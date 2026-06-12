Del Juez amigo al «Juez enemigo».

La historia política española deja una enseñanza recurrente: muchos gobiernos consideran ejemplar la Justicia cuando les beneficia y sospechosa cuando les investiga. En los últimos meses, destacados dirigentes del PSOE han elevado el tono de sus críticas contra jueces y tribunales que instruyen procedimientos que afectan al entorno socialista. Las declaraciones de miembros del Gobierno y del partido han provocado incluso una respuesta institucional del Consejo General del Poder Judicial, que ha reclamado respeto a la independencia judicial y ha advertido del riesgo de erosionar la confianza ciudadana en el Estado de Derecho.

Lo llamativo es que este discurso no surge cuando la Justicia protege al poder político, sino cuando lo investiga. El PSOE defiende actualmente su derecho a cuestionar determinadas resoluciones judiciales y algunos dirigentes han llegado a hablar de actuaciones incomprensibles o incluso de posibles prevaricaciones.

Sin embargo, para muchos observadores críticos, esta actitud recuerda una vieja tradición política que hunde sus raíces en los años de Felipe González. Aquella etapa estuvo marcada por algunos de los mayores escándalos institucionales de la democracia española: el terrorismo de Estado de los GAL, el hermano de Alfonso Guerra, los casos Filesa, Ibercorp, Roldán, gulaps o ingresos forzosos en los psiquiátricos de guardias civiles por pedir derechos constitucionales y otros episodios que pusieron en cuestión la utilización de estructuras estatales para fines políticos.

Desde esta perspectiva crítica, el PSOE habría mantenido históricamente una concepción instrumental de determinadas instituciones: mientras sirven a los intereses del poder son consideradas legítimas; cuando actúan de forma independiente se convierten en un problema.

Un capítulo especialmente doloroso para numerosos guardias civiles democráticos fue la represión sufrida por quienes defendían derechos asociativos y reformas democráticas dentro del Instituto Armado y lo hacían pacíficamente y sin armas por los conductos legales. Diversos miembros de aquellos movimientos denunciaron expedientes disciplinarios, persecuciones profesionales, apartamientos del servicio e incluso internamientos psiquiátricos que, según sostienen, fueron utilizados como mecanismos de neutralización de la disidencia interna.

Décadas después, varias resoluciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos evidenciaron vulneraciones de derechos fundamentales en diferentes ámbitos relacionados con el régimen disciplinario y los derechos de los miembros de la Guardia Civil. El TEDH condenó a España en diversos asuntos vinculados a derechos fundamentales de guardias civiles y militares, abriendo un debate jurídico sobre las limitaciones impuestas a estos colectivos.

Para muchos afectados, el problema no fue únicamente la vulneración de derechos, sino la insuficiente ejecución práctica de determinadas resoluciones judiciales. Argumentan que, aun obteniendo reconocimiento jurídico, es decir sentencias firmes, las consecuencias profesionales y personales sufridas nunca fueron plenamente reparadas.

Desde esta óptica, la indignación actual de determinados dirigentes socialistas frente a jueces que investigan casos relacionados con el PSOE resulta difícil de aceptar. Quienes durante décadas defendieron un sistema donde las estructuras del Estado podían actuar con enorme dureza frente a determinados disidentes, hoy denuncian persecuciones judiciales cuando las investigaciones alcanzan a personas de su propio entorno político.

La gran cuestión de fondo no es si un partido concreto tiene razón o no en cada procedimiento judicial. La cuestión es si se acepta de verdad la independencia judicial cuando las resoluciones resultan incómodas. El Estado de Derecho exige respetar las decisiones judiciales tanto cuando favorecen como cuando perjudican a quienes gobiernan.

Felipe González fue durante años conocido como el “Rey Sol” de la política española por la enorme concentración de poder que acumuló. Sus críticos sostienen que Pedro Sánchez representa una continuidad cultural de aquella escuela política: una forma de entender el poder donde las instituciones son vistas con simpatía mientras sirven al proyecto gubernamental y con hostilidad cuando ejercen controles efectivos.

La democracia no se mide por cómo trata a los poderosos, sino por cómo protege a quienes discrepan del poder. Y la memoria de quienes perdieron carreras profesionales, sufrieron represalias o vieron vulnerados sus derechos fundamentales sigue siendo una asignatura pendiente de la democracia española.

Porque la Justicia no puede ser un instrumento para los amigos y un enemigo para los adversarios. Debe ser la misma para todos.