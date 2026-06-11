¡ZAPATERAZO!

Explota el gran petardo, ZP se despeña del santuario progresista, se pudre la hornacina y la efigie del santo estalla en mil pedazos, achichonando a la legión de fieles, beatos del progreso, vividores del trágala, coimas, mordidas, me lo llevo crudo y suma y sigue; la bicoca se acaba, nadie más vuelve a ponerle una vela a la santa ceja o al menos, no con el descaro que hemos tenido que soportar hasta la fecha. Ahora al parecer, todo radica en verter toneladas de hormigón publicitario, aminorar la radioactividad, amortajar la momia y pasaportarla a alguna fosa abisal, jurando y perjurando que nunca existió el taimado; al tiempo. La historia es un bucle, reeditamos el episodio de Claudio en la Roma Imperial; recién acuchillado el emperador Calígula por la guardia pretoriana, el miedo a flor de piel y la inminente matanza a punto de descarga sobre los aterrorizados romanos; más hete aquí, que la providencial fortuna intervino para salvar a todos de la degollina, casualmente apareció el tonto agazapado tras el cortinaje y vieron el cielo abierto; allí estaba él, diarreico, tembloroso y con los esfínteres apretados, ¡milagro!, “¡Ave, Caesar, imperator!», todos se postraron ante el tío idiota del finado, -disfrazarte de turulato antes y ahora siempre ha sido garantía de supervivencia política-, Roma estaba salvada, el majadero oficial del imperio, acababa de ser coronado nuevo emperador; ¡frenesí y jubilo!, lo celebraron, festejaron, aclamaron, procesionaron y pelillos a la mar; a otra cosa, el resto es historia.

Tras la infernal carnicería, perpetrada el 11M, -la mayor masacre padecida por occidente en tiempos de paz-, cualquier escenario era tan sombrío como impredecible; a cuarenta y ocho horas de las elecciones, vagones calcinados, cientos de restos desmembrados y railes humeantes, helaban la sangre de los españoles; la Nacion en estado de shock, la conciencias acuchilladas, paralizadas por la angustia, dolor, escalofrío y llanto – salvo para algunos hijos de satanás que lo andaban celebrando y agitando móviles- ; la sombra más negra y violenta se ceñía sobre la otrora España, amenazando reventar los siete sellos de la boca del infierno; más aquí, reeditando el episodio de la Roma imperial, ¡milagro!, tras bambalinas, surgió agazapado el tonto providencial, un tal ZP; justo lo que se necesitaba, el hombre signado por el destino para evitar un enfrentamiento civil y el abismo; reunía todos los perfiles exigibles rozando la perfección, bobalicón en apariencia, de agradable faz y sonrisa de ensimismado a tiempo completo y sin asuntos propios; justo la coartada perfecta, el pasmado providencial, hombre signado por la providencia para salvar a la nación, tras la mayor masacre y carnicería de su historia, un angel ectoplasmico gravitando sobre el bien y el mal, sin mancharse con cosa alguna de este mundo o del otro. A los dos dias se celebraron elecciones, gobierno descabalgado, aquí paz y después gloria, pelillos a la mar; la justicia, reparación a asesinados, heridos, traumados y vidas desechas de por vida, fue traspasada inmediatamente a un tribunal superior, el de la justicia divina; sin duda esta es infalible y el tiempo no cuenta; la otra, la de aquí, pasó página al instante o casi, apestaba.

Sigamos, como los autores de la masacre -según la versión oficial, “tres pares de calzoncillos”- apuntaba a los terroristas islámicos, dado su celo por degollar infieles y exterminar al satán occidental, al tal ZP, le faltó tiempo para agradecerles los servicios prestados, sacándose de la chistera el espantajo de la alianza de no se sabe que cosa, ¿“las civilizaciones” ?; siniestro descojone, primera sangría del erario y tomadura de pelo a los españoles.

Siguió miccionandose en la dignidad de la Nacion y del ejército, -descendientes de los gloriosos tercios-, ordenando la vergonzosa huida, de una guerra en la que figurábamos de comparsa; todavía hierre la cacofonía gallinácea conque regaron el oído a nuestras tropas en tan humillante retirada…aun resuena

El artista siguió anclando sus posaderas al paso de la bandera americana, tirando del argot taurino, “quedamos como Cagancho en Almagro”; simple lectura, sin más. Con el tiempo el felón reculó y todavía zumba en la retina una delirante y gótica foto -señora e hijas incluidas – con Obama; hasta en esas poses escénicas, el mesurar escenarios, protocolos y dignidades no parece ser su fuerte

