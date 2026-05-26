Florencio Garrido. Profesor de Seguridad y Miembro del Colectivo UMDVERDES, perseguido por denuncia la corrupción y a los corruptos.

Cuando la degradación política termina afectando a toda la sociedad.

España atraviesa desde hace años una profunda crisis de confianza institucional. No se trata únicamente de economía, ni exclusivamente de política. Es una sensación creciente de agotamiento colectivo, de desafección ciudadana y de percepción de impunidad que va calando en amplios sectores sociales.

Cuando un país percibe que quienes deberían combatir la corrupción terminan conviviendo con ella, utilizándola o tolerándola, el daño deja de ser únicamente jurídico. Se convierte en un problema moral, económico y estructural.

Muchos ciudadanos sienten que el sistema político español ha ido derivando hacia una dinámica donde los intereses partidistas y determinados poderes económicos han terminado condicionando las decisiones estratégicas del Estado. Esa percepción —acertada o no en todos los casos— es devastadora para cualquier democracia.

Porque cuando la ciudadanía pierde la confianza en las instituciones, pierde también la confianza en el futuro.

La corrupción visible y la corrupción legalizada.

La corrupción no siempre aparece en sobres, comisiones o titulares judiciales. Existe también una corrupción estructural, más silenciosa, que se normaliza bajo apariencia de legalidad.

Durante décadas se privatizaron empresas públicas estratégicas altamente rentables, mientras el Estado seguía asumiendo numerosas pérdidas y costes sociales. Paralelamente, numerosos responsables políticos acabaron ocupando puestos privilegiados en consejos de administración de grandes corporaciones tras abandonar la vida pública. Las llamadas “puertas giratorias” dejaron de ser una excepción para convertirse en parte del paisaje político español.

La consecuencia es evidente: una parte importante de la sociedad percibe que existe una desconexión absoluta entre los sacrificios exigidos al ciudadano común y los privilegios de determinadas élites políticas y económicas.

Mientras tanto, miles de familias afrontan precariedad, presión fiscal, pérdida de poder adquisitivo y deterioro progresivo de servicios esenciales.

El desgaste de las instituciones

En 1994, tras varios escándalos políticos, se creó la Fiscalía Anticorrupción con el objetivo de reforzar la lucha contra las prácticas ilícitas dentro de las administraciones públicas. Sin embargo, décadas después, una parte importante de la población sigue preguntándose por qué tantos escándalos terminan diluyéndose, demorándose o concluyendo sin consecuencias proporcionales al daño causado.

La lentitud judicial, las prescripciones, los indultos, las rebajas penales o determinadas decisiones políticas alimentan la sensación de impunidad. Y cuando una democracia genera sensación de impunidad, el problema deja de afectar únicamente a los tribunales: afecta directamente a la legitimidad del sistema.

Polarización y supervivencia política.

Desde la Transición, España ha vivido largos ciclos de alternancia política entre grandes partidos nacionales apoyados, en múltiples ocasiones, por acuerdos parlamentarios complejos con fuerzas nacionalistas o independentistas.

La crítica social creciente no se dirige únicamente a una ideología concreta, sino a la percepción de que gran parte de la clase política ha terminado priorizando la supervivencia partidista sobre el interés general.

En este contexto, cada nuevo caso de corrupción, cada concesión discutida o cada pacto controvertido incrementa el distanciamiento entre representantes y representados.

Y ese distanciamiento tiene consecuencias peligrosas: desmovilización, radicalización, apatía democrática y pérdida de cohesión nacional.

El peligro de normalizar el deterioro.

Quizá lo más preocupante no sea únicamente la corrupción en sí misma, sino la costumbre social de convivir con ella.

Cuando la sociedad se acostumbra a los escándalos permanentes, a las promesas incumplidas y a las responsabilidades que nunca llegan, se entra en una fase de resignación colectiva extremadamente peligrosa.

Una democracia sana necesita controles eficaces, transparencia real y una justicia independiente capaz de actuar sin presiones políticas ni económicas.

Pero también necesita ciudadanos críticos, informados y activos. Porque ningún sistema se regenera solo.

Extradiciones, causas judiciales y sospechas públicas

En los últimos años, diferentes figuras políticas han sido relacionadas mediáticamente con investigaciones, procedimientos o sospechas de distinta naturaleza. En democracia, cualquier acusación debe someterse siempre al principio de presunción de inocencia y a las garantías judiciales correspondientes.

En España, los procedimientos de extradición están regulados principalmente por la Ley 4/1985 de Extradición Pasiva y por los tratados internacionales suscritos por el Estado. La competencia corresponde a la Audiencia Nacional y existen importantes limitaciones jurídicas, especialmente cuando concurren delitos políticos, doble incriminación o nacionalidad española.

No obstante, el debate público sobre posibles responsabilidades políticas sigue creciendo, alimentado por la percepción de que determinados sectores del poder continúan gozando de mecanismos de protección inaccesibles para el ciudadano común.

España necesita recuperar credibilidad

La regeneración democrática no puede basarse únicamente en discursos electorales. Requiere reformas profundas, controles independientes y responsabilidades reales.

La corrupción no destruye únicamente presupuestos públicos. Destruye confianza, esperanza y cohesión social.

Y un país puede sobrevivir a una crisis económica. Lo que difícilmente soporta durante mucho tiempo es una crisis permanente de credibilidad institucional.

Porque cuando los ciudadanos dejan de creer en quienes gobiernan, el deterioro del Estado comienza desde dentro.

La corrupción de grupos politicos no es nueva.

La corrupción política y el deterioro institucional no son fenómenos recientes. Ya en las décadas de los ochenta y noventa, desde el movimiento democrático de guardias civiles UMDVERDES, muchos profesionales advirtieron del riesgo de degradación del Estado, de la pérdida de garantías democráticas y del avance de estructuras de poder alejadas del interés ciudadano.

Lejos de escucharse aquellas denuncias, numerosos guardias civiles honestos y comprometidos con la adaptación democrática de las instituciones sufrieron expulsiones, persecuciones, encarcelamientos y graves represalias personales y profesionales. Incluso resoluciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos quedaron durante años sin una ejecución efectiva, reflejando un preocupante deterioro institucional.

Décadas después, muchos ciudadanos siguen percibiendo que gran parte de la clase política continúa más preocupada por conservar privilegios y cuotas de poder que por defender el interés general. Mientras millones de españoles afrontan dificultades económicas y sociales, numerosos cargos públicos parecen transitar hacia posiciones de privilegio político, económico y empresarial alejadas de la realidad cotidiana del país.

España merece servidores públicos ejemplares, responsables y comprometidos éticamente con la ciudadanía, no estructuras políticas desconectadas de los problemas reales de la sociedad.