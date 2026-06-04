La asignatura pendiente: el derecho a la libre sindicación en los cuerpos de seguridad

Cincuenta años de democracia en España nos han permitido consolidar derechos fundamentales que, en sus inicios, parecían aspiraciones lejanas. Sin embargo, en el tejido institucional de nuestro país persisten arcaísmos que, bajo el argumento de la especialidad del servicio, siguen restringiendo derechos básicos a quienes tienen encomendada la protección de nuestra seguridad. El reciente apoyo de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, al Sindicato Reformista de la Policía (SRP), pone sobre la mesa un debate necesario: la plena integración de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el derecho a la libertad sindical.

La reivindicación no es un capricho corporativo, sino una exigencia de modernización democrática. Actualmente, la Ley Orgánica del Régimen de Personal del Cuerpo Nacional de Policía impide a sus miembros integrarse en sindicatos de clase, obligándoles a un modelo exclusivo de sindicatos corporativos. Esta limitación crea una «ciudadanía de segunda» dentro de las fuerzas de seguridad, separando artificialmente a estos profesionales del resto de los trabajadores del país, a pesar de que el marco constitucional debería garantizar el derecho de sindicación a todos, sin excepciones que vacíen de contenido el derecho mismo.

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido clara al respecto: si bien los Estados pueden establecer límites razonables por razones de seguridad pública, estos no pueden derivar en una prohibición sistemática de la libertad de asociación ni en la anulación del derecho a la representación real. La pretensión del SRP, respaldada por la admisión a trámite de recursos ante los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, no busca fracturar el orden público, sino alinearlo con los estándares democráticos europeos.

La apertura de la representación sindical en los cuerpos policiales, militares y de la Guardia Civil no debe verse como una amenaza a la operatividad, sino como un síntoma de madurez institucional. Una policía plenamente integrada en el marco de libertades sindicales es, en última instancia, una policía más fuerte, con mayor capacidad de diálogo y, sobre todo, más protegida ante posibles arbitrariedades.

La justicia tiene ahora la palabra para examinar si la actual legislación española es compatible con los estándares de derechos fundamentales que rigen en la Unión Europea. Mientras tanto, el llamado al conjunto de partidos políticos para dar ese paso hacia la apertura democrática sigue pendiente en la agenda. Medio siglo después del inicio de nuestra democracia, es hora de que la libertad sindical deje de ser un privilegio de unos pocos para convertirse en una realidad para todos los que, con su trabajo, garantizan el estado de derecho.