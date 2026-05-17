17-M en Andalucía: La pelea por el último diputado en cinco provincias decide la mayoría absoluta del popular Moreno

Ya no hay marcha atrás.

Más de 6,8 millones de andaluces están llamados a votar en unas elecciones autonómicas decisivas para el futuro de la comunidad y para España en su conjunto.

Los colegios electorales han abierto a las 9:00 horas y cerrarán a las 20:00, momento en el que arrancará el escrutinio y comenzaremos a conocer los primeros resultados.

La política andaluza se parece más a una partida de mus que a unas elecciones convencionales.

Todo el mundo sabe quién tiene la mejor mano. La cuestión es si esa mano alcanza para gobernar solo o si habrá que mirar de reojo a Vox en cada votación del parlamento.

Los sondeos convergen en un diagnóstico claro: el PP de Juanma Moreno está cerca de revalidar la mayoría absoluta, el PSOE-A de María Jesús Montero lucha por no marcar un mínimo histórico que nadie en Ferraz quiere ver publicado, y los espacios a la derecha y a la izquierda se mueven lo suficiente como para poner nervioso a San Telmo y generar pánico en Madrid.

La mayoría absoluta se decide en cuatro provincias

El escenario numérico es conocido: 109 escaños, mayoría absoluta en 55. En 2022 Moreno llegó a 58. Este 17-M el riesgo real no está en perder el Gobierno sino en perder esa comodidad. Las proyecciones sitúan al PP entre 52 y 58 escaños con un margen que se estrecha en cuatro circunscripciones donde un último diputado puede inclinarse hacia cualquier lado.

Cádiz es históricamente complicada para el PP: PSOE debilitado, VOX en ascenso y Adelante Andalucía esperando ese escaño que se le escapó por poco en 2022. Huelva llega marcada emocionalmente por la muerte de los dos guardias civiles y por la frase de Montero sobre el «accidente laboral», que VOX y el PP han exprimido hasta el último día de campaña. Córdoba repartió en 2022 sus 12 escaños en 7 para el PP, 3 para el PSOE, 1 para VOX y 1 para Por Andalucía: cualquier cesión popular, por la derecha o por la izquierda, empieza a hacer temblar la mayoría absoluta. Málaga, bastión creciente del PP, tiene un electorado urbano cambiante y una izquierda que espera no desaparecer del mapa.

En todas esas provincias se repite la misma historia: un último diputado que oscila entre cuatro partidos y que puede hacer la diferencia entre una noche cómoda o una legislatura de negociaciones constantes con VOX como socio ocasional.

La campaña que se le fue de las manos a Montero

La campaña de María Jesús Montero ha sido larga, accidentada y difícil de defender. Lo que debería haber sido un debate sobre sanidad pública y listas de espera terminó siendo una sucesión de tropiezos que el PP y VOX agradecieron en cada mitin.

La Junta Electoral de Andalucía obligó al PSOE-A a modificar su campaña telefónica, que comenzaba con la frase «Le llamo por su próxima cita médica» simulando una llamada del sistema sanitario antes de atacar la gestión del PP. El organismo exigió eliminarla. El episodio dio munición a los adversarios y reveló una estrategia más interesada en el impacto inmediato que en la credibilidad.

Pero el golpe definitivo llegó en el debate de Canal Sur: Montero describió la muerte de los dos guardias civiles asesinados por el narcotráfico en el Campo de Gibraltar como un «accidente laboral». La frase se repitió tres veces en treinta segundos. Las asociaciones policiales respondieron con dureza. El PP y VOX la convirtieron en el argumento central de la última semana. Y la ausencia del ministro Grande-Marlaska en el funeral de los agentes añadió otra capa de agravio a un cuerpo que siente que el Gobierno no está de su lado.

Con ese equipaje a cuestas, hablar de remontar en Andalucía dejó de ser una opción realista. El objetivo del PSOE-A se redujo a dos metas muy concretas: que Moreno no alcance la mayoría absoluta y que los propios no caigan por debajo de un umbral que ya nadie en el partido se atreve a nombrar en voz alta.

VOX y Adelante: los árbitros incómodos

VOX llega al día electoral centrado en seguridad e inmigración y con la muerte de los guardias civiles como argumento recurrente. Sabe que no entrará en el Gobierno andaluz pero tiene claro su función: si el PP cae por debajo de 55 escaños, convertirse en actor imprescindible para cualquier acuerdo parlamentario. Cada escaño que le quita a Moreno en el voto útil conservador es un escaño que complica la legislatura del presidente.

Adelante Andalucía busca consolidarse como alternativa andalucista al PSOE y recuperar el voto descontento de la izquierda clásica. No pretende ser primera fuerza. Solo necesita ese diputado en Cádiz o en Málaga que puede dejar a Moreno a un escaño de la mayoría absoluta.

La paradoja es que ambos partidos subiendo simultáneamente genera el escenario más incómodo posible para el PP y el más favorable para los intereses de un PSOE que ya no puede aspirar a ganar pero sí a complicar.

La batalla del relato que empezará cuando cierren los colegios

Cuando se conozcan los resultados comenzará otra contienda diferente. El entorno del Gobierno intentará suavizar cualquier golpe socialista subrayando cada décima perdida por el PP respecto a 2022 e intentando presentar como éxito cada escaño que Montero consiga salvar. Pero si el PSOE cae por debajo de los 28 escaños, si VOX supera en número al partido de Montero en alguna provincia, o si Moreno consigue una mayoría holgada, el relato de la resistencia será difícil de sostener ante nadie.

Lo que ocurra esta noche en Andalucía mirará directamente hacia La Moncloa. Las elecciones se han convertido en un plebiscito encubierto sobre el Gobierno de Sánchez: no tanto por lo que ha hecho Moreno sino por el cansancio acumulado con los pactos parlamentarios fallidos, el desgaste económico y la sensación de que el Ejecutivo vive en un mundo desconectado del votante medio andaluz.

Si mañana Andalucía amanece con una mayoría popular sólida y un PSOE en mínimos históricos, las preguntas sobre el futuro de Sánchez, el papel de Montero y el estado real del socialismo en su comunidad más emblemática no podrán esperar a los próximas generales.

Todo depende del último diputado en Cádiz. O en Huelva. O en Córdoba.

O en Málaga.