Sigamos, como quiera que el anterior gobierno había dejado la despensa llena y las arcas repletas, hizo lo que cabía esperar de este artista, arrojar a miles de familias a escarbar en los cubos de la basura y reventar los centros asistenciales-no se olvida-; más lo peor estaba por llegar, emulando a las sectas satánicas y sus peculiares festines de misas negras, reventó la Constitución y con ella el pacto de libertades y convivencia, guillotinando la reconciliación y el futuro de la Nacion; primero fueron los trenes, ahora tocaba profanar sepulturas, reventar los siete sellos de las almas mecidas en la eternidad bajó el manto de la misericordia divina y envenenar a la Nación liberando el odio, el guerra civilismo y rescatar la división fratricida entre las dos Españas. Seguimos

Como no hay monstruo que no procree, apareció un tutelado digno de las hazañas y a la altura de su mentor y padrino; un tal Sánchez, pasamos de puntillas sobre el mecenazgo que cimentó su prometedora carrera, el salón de degustaciones carnales del suegro, – ¡pase y sírvase, oferta para todos los gustos y clientela! -; libre mercado, el dinero es dios y el poder político su profeta.

Contador a cero y empezamos la cuenta con aquella chusca escena, el estupor que nos provocó la contemplación de aquella obra maestra del choriceo; un trafullan agazapado trasteando votos tras el sombrío cortinaje-se repite la metáfora-, un fullero culebreando urna en mano, pegando el pestiñazo en la sede de su propio partido,-otrora obrero y español-; magistral exhibición de la mendaz rapiña y fullería; este episodio está a la altura de choricillos de poca monta y ralo escalafón, trileros de arrabal y habitantes del inframundo de la delincuencia; sin duda, ni en la peor de las distopias ni premonición alguna de vidente de mercadillo, era impensable que una mafia de preña urnas, iba a alzare con el gobierno de la Nacion; el partido del puño y de la rosa chuleado en su propia sede y destruido después, “cien años de honradez y un carterista vigilando la entrada a los urinarios”; habrá que preguntar como andan los índices de colesterol de la militancia. Sigamos

Hagamos un alto, a fecha de hoy el Falcon esta embargado o por ahí, prevención con la bandera del aeropuerto donde toma tierra; la deuda acumulada por España tras los recortes retroactivos a las primas a las energías renovables -aplicados en 2013- supera los 2.310 millones de euros; quiebra y ruina dentro, embargo fuera de cualquier patrimonio o activo del otrora estado español, una más que debemos al dúo calavera ZP&Sanchez manufacturas progresistas SA; orillemos la ira, la salud por delante.

Citamos un epitafio de una derruida tumba, devorada por yerbajos, en un no menos tétrico cementerio de la geografía ibérica, “Aquí yace Patricio, tus acreedores no te olvidan”; sin duda con el acceso al poder de estos dos artistas, a los españoles no nos olvidaran en varias generaciones; eso, sí tenemos la fortuna de librarnos de ambos antes de que terminen de arrojarnos a todos al más sombrío abismo; más abundando sobre el embargo del Falcon, nada que añadir; a los españoles ya nos lo embargó Sánchez para su uso y particular disfrute, desde que triló el poder y se instaló en la Moncloa de aquella manera, un argonauta surcando los cielos a mayor gloria de su insaciable ego, un navío gratis total, ostentando los símbolos imperiales de la otrora España, ahora degradados y reconvertidos en fiel reflejo de la chatarra y la destrucción de una Nacion; por cierto, seguimos esperando informes oficiales y rendición de cuentas sobre ¿sesenta y tres vuelos? a la República dominicana, utilizando el infatigable navío. Sigamos

Como hace tiempo que no hay noticias de gobierno alguno y si una crónica diaria de delitos, pufos, triles y andanzas de una mafia incubada desde el poder, apelemos a la fábula costumbrista, citamos un episodio verídico; en su día conocimos a un misántropo tan dislocado como harto peligroso, un tal Meseguer; este, era poseedor de un particular síndrome de Diógenes, el perturbado no subía mierda y bolsas de basura a su domicilio, subía y alojaba bidones de gasolina y otros combustibles tan tóxicos como inflamables; cualquier cosa incendiaria susceptible de hacer volar el edificio y media ciudad; ello, alegando a quien no pudiera salir corriendo ante su presencia, que la gasolina se iba a agotar en breve y él se iba a hacer multimillonario vendiendo las reservas acumuladas en su domicilio; huelga decir que las farmacias de la barriada, andaban haciendo su agosto con la ingente venta al por mayor de calmantes y ansiolíticos al vecindario, personal escasamente apto para iniciarse en la meditación transcendental y con ataques de pánico a tiempo completo; para añadir más lejía al guiso, cada día saturaba Juzgados y Comisarias, presentando resmas de ininteligibles denuncias contra sus asquerosos vecinos, vociferando que le querían arruinar el negocio. Como quiera que no había forma de echarlo ni de tirarle la puerta abajo- sabia sus derechos y tenia a todos agarrados de alguna parte, dada su pericia y virtuosismo en las artes de joder al prójimo; la pesadilla termino en una UCI de urgencias de traumatología, donde ingresó severamente achichonado y sin un solo hueso, en condiciones de pasar la certificación técnica de validez ósea; nunca más se tuvieron noticias del tal Meseguer, tampoco nadie lo echo de menos; la vida siguió su curso, pelillos a la mar

