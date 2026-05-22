¡Asco total! El Athletic ‘se anexiona’ Navarra en su nueva camiseta y al Gobierno de la socialista Chivite le parece tan normal

El nacionalismo vasco pudre todo lo que toca.

La presentación de la nueva camiseta del Athletic Club de Bilbao se pensó como un simple guiño territorial para fortalecer la marca y el sentido de pertenencia.

Sin embargo, ha terminado convirtiéndose en un incendio político porque es lo que es, ¡un ascazo tremendo que tiene raíces profundas en el independentismo vasco!

La segunda equipación, que muestra un diseño donde se incluye un mapa que abarca a Navarra junto a Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Iparralde y otros territorios vascos, supone una ‘anexión simbólica’ inaceptable.

Y al Gobierno de Navarra, de la socialista María Chivite, ¡le parece tan normal!

Hasta tal punto que afirmó en su red X que la camiseta del Athletic Club, no vulnera ni hace un mal uso de los símbolos oficiales de Navarra. ¡Para cagarse!

🗣️ @mavichina, sobre la polémica con la camiseta del Athletic Club: "Que la única carta que la líder de oposición (UPN) haya sido para hablar de un equipo de fútbol…" "No atenta contra la simbología de Navarra. Lo respeto pero no lo comparto" 👉 https://t.co/7n7DP3MaKq pic.twitter.com/BjhP9osDqK — Hora 25 (@Hora25) May 21, 2026

Qué ha pasado con la camiseta

La controversia surge del diseño de la nueva indumentaria para la próxima temporada, que presenta un mapa ampliado del ámbito histórico-cultural vasco. Desde el club argumentan que es una apuesta “identitaria y sentimental”, algo que ya forma parte de su discurso como “equipo de Euskal Herria”. Sin embargo, esta vez el diseño ha cruzado una línea sensible en términos institucionales.

UPN, PP y Vox han denunciado que el club bilbaíno busca “normalizar” una anexión simbólica de Navarra.

han denunciado que el club bilbaíno busca “normalizar” una anexión simbólica de Navarra. Varios representantes han exigido que LaLiga y la RFEF no permitan el uso de esta camiseta en competiciones oficiales.

y la no permitan el uso de esta camiseta en competiciones oficiales. Desde el Gobierno de Navarra, el vicepresidente Javier Remírez ha aclarado que jurídicamente no se infringen los símbolos oficiales de la comunidad, al no reproducir escudo ni bandera protegidos.

En lo que respecta al marco normativo, el Ejecutivo navarro reconoce que el diseño navega en una zona gris: resulta molesto, pero no ilegal. Es un mapa y no un escudo; una representación gráfica más que un símbolo oficial regulado.

Reacción política y social: entre la ofensa y el “no es para tanto”

La tormenta se ha desatado principalmente en el ámbito político, con declaraciones airadas y llamados a “no permitir que esto quede así”. No obstante, el debate social presenta matices más variados:

Parte de la afición navarra, incluso aquellos no abertzales, ve la camiseta como una provocación innecesaria .

. Otros dentro del entorno futbolístico consideran esto un ejercicio de marketing identitario , que aunque pueda gustar más o menos, entra dentro del derecho de una entidad privada.

, que aunque pueda gustar más o menos, entra dentro del derecho de una entidad privada. En redes sociales se mezclan memes, comparaciones con otras camisetas de selecciones e incluso bromas sobre quién logra más repercusión que una final europea.

Mientras tanto, en Bilbao se insiste en que la prenda refleja la idea histórica del Athletic como club inclusivo para jugadores de las siete provincias; una visión asentada desde hace décadas y mucho antes de esta polémica.

El papel de LaLiga, la RFEF y el riesgo de precedente

Una cuestión flota sobre el césped: ¿deben intervenir LaLiga o la Federación? El precedente inquieta: si se abre la puerta a vetar camisetas por motivos territoriales, podría ocurrir que las decisiones políticas pesen más que criterios deportivos o comerciales.

Por ahora, los organismos se remiten a los reglamentos:

Se verifica que no haya símbolos oficiales protegidos , mensajes ofensivos o políticos explícitos.

, mensajes ofensivos o políticos explícitos. Se examina la visibilidad de dorsales, colores y legibilidad.

En este contexto, el Athletic parece tener ventaja. Su estrategia consiste en bajar las tensiones: presentar el diseño como algo sentimental sin confrontaciones directas y dejar que el ruido se disipe cuando comience la competición. El club es consciente de que al llegar las primeras jornadas de Liga, los focos se centrarán en el rendimiento de Valverde, los fichajes y la lucha por Europa.

Antecedentes y pronóstico: de camiseta polémica a clásico de temporada

No es inédito que una camiseta provoque conflictos. Ya ocurrió con selecciones que incorporaron mapas o clubes con referencias políticas sutiles e incluso equipaciones con mensajes religiosos o ideológicos. La historia sugiere:

El pico de polémica dura entre una y dos semanas. Si esta camiseta está asociada a una temporada exitosa, puede convertirse en objeto de culto. En caso contrario, se recordará como “la camiseta del lío” y quedará relegada al olvido en catálogos futuros.

Las casas de apuestas son muy precisas respecto a lo que vende o no; sin embargo, sus cuotas deportivas para el Athletic no han cambiado debido a esta controversia. Lo único que parece fluctuar son las cifras del merchandising, cuyas ventas podrían incluso aumentar gracias al revuelo generado. Al final del día, nada atrae más atención que un buen escándalo.

Parece claro que esta batalla se librará más en micrófonos que en despachos; las posibilidades para una prohibición formal son escasas mientras las oportunidades para generar ruido son enormes. Y será en esa tensión entre identidad, negocio y fútbol donde se escribirá realmente la historia detrás de esta camiseta.