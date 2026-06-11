Homenaje a quienes cambiaron su libertad por nuestros derechos.

Reclamando verdad, justicia y reparación ante los valores grabados en piedra: honor, sacrificio y lealtad.

El próximo 17 de diciembre se cumplirán cincuenta años de un acto de valentía que hoy sigue siendo desconocido para demasiados ciudadanos. Medio siglo desde que un grupo de Policías y Guardias Civiles decidió arriesgarlo todo —su libertad, su carrera, su futuro— para reclamar algo tan básico como la Seguridad Social, la dignidad profesional y los derechos que cualquier trabajador debía tener en una democracia que aún estaba por nacer.

Aquellos hombres fueron detenidos y encarcelados. Cambiaron su libertad por nuestros derechos. Y lo hicieron sin esperar homenajes, sin pedir nada a cambio, sin imaginar que su gesto sería el primer ladrillo de la profesionalización moderna de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Defensores del orden constitucional en los días más oscuros

Quiero rendir también homenaje a los Policías y Guardias Civiles que defendieron el Congreso en los momentos críticos en los que la democracia estuvo en riesgo. Muchos de ellos, como quien firma este testimonio, fueron llamados de urgencia estando fuera de servicio. Acudieron sin dudar, sin preguntar, sin medir el peligro. Defendieron el orden constitucional porque creían en él. Porque sabían que España solo podía avanzar desde la ley, nunca contra ella.

Los guardias civiles que se adelantaron a su tiempo

En 1986, cuatro guardias civiles —el cabo Manuel Rosa Recuerda, José Carlos Piñeiro y Manuel Linde Falero (D.E.P.)— y el Sargento José Morata, dieron un paso que hoy sería normal, pero que entonces era impensable: solicitar la inscripción de una asociación profesional dentro de la Guardia Civil, la UDGC.

La respuesta fue brutal: detención, encarcelamiento y expulsión en la llamada Operación Columna, acusados de un delito de sedición que jamás cometieron.

Dos sentencias lo dejaron claro: Tribunal Constitucional – RA 871/1990. Tribunal Europeo de Derechos Humanos – 69966/01

Ambas resoluciones establecieron que: El Ministerio del Interior debió inscribir la asociación. Las detenciones fueron ilegales. No se les podía aplicar el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.

Años después, una Ley Orgánica de Defensa ordenó su rehabilitación y restitución plena de derechos. La justicia llegó tarde, pero llegó.

El valor silencioso de las familias.

No puede haber homenaje completo sin recordar a las familias de estos guardias civiles. Ellas también fueron perseguidas, señaladas, observadas. Y aun así salieron a la calle con dignidad, con valentía, con la cabeza alta, reclamando LIBERTAD y DERECHOS para sus seres queridos. Su ejemplo merece un capítulo propio en la historia de la dignidad democrática.

Un homenaje que aún espera un lugar

A lo largo de este año he solicitado a diversas instituciones —incluido el propio Ministro del Interior— un espacio oficial para rendir homenaje a estos hombres. A día de hoy, no he recibido respuesta. Pero el silencio institucional no puede borrar la verdad. Y por eso, desde estas líneas, quiero expresar mi más profunda admiración, mi respeto y mi gratitud hacia todos ellos.

Que su ejemplo no se pierda.

Este homenaje no es solo memoria. Es una llamada a las generaciones presentes y futuras para que conozcan, valoren y respeten a quienes lo dieron todo por nuestras libertades.

Ellos abrieron caminos que hoy damos por sentados. Ellos pagaron un precio que nadie debería pagar por defender derechos fundamentales. Ellos merecen un reconocimiento que España aún les debe.

Gracias por su ejemplo. Gracias por su sacrificio. Gracias por su dignidad.