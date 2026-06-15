Formación y vocación: La clave de la excelencia en la Guardia Civil de Pontevedra.

Nuestro agradecimiento a nuestro «Comandante Jefe de la Subdelegación de Acción Social de la Comandancia de Pontevedra, Don. Gerardo C.M.» que activa la acción social y protección a los guardias civiles en reserva y retirados.

La formación continua no es solo un requisito técnico; es, en esencia, la arquitectura sobre la que se construye la seguridad y el auxilio al ciudadano. Hoy, al hacer balance de la reciente jornada de formación en Primeros Auxilios celebrada en la Compañía de la Guardia Civil de Tui, no puedo sino destacar el valor incalculable de iniciativas que mantienen nuestra capacidad operativa a la vanguardia.

El Auditorio Municipal de la calle Camilo José Cela se convirtió en un espacio de aprendizaje intenso. A través de una metodología que combinó la teoría con la práctica aplicada, los asistentes actualizaron sus conocimientos en maniobras de emergencia vitales. Pero, más allá de la técnica, lo que brilló en esta jornada fue el espíritu de servicio que define a nuestro Cuerpo.

Es de justicia poner en alza la labor de la Jefatura de Acción Social de Pontevedra y de esta Compañía de Tui. Su gestión, a menudo silenciosa pero constante, es el motor que permite transformar las necesidades de formación en realidades tangibles. Organizar este tipo de encuentros requiere no solo capacidad logística, sino una visión clara de lo que significa cuidar de quienes, a su vez, cuidan de los demás.

Asimismo, quiero resaltar el compromiso de los responsables de la Compañía de Tui y de la Comandancia de Pontevedra. Es un acierto estratégico apostar decididamente por la capacitación permanente, integrando en ella a todos los activos: reserva y retirados. Cuando los mandos impulsan estas actividades, envían un mensaje claro: la excelencia profesional es una prioridad innegociable. Este liderazgo, basado en el desarrollo integral del personal, es el que verdaderamente cohesiona la unidad y garantiza una respuesta de calidad ante cualquier eventualidad.

Desde estas líneas, quiero expresar mi más sincero reconocimiento a todos los participantes; su proactividad constituye el activo más valioso con el que cuenta la Benemérita. Me enorgullece constatar cómo en Tui se sigue apostando, con firmeza, por una Guardia Civil formada, preparada y, por encima de todo, profundamente comprometida con la sociedad. Un compromiso que trasciende la rutina y se traduce en una vocación inquebrantable: la noble labor de salvar vidas, allí donde se encuentre cualquier guardia civil tanto en activo como en situación de retiro.

Para terminar Ya. Es fundamental reconocer que, junto al equipo de compañeros de Acción Social de la Comandancia de Pontevedra, se exponen y canalizan nuevas iniciativas que muchos otros compañeros, desde sus respectivas Compañías, podemos enriquecer con aportaciones propias. En este sentido, ha sido una decisión estratégica y brillante por parte del Comandante la designación de un compañero en situación de reserva dentro de cada Compañía. Esta figura garantiza una atención diligente y cercana a nuestro personal en reserva y retirado, un colectivo esencial que hasta ahora carecía de la visibilidad y el reconocimiento que, por méritos propios, merecen.