Azcón ataca a Zapatero y reaviva el debate sobre la “degradación” del PSOE

Azcón alza la voz.

Y es que el fantasma de la corrupción ha regresado al primer plano político, y lo ha hecho con un nombre que resuena con fuerza en la historia del socialismo español.

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de la investigación del caso Plus Ultra ha desencadenado una reacción política inmediata, otorgando a Jorge Azcón la oportunidad ideal para atacar al PSOE.

El presidente aragonés no se ha andado con rodeos. En un mensaje contundente, Azcón ha afirmado que “la degradación del PSOE no tiene límites”, elevando el caso Zapatero a emblema de un deterioro moral generalizado dentro del partido. Sus declaraciones, recogidas por el Heraldo de Aragón en una crónica sobre la respuesta del líder aragonés ante la imputación del expresidente por blanqueo de capitales, forman parte de una estrategia más amplia del PP para asociar al socialismo con escándalos de corrupción, crisis interna y vínculos con el nacionalismo.

El terremoto Zapatero en el caso Plus Ultra

La investigación judicial se centra en el supuesto desvío y blanqueo de fondos relacionados con la aerolínea Plus Ultra. El juez de Instrucción número 4, José Luis Calama, señala al expresidente como posible implicado en un entramado de sociedades pantalla y operaciones poco transparentes que podrían haber canalizado casi 82 millones de euros en comisiones ilegales. No es solo una acusación administrativa: la imputación de quien fue presidente entre 2004 y 2011 representa un golpe simbólico devastador.

En Moncloa y en la cúpula socialista se ha optado por seguir el manual tradicional:

respeto formal hacia la Justicia

solicitud de “prudencia”

insistencia en no “politizar” la investigación

La ministra y dirigente aragonesa Pilar Alegría ha subrayado la necesidad de mantener “tranquilidad” y “respeto a la Justicia”, consciente de que cada declaración puede ser utilizada por la oposición como un arma letal.

Azcón, el PP y su ofensiva contra el sanchismo

Azcón ha hallado en este escándalo un hilo conductor ideal para articular varias narrativas:

El relato de corrupción estructural: vincular el legado de Zapatero con la etapa actual bajo Pedro Sánchez, retratando a un PSOE atrapado en redes clientelares y favores políticos. El desgaste interno socialista: aprovechar el descontento entre barones críticos como Emiliano García‑Page, que recientemente lamentó en televisión el “desgaste brutal” que está sufriendo la marca y advirtió sobre un clima de degradación política. La ruptura con el socialismo histórico: al mismo tiempo, el distanciamiento de figuras como Felipe González, quien ha anunciado su voto en blanco y cuestiona los pactos con los independentistas, refuerza esta imagen de un partido desfigurado por las decisiones del sanchismo.

En este contexto, las palabras de Azcón sobre “la degradación del PSOE” no son una declaración aislada, sino parte de una campaña bien orquestada que entrelaza el caso Plus Ultra, concesiones al separatismo y tensiones internas.

PSOE a la defensiva ante un panorama electoral complicado

La dirección socialista es consciente de que la combinación de:

imputación a un expresidente

divisiones públicas con figuras históricas

deterioro territorial

resulta explosiva justo antes de nuevos procesos electorales. La oposición demandará comisiones de investigación, comparecencias públicas y explicaciones detalladas sobre el papel desempeñado por Zapatero. Mientras tanto, dentro del PSOE se intentará proteger a Sánchez y evitar que este caso arrastre también a barones autonómicos.

El riesgo es doble:

Judicial : si avanza la causa y se consolidan pruebas, las repercusiones políticas serán difíciles de manejar.

: si avanza la causa y se consolidan pruebas, las repercusiones políticas serán difíciles de manejar. Narrativo: aunque finalmente no haya consecuencias legales para Zapatero, la idea de un PSOE “sin límites” podría calar hondo entre un electorado ya cansado.

Curiosamente, en un país donde los ciclos de indignación son algo habitual, los viejos indicadores del CIS raramente reflejan el impacto real que estos escándalos pueden tener. Sin embargo, durante las campañas se presta menos atención a las encuestas oficiales y más a lo que opinan los alcaldes locales: aquellos que son capaces de detectar cuándo un apellido como Zapatero empieza a pesar más que sumar votos. Y ahí radica una preocupación latente entre muchos socialistas: lo que temen no es solo una degradación visible, sino una erosión silenciosa del apoyo fiel.