Pues bien, el dúo artístico ZP&Sanchez manufacturas progresistas SA, han estado metiendo bidones de gasolina en el palacete de la Moncloa desde que se metieron y apalancaron dentro; algunos ya han ido explotando por el camino, otros en lista de espera; cabe preguntarse si ha sido fruto de maldición alguna, palmaria incompetencia o ambas cosas a la vez; más nos da, que no hay Meseguer, lunático ni ladino alguno que asuma la responsabilidad de sus actos y cuando más allá de los estatutos de una comunidad de vecinos, se encaraman de aquella manera al gobierno de una Nación, todos jodidos y sálvese quien pueda

¿El demonio existe en forma humana?; seguro, solo hay que prestar atención y observar; ¿existen maldiciones universales asociadas a la profanación de sepulturas?, la incógnita sigue desconcertando en plena era digital; ¿qué es más inquietante y devastador, remover sepulturas y perturbar el descanso de las almas o la absoluta incompetencia de un gobierno?, ¿tal vez ambas cosas van de la mano?; desde que el tal ZP, reventó lo siete sellos del perdón y la reconciliación -y va para un siglo-, la España de los pinganillos y la destrucción de la Nacion estaba servida; los agraciados con el desguace, ruina y liquidación de competencias del Estado y venta de chatarra al por mayor, terroristas y camisas pardas identitarios arruinando sus respectivos territorios; afortunadamente la Providencia sigue velando por todos nosotros, por fortuna, la mayoría de españoles y nuevas generaciones, ni están ni se les espera en esta orgia destructiva y necrófila; les importa una higa una guerra civil rozando el pretérito siglo; menos, entronizar a Franco,- dictador fallecido y va para medio siglo-, saturando al personal con interminables fastos y festejos anuales ofrendados a la momia del dictador; esta tétrica panurgia, estimula tanto a la mayoría de españoles -no digamos ya las nuevas generaciones- , como a un melómano ser socio de un club de fans, seguidores y simpatizantes de una momia rapera; a la inmensa mayoría de españoles, solo les interesa lo que es exigible a la dignidad de cualquier ser humano; veamos: El acceso a la vivienda; que no les atraquen en la calle, en sus domicilios el que lo tenga o algo peor; que puedan ausentarse unos dias y no les ocupen la vivienda pasando un calvario para recuperarla si es que lo consiguen antes de fallecer en un albergue; que las empresas pymes y autónomos sobrevivan a la horca fiscal y estúpida burocracia normativa que la paridera de este pijo comunismo graniza cada día; que crear puesto de trabajo no sea un temerario ejercicio de malabarista donde te juegas la familia y la ruina de por vida; que el mérito, esfuerzo y capacidad, sea el único criterio que determine el futuro de las nuevas generaciones, no el dedazo y mamoneo de los partidos en especial el cleptocrático y pijo comunista que padecemos; que nadie escupa a un español por haber nacido en España y afirmar públicamente lo obvio, que es español, arriesgándose a que lo llamen fascista, apestado, ultraderechista o algo peor; que cualquiera pueda educar a sus hijos y utilizar el Español en libertad dentro de España, sin que las SS de la Policia lingüística, los multen, excluyan y marquen con la cruz amarilla como apestados, reos de tribal linchamiento o exclusión civil; rendición de cuentas sobre el choriceo, mangoneo y destino de las partidas destinadas a subvenciones; auditoria, paradero, destino y gestión de los fondos UE; política de gasto y financiación de la deuda exterior; relación de capos, franquiciados e infiltrados por este clepto régimen Sanchista en empresas del Ibex y especialmente las agrupadas bajo el holding público SEPI; partidas, cuantías, asignación de publicidad institucional a los medios, tertulianos y altavoces del clepto régimen y partidas asignadas a los medios críticos o prensa libre; Investigación y puesta a disposición judicial de los autores de las famosas listas e informacion reservada de resistentes, críticos o escasamente beatos del clepto régimen Sanchita, con el único fin de destruirlos y emparedarlos tras el muro de la muerte civil o algo peor; rendición de cuentas de un presunto e ilegitimo gobierno que lleva tres años sin presupuesto alguno, gobernando al margen de las Leyes, demoliendo el edificio constitucional: Congreso, Senado, Tribunal de Cuentas, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Fiscalía, Banco de España, Instituto Nacional de estadística (el tal Tezanos ya ha conseguido más allá de prevaricar que ningún sociólogo sea fiable y pueda vivir de su profesión en futuro alguno), socavar la Jefatura del Estado y asi, …..pura banana dictatorial narco