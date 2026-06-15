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LA PRESIDENTA MADRILEÑA EN EL NUEVA ECONOMÍA FÓRUM

Ayuso le pone la puntilla al «desquiciado» Sánchez antes de su peor semana

"Al calor de la prisión es donde les vamos a ver a ustedes"

Archivado en: Autonomías | Política

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¡Begoña dispara las alarmas por riesgo de fuga!

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Un minutazo que es oro puro.

En un contundente desayuno informativo del Fórum Europa de Nueva Economía Fórum celebrado en el Four Seasons Hotel Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cargó con dureza contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha calificó directamente de «desquiciado» justo al comienzo de lo que ha definido como su semana más negra.

Ante un auditorio repleto, Ayuso no ha tenido piedad y ha sentenciado que España tiene «un Gobierno desquiciado que ha decidido que las reglas del juego estallen», llevándonos a todos hacia el “desquicie general”.

La presidenta madrileña señaló que esta es «la semana más negra que recuerda la izquierda y la democracia española», marcada por varios frentes judiciales críticos para el PSOE.

Sin ir más lejos, este 15 de junio de 2026 a las 18 horas tendrá lugar la esperada declaración de Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado.

El 17 y 18 de junio de 2026 se espera la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien Ayuso señaló como la principal «ruina moral» del PSOE actual.

Además sigue el goteo de informaciones sobre las distintas tramas que salpican al entorno más cercano del presidente.

«Al calor de la prisión es donde les vamos a ver a ustedes», advirtió Ayuso en un tono directo y sin concesiones.

Ayuso elevó el tono hasta convertir su mensaje en un dilema de fondo para el país:

O Sánchez o democracia.

Para la líder madrileña, el Ejecutivo ya no oculta su deriva y está dispuesto a dinamitar las instituciones con tal de sobrevivir.

«Gracias por estar dando la cara», dijo refiriéndose a los jueces e investigadores que, en su opinión, están sacando a la luz lo que el Gobierno pretende ocultar.

Con esta intervención en el Fórum Europa, Ayuso no solo puso voz al hartazgo de millones de españoles, sino que clavó la puntilla política al sanchismo en el preciso momento en que más le duele.

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