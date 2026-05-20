Ver para creer: Ferraz respalda el acuerdo con los exediles de Vox en Cartagena (Murcia)

La política española tiene sus paradojas: mientras el PSOE critica constantemente los acuerdos del PP con Vox, en Cartagena, su portavoz local, Manolo Torres, se enorgullece de contar con el respaldo de la dirección federal para asociarse con dos exconcejales del partido de Santiago Abascal y desplazar a la alcaldesa popular Noelia Arroyo. No es una broma, es la nueva matemática municipal.

Torres ha indicado en declaraciones recogidas por La Verdad que la dirección nacional le ha confirmado que cuenta con “el acuerdo de la ejecutiva” para sumar a los dos ediles expulsados de Vox al frente que promueve la moción de censura junto a Movimiento Ciudadano (MC) y Sí Cartagena. En otras palabras, este pacto no se forja únicamente en el entorno local; lleva el sello de Ferraz, aunque sea de manera discreta, tal como se detalla en la información sobre el respaldo de la cúpula federal al acercamiento del PSOE hacia los exconcejales de Vox en Cartagena.

De la “línea roja” a la excepción cartagenera

Esta situación se presenta en un momento especialmente delicado para los socialistas. En los últimos años, el PSOE ha construido gran parte de su narrativa nacional sobre la premisa de que cualquier alianza con Vox es una anomalía democrática. Este discurso ha servido para intentar desgastar al PP de Alberto Núñez Feijóo, así como a barones populares como Juanma Moreno o Alfonso Fernández Mañueco, quienes han tenido que justificar diversas coaliciones o acuerdos de investidura con esta formación.

Ahora, lo que ocurre en Cartagena trastoca ese mensaje y es de ver para creer. La narrativa socialista empieza a mostrar sus matices:

cuando Vox forma parte del gobierno del PP, se habla de “gobiernos reaccionarios”;

pero cuando dos exediles de Vox apoyan una moción impulsada por el PSOE, pasan a ser considerados “concejales no adscritos”.

La dirección local y regional intenta protegerse argumentando que no hay un pacto con Vox, sino con dos personas ya expulsadas, priorizando así la “regeneración” frente a la “parálisis” del gobierno de Arroyo. Sin embargo, el detalle político es más visual que jurídico: ver a dos antiguos representantes de Vox convertirse en la clave para un nuevo gobierno municipal liderado por fuerzas progresistas y un partido localista resulta bastante llamativo.

Ciudad, poder local y un puzzle ideológico

En Cartagena, justifican esta moción como un intento por “desbloquear” la ciudad y dar un giro a la gestión municipal. MC, PSOE y Sí Cartagena critican una falta tanto de proyecto como de impulso político por parte del gobierno Arroyo; mientras tanto, el PP responde acusando un “asalto al ayuntamiento” y hablando sobre “intereses personales” entre los firmantes. El vicealcalde de Vox, Sebastián López Pretel, ha calificado este acuerdo alternativo como una “amalgama de retales”, subrayando así lo heterogéneo del frente opositor.

El caso deja varias curiosidades políticas:

La mayoría absoluta se alcanza con 14 concejales , justo el número mínimo.

, justo el número mínimo. El gobierno resultante estaría sustentado por una mezcla variada de siglas y tránsfugas difícilmente resumible en un eslogan electoral.

Y mientras denuncian públicamente a la “ultraderecha” en las tertulias madrileñas, el PSOE tendrá que acostumbrarse a gobernar en Cartagena gracias a dos exmiembros suyos.

La política local vuelve a demostrar que ante cualquier aspiración ideológica pura prima siempre la calculadora. Y queda claro que, en España, las líneas rojas son tan efímeras como lo es sumar un concejal más al lado correcto del acta.