comunista; seguimos por exigir que se respete la profesionalidad e independencia de los Cuerpos policiales, es muy antiguo y bananero sacarlos de cualquier investigación y dependencia de los tribunales, utilizando sicarios ascendidos y medalleados en forma de superiores jerárquicos; todos sabemos el objetivo de este clepto gobierno, ya se aplicó con éxito en la empresa matriz, Venezuela; disolver o inutilizar la UCO, rematar el sepelio de la UDEF y transformar los cuerpos y fuerzas de seguridad en un ejército de sicarios al servicio de la mafia en el poder, tal cual; seguimos rendición de cuentas y asunción de responsabilidades -incluidas la penales- por las catástrofes que han asolado España bajo la bota del Señor Sánchez y que no reproduciremos de nuevo en estas líneas; rendición de cuentas sobre los impuestos, destino y gestión de lo recaudado con la horca fiscal a que se nos está sometiendo; lo anterior incluye inversiones, mantenimiento y de carreteras, visas férreas, infraestructuras críticas y esenciales; léase presas, pantanos, red hidrográfica, etc..; rendición de cuentas sobre una dislocada y demencial regularización con orejeras, a fin de alterar el censo electoral; ello, con los índices de delincuencia disparados y sin garantizar ni conexión alguna con el mercado de trabajo, acceso a la vivienda, prestaciones públicas y cargas para la seguridad social, servicios sociales, sanidad, etc..; todo ello, cuando los españoles y residentes ya integrados y regularizados, tienen imposible sobrevivir más allá de un sueldo precario, chapotear y mantenerse en el mercado de trabajo, acceder a un vivienda o a un simple alquiler de una jaula de quince metros cuadrados-hay gente durmiendo en trasteros-; más, precariedad en aumento, índices de delincuencia e inseguridad jurídica disparados; todo ello con el mayor nivel de pobreza infantil de Europa, una deuda exterior inasumible, pensiones y contribuciones sociales al borde de la quiebra, sanidad y servicios públicos al borde de la sobresaturación y con costes y financiación inasumibles. Al igual que los acojonados vecinos del tal Meseguer, a más de un español no le llega la camisa al cuerpo palpando la que se nos viene encima, al menos el copyright patente ZP&Sanchez manufacturas progresistas SA, lo podían haber registrado con un sencillo lema de impacto garantizado: “Pase el que quiera y vote a Sánchez”, ahí lo dejamos

Toda la política exterior al igual que la destrucción de la Nación mutada en la España de los pinganillos, ha estado guiada y al servicio de consolidar los negocios particulares de una cuadrilla, camarilla o mafia sin más; más ahora, la ceja ha encallado, se acaba de abrir la veda penal y de momento solo se ha levantado un dedo de la choricera alfombra y aflorado medio duro del botín narco banana; se explica el frenesí con que el tal ZP, ha santificado y legitimado como un poseso, narco regímenes genocidas como Venezuela; amén de toda suerte de desechos de tienta narco comunistas como el Grupo de Puebla y otros indeseables flagelos de pueblos y Naciones. A fecha de hoy, cae la venda, la ideología, utopía y ensoñaciones filantrópicas han pasado a ser el disfraz del que se revisten y se adornan los chorizos progresistas, en eso estamos. Seguimos esperando rendición de cuentas y clarificación por el rosario de viajes ¿63? utilizado medios oficiales a la Republica dominicana; sigamos pidiendo rendición de cuentas, de los viajes del Señor Sánchez disfrazado de Jefe de Gobierno a la republica China; decimos disfrazado porque nadie sabe a qué ha ido, menos el parlamento donde debería rendir cuentas; léase, informes oficiales, compromisos adquiridos, pactos firmados, contenidos y réditos o beneficios para la Nacion; ídem, los ciudadanos deberíamos tener información sobre lo que nos afecta; más que nadie espere tal cosa, la explicación y respuesta se halla en el bar de la esquina al alcance de todo el mundo; sin más, “Alguien se lo está llevando crudo”, nada que añadir. Remontando el vuelo del análisis político, en su día nos enteraremos y tendremos cumplido conocimiento de los pactos y acuerdos cerrados por ZP&Sanchez manufacturas progresistas SA; ello, cuando los acreedores de la república China, se personen y aporreen las puertas de la Nación, exigiendo el cumplimiento de ruinosos y demenciales compromisos, amén de resarcirse de coimas, mordidas y algún extra más de regalo, un paso más para la liquidación de existencias: sea el cambalache que fuere, -al igual que la bajada de pantalones con Marruecos- la venta o trueque clandestino se ha hecho a espaldas de la UE y porque ZP&Sanchez manufacturas progresistas SA lo valen. Es lo que hay

