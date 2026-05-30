Alejandro con una camiseta "Mafia, cese inmediato". La Operación Columna en pleno auge comenzó con el PSOE de Felipe González y sigue en la actulidad.

La larga sombra de una transición inacabada.

Para muchos integrantes del movimiento UMDVERDES, la llegada al poder del Gobierno de Felipe González no supuso la plena democratización de todas las instituciones del Estado. Por el contrario, denuncian que durante aquellos años se consolidaron estructuras de poder que mantuvieron prácticas incompatibles con el espíritu de la Constitución de 1978.

Los guardias civiles democráticos sostienen que, mientras se sucedían algunos de los mayores escándalos políticos y de corrupción de la España contemporánea, quienes reclamaban transparencia, derechos fundamentales y adaptación constitucional de la Guardia Civil fueron objeto de persecución. Entre esas actuaciones destacan las conocidas como «Operación Columna», cuyas consecuencias, según los afectados, continúan proyectándose hasta nuestros días.

Especialmente grave resulta la denuncia de los ingresos forzosos de cientos de guardias civiles democráticos en establecimientos psiquiátricos militares sin las debidas garantías sanitarias ni judiciales. Aquellos expedientes llegaron a justificar la existencia de una supuesta «epidemia constitucional», expresión que ha pasado a la historia como uno de los episodios más controvertidos de la represión sufrida por quienes reclamaban libertades democráticas dentro del Instituto Armado.

Alejandro Borja: el precio de defender la democracia.

Alejandro Borja fue uno de los guardias civiles que, desde dentro del cuerpo, se atrevió a reclamar lo que la Constitución de 1978 prometía a todos los españoles: libertad, asociación y dignidad profesional. Su historia es la de un hombre que creyó en la democracia y pagó un precio altísimo por ello.

Durante el Gobierno socialista de Felipe González, Borja se convirtió en objetivo de una maquinaria disciplinaria que no toleraba la disidencia dentro de la Guardia Civil. Su «delito» fue solicitar derechos constitucionales y denunciar prácticas que consideraba incompatibles con el nuevo orden democrático. Por ejercer esos derechos fue detenido, sancionado y perseguido, mientras quienes ocupaban posiciones de poder permanecían protegidos por las estructuras institucionales de la época.

Las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos acabarían dando la razón a Borja y a numerosos compañeros de UMDVERDES, reconociendo vulneraciones de derechos fundamentales y cuestionando actuaciones desarrolladas contra quienes defendían la democratización de la Guardia Civil. Sin embargo, según denuncian los afectados, esas resoluciones nunca se tradujeron en una reparación integral de los daños sufridos y nunca fueron ejecutadas.

Borja representa el espíritu de la UMDVERDES, el movimiento que nació para impulsar la adaptación plena de la Guardia Civil a los principios constitucionales, exigir transparencia institucional y reclamar el respeto efectivo de los derechos fundamentales de sus miembros.

Su lucha nunca fue únicamente personal. Formó parte de una reivindicación colectiva protagonizada por hombres y mujeres que entendieron que servir a España significaba también defender la Constitución frente a cualquier forma de autoritarismo. Formando parte del colectivo UMDVERDES.

La persecución de Alejandro Borja y de todos sus compañeros, constituye hoy una de las páginas más desconocidas de la memoria democrática española. Su historia recuerda que la democracia no solo se construye aprobando leyes, sino garantizando que quienes las defienden no sean castigados por hacerlo. Décadas después, su ejemplo continúa vivo en todos aquellos guardias civiles que siguen reivindicando una institución plenamente democrática, transparente y respetuosa con los derechos humanos.