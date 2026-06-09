El ladrón que elegimos: cuando la corrupción roba más que el dinero.

"La corrupción más peligrosa no es la que vacía las arcas públicas; es la que vacía de contenido los derechos fundamentales y convierte la injusticia en una práctica normalizada del poder."

Introducción.

La historia reciente de España ofrece ejemplos que obligan a reflexionar sobre las consecuencias de una democracia cuando quienes gobiernan utilizan las instituciones para perseguir a quienes ejercen derechos fundamentales. Los guardias civiles democráticos agrupados en UMDVERDES denunciaron durante décadas prácticas de corrupción, abusos de poder y la ausencia de derechos profesionales dentro de la Guardia Civil. Como respuesta, muchos de ellos sufrieron expedientes disciplinarios, expulsiones, represalias profesionales y personales, e incluso ingresos psiquiátricos forzosos pese a no presentar patologías mentales, sin las debidas garantías judiciales.

Algunos de estos afectados obtuvieron posteriormente resoluciones favorables de órganos tan relevantes como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reconociéndose vulneraciones de derechos fundamentales. Sin embargo, muchas de aquellas decisiones nunca llegaron a cumplirse plenamente por los sucesivos gobiernos, perpetuando situaciones de injusticia que afectaron a familias enteras y a proyectos de vida destruidos por razones ideológicas o asociativas.

Cuando las instituciones dejan de proteger derechos y pasan a proteger intereses políticos o corporativos, la corrupción deja de ser únicamente una cuestión económica. Se convierte en una forma de expolio mucho más profunda, capaz de robar libertad, salud, oportunidades y dignidad. Desde esa perspectiva nace la siguiente reflexión.

Vivimos en una sociedad donde el concepto de robo suele asociarse exclusivamente a la privación de bienes materiales. Cuando pensamos en un ladrón, nuestra mente dibuja inmediatamente la figura de alguien que, mediante la fuerza o el engaño, nos despoja de nuestras posesiones físicas: el dinero de nuestra cartera, el teléfono móvil que portamos o incluso nuestro vehículo. Este es el ladrón vulgar, cuya acción es directa, inmediata y, sobre todo, no cuenta con nuestro consentimiento.

Sin embargo, existe otra forma de expolio, mucho más insidiosa y sistémica, que a menudo pasa desapercibida o se normaliza: el robo de lo intangible. Es aquí donde emerge la figura del político deshonesto. Mientras el primero nos roba objetos, este segundo se apropia de dimensiones fundamentales de nuestra existencia: nuestra felicidad, nuestra salud, el acceso a una vivienda digna, la calidad de nuestra educación, la estabilidad laboral y, en última instancia, nuestra capacidad de construir un futuro.

Sociedad y concepto de robo.

Vivimos en una sociedad donde el concepto de robo suele asociarse exclusivamente a la privación de bienes materiales. Cuando pensamos en un ladrón, nuestra mente dibuja inmediatamente la figura de alguien que, mediante la fuerza o el engaño, nos despoja de nuestras posesiones físicas: el dinero de nuestra cartera, el teléfono móvil que portamos o incluso nuestro vehículo. Este es el ladrón vulgar, cuya acción es directa, inmediata y, sobre todo, no cuenta con nuestro consentimiento.

Sin embargo, existe otra forma de expolio, mucho más insidiosa y sistémica, que a menudo pasa desapercibida o se normaliza: el robo de lo intangible. Es aquí donde emerge la figura del político deshonesto. Mientras el primero nos roba objetos, este segundo se apropia de dimensiones fundamentales de nuestra existencia: nuestra felicidad, nuestra salud, el acceso a una vivienda digna, la calidad de nuestra educación, la estabilidad laboral y, en última instancia, nuestra capacidad de construir un futuro.

La diferencia clave: la complicidad del voto.

Lo más inquietante de esta comparación no es la magnitud de lo que se pierde, sino la diferencia en la mecánica de la elección. El ladrón vulgar nos elige a nosotros como víctimas. Es un acto aleatorio o premeditado sobre el que no tenemos capacidad de decisión; simplemente sufrimos las consecuencias de su acción delictiva.

El segundo ladrón, por el contrario, lo elegimos nosotros. Esta es la paradoja democrática que nos plantea la reflexión: la responsabilidad directa del ciudadano en la configuración de su propia realidad. Cuando el ejercicio del voto se realiza desde el desconocimiento, el fanatismo o la desidia, estamos, en cierto modo, validando el sistema que nos priva de aquello que es esencial para nuestra vida y dignidad.

Una llamada a la reflexión.

Este planteamiento no busca el nihilismo ni la desafección política, sino todo lo contrario: exige una ciudadanía activa y crítica. El poder que otorgamos a través de las urnas es el activo más valioso que posee una sociedad. Si ese activo se entrega sin una fiscalización rigurosa, sin exigir rendición de cuentas y sin un análisis profundo de las propuestas, el riesgo de que el «político ladrón» prospere es elevado.

La reflexión es clara: no podemos quejarnos de la pérdida de nuestra calidad de vida si somos cómplices necesarios al elegir, una y otra vez, a quienes la erosionan. El primer ladrón nos quita lo que tenemos en el bolsillo; el segundo ladrón nos quita la posibilidad de ser dueños de nuestro propio destino. La pregunta que queda en el aire es: ¿estamos siendo conscientes de a quién estamos eligiendo?

Para terminar Ya. «La corrupción más peligrosa no es la que vacía las arcas públicas; es la que vacía de contenido los derechos fundamentales y convierte la injusticia en una práctica normalizada del poder.»