Se explica que seamos una piltrafa en el concierto internacional, apestados y vomitados por los que hasta hace poco eran nuestros aliados naturales, Occidente y las potencias del mundo libre, la UE; pendiente el precio a pagar por la frívola espantajada del “No a la guerra”; el gallo en el corral ha tenido su día de gloria, mientras los zorros rodean a sus gallinas, que nadie insista ni pida responsabilidades, a este dislocado Sánchez, la foto es lo primero, lo demás siempre sale barato-para él naturalmente-Sigamos

De la mano de este irresponsable, hemos mutado de aliados y compañera de alcoba, pasando de miss universo a una ajada momia envuelta en fétidas gasas; solo hay que asomarse a la narco banana de ZP&Sanchez manufacturas progresistas SA, nuevos aliados y compañeros de viaje; veamos, el cochambroso Grupo de Puebla, la Venezuela del criminal y presidiario Maduro, la socialdemocracia China y… ¿quién da más.

Mas que nadie tema, la fortaleza de nuestros nuevos aliados nos catapulta hacia la hegemonía mundial, ahí están los nuevos compañeros de viaje del Señor Sánchez, “Global Progressive Mobilisation”; al frente el Señor Sánchez como líder hegemónico del sistema solar; el lema, propio de superhéroes “luchar contra la ultraderecha en el mundo y garantizar las democracias en el planeta tierra”; ahí queda eso y el último que apague la luz. Permítanos sugerirle Señor Sánchez , que no es necesario un sacrificio tan inhumano ni apuntar a objetivos de tal ambición y desmesura; basta con que Usted convoque elecciones en España y cuanto antes mejor. Sigamos

Por último, el firmante es ha sido y morirá siendo policía; heridas que ni cicatrizan ni se cierran, dos guardias civiles asesinados en Barbate y dos más en Huelva interceptando una lancha de los narcos; servidores públicos cumpliendo con su deber, los hechos han sido calificados de “accidente laboral” por este infame gobierno que ha dado luz verde al narcotráfico en Andalucia desmontando en 2022 la OCON-SUR, -Unidad de elite contra el narcotráfico-; dejando a los Cuerpos y Fuerzas de seguridad a los pies de los caballos y la autovía despejada para que los traficantes del otro lado del estrecho se adueñen del territorio y envenenen a media Europa. La última hazaña, el chuleo de las mafias ridiculizando hasta al ejército, llevándose lanchas de desembarco en sus narices y a plena luz del día; infamia y chuleo puro y duro, se miccionan en la soberanía y el honor de la Nación a plena luz del día, ¿era esto Señor Marlaska?; más lo que ya ha levantado algo más que ampollas, es la infame e hiriente frase, “accidente laboral”; nunca un gobierno se alió con la infamia y desvergüenza hasta este punto; mire Señor Sánchez, Policías y Guardias Civiles, han asistido a muchos funerales de compañeros caídos en acto de servicio y se les rindió él homenaje, respeto y agradecimiento debido, silente y sincera apelación a la transcendencia divina, con profunda emoción y honrando su memoria por haber entregado su vida por la Nación y en el cumplimiento de su sagrado deber

Mas ni usted Señor Sánchez, ni su ministro Marlaska, han comparecido a honrar y dar el pésame a familiares y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, compañeros de los caídos en el cumplimento del deber; siento decirle que no nos extraña, su gobierno y los valores que usted encarna y representa, son incompatibles con conceptos como lealtad, sacrifico, servicio, honor y respeto a la bandera y a la Nacion. Viva la Libertad y Viva España.