escaños adicionales dependiendo de cómo se distribuya territorialmente el resultado.

El tercero es una transferencia de voto dentro del espacio de la izquierda: votantes socialistas desencantados con Montero y con el Gobierno de Sánchez que no migran al PP sino hacia Adelante Andalucía y Por Andalucía, ambas con signos de crecimiento moderado en la última semana. Eso no salvará al PSOE de su peor resultado histórico pero puede complicar la lectura final de la noche.

Tu voto por Andalucía y por España. pic.twitter.com/B7lVaAv8q6 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) May 15, 2026

El mapa que dibuja el 17-M

Juanma Moreno gana. Eso no está en cuestión. La incógnita es el margen.

Las últimas proyecciones publicadas antes del período de silencio sitúan al PP entre 54 y 58 escaños, con la mayoría absoluta en 55. DatosRTVE lo colocaba exactamente en 55. NC Report llegaba a 58. La horquilla de GAD3 e IMOP era de 54 a 56. Los análisis internos de los últimos días hablan de una «microbajada» que no pone en riesgo la victoria pero sí tensiona la mayoría absoluta.

El PSOE afronta su noche más oscura. Los análisis internos del partido manejan cifras de entre el 21% y el 22%, lo que se traduciría en entre 25 y 28 escaños, por debajo de los 30 que obtuvo Juan Espadas en 2022 y muy lejos de las cifras de Susana Díaz. En varias provincias, los sondeos internos consideran posible que el PSOE pase a ser tercera fuerza, superado por VOX o por Adelante Andalucía. La pregunta que se formula discretamente en Ferraz no es si habrá dimisiones sino cuántas y a qué velocidad.

VOX apunta a entre 16 y 19 escaños, con la tendencia de la última semana favoreciendo el extremo superior de esa horquilla. Adelante Andalucía y Por Andalucía podrían alcanzar su mejor resultado conjunto en años, aunque fragmentado, sin poder evitar la hegemonía conservadora.

Chaves y Griñán en primera fila en el cierre de campaña del PSOE en Andalucía. Los responsables de la mayor condena por corrupción de la democracia: 679 millones de euros. Esas cosas del socialismo. pic.twitter.com/EY1q9jGJqI — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) May 15, 2026

Lo que el resultado dirá más allá de Andalucía

Andalucía gobernada por la izquierda durante cuatro décadas es hoy la vitrina más visible de la crisis del PSOE y el laboratorio donde la España conservadora ha encontrado su modelo de gobierno más exitoso.

Si Moreno consigue mayoría absoluta propia, el PP nacional consolidará su narrativa del cambio irreversible y Sánchez llegará al final de legislatura con otro golpe territorial encima. Si necesita a VOX, se reabrirá el debate sobre las consecuencias de depender de la derecha radical de cara a las generales. Y si el PSOE hunde su suelo histórico en su comunidad más emblemática, las preguntas sobre la estrategia de colocar ministros como candidatos autonómicos y sobre el futuro del sanchismo en sus bastiones tradicionales serán inevitables.

Este domingo no se decide solo quién manda en San Telmo. Se mide el estado real de la política española en el año final de una legislatura agotada.

Y la última semana, la que no pudo ser encuestada, puede haber sido la más decisiva.