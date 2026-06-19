Cuando el Estado amordazó a sus guardianes: La represión de la Guardia Civil bajo el «Rey Sol»

Crónica de una memoria silenciada: 36 años de la «Operación Columna» y la represión a la disidencia democrática en la Guardia Civil

Hace ahora 36 años, el Estado español fue escenario de una de las páginas más oscuras de su historia democrática reciente. Bajo el mandato de Felipe González, el clima político de la época, marcado por una hegemonía que muchos apodaron irónicamente como la del «Rey Sol», gestó una maquinaria de represión interna contra quienes, desde dentro de las fuerzas de seguridad, osaron reivindicar la democracia, la transparencia y el derecho de asociación.

La detención de Alejandro Borja no fue un hecho aislado, sino una pieza más de una estrategia sistemática conocida como la «Operación Columna». Este dispositivo, diseñado para descabezar cualquier conato de pluralismo en la Guardia Civil, tuvo como objetivo principal a los miembros de la Unión Democrática de Guardias Civiles (UDGC), liderada por el cabo Manuel Rosa.

El «Gulag» felipista y la respuesta del poder

La represión fue quirúrgica y despiadada. La respuesta a quienes solicitaban, por las vías estrictamente legales, la creación de una asociación profesional fue la expulsión, la persecución y, en los casos más extremos, el ingreso en instituciones psiquiátricas. Este uso de la psiquiatría como herramienta de control político recordó a los métodos de los regímenes autoritarios, ganándose el apelativo, por parte de los afectados, de los «Gulaps» del felipismo.

Lo que estaba en juego no era una cuestión administrativa, sino de fondo: los «UMD Verdes» —como se les empezó a conocer— cometieron el «error» de entender su profesión como un servicio a la ciudadanía y a la ley, no a los partidos políticos. Como policía judicial, su labor de perseguir la corrupción, viniera de donde viniera, los convirtió en un peligro directo para una estructura de poder que había hecho de España su cortijo particular.

La justicia ignorada: Un abismo entre el derecho y la realidad

A pesar de que el Tribunal Constitucional de España y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaron sentencias favorables a los integrantes de la UDGC, reconociendo el atropello de sus derechos fundamentales, el Estado optó por el desdén. Las sentencias fueron archivadas, ignoradas o sistemáticamente incumplidas.

Mientras tanto, los valientes que se atrevieron a alzar la voz fueron expulsados del cuerpo, perseguidos y condenados al ostracismo. El mensaje era claro: en aquella España, la obediencia ciega a las cúpulas políticas prevalecía sobre la legalidad vigente.

Una herencia que perdura.

Mirar hacia atrás, a aquellos sucesos de hace 36 años, no es solo un ejercicio de memoria histórica, sino una necesidad para entender el presente. La sombra de aquellas prácticas planea sobre la actualidad: el auge de las llamadas «policías patriotas», la instrumentalización de las instituciones y esa sensación persistente de una democracia secuestrada por intereses partidistas y prebendas.

El caso de Alejandro Borja y el de tantos otros guardias civiles es el recordatorio de que la verdadera democracia se construye desde la independencia y la integridad de quienes velan por ella. Honrar su lucha no es solo un acto de justicia hacia el pasado, sino una exigencia para sanar las grietas de nuestro sistema democrático hoy.

Para terminar Ya.

Es hora de terminar con esta herida abierta. La connivencia entre los tres poderes del Estado ha cimentado un muro de impunidad que se mantiene firme 36 años después: miles de detenciones ilegales, purgas y sentencias del TEDH y del Constitucional que siguen acumulando polvo en los cajones, ignoradas por un sistema que prefiere el silencio a la justicia.

La reciente reunión de representantes de los UMDVERDES con el General David Blanes no ha sido más que otro ejercicio de dilación estéril. A día de hoy, no hay contestación, no hay certificados emitidos ni una resolución digna para los Guardias Civiles rehabilitados y presas de la delictual Operación Columna. Ante esta negligencia, la actual Directora General de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, parece haber optado por la ceguera o la miopía institucional ante el clamor de quienes solo piden justicia. El abandono por parte de la cúpula hacia sus hombres no es solo un error administrativo; es una traición que perpetúa la sombra de una democracia secuestrada. Es momento de actuar. Ni nos pusieron de rodillas ni podrán con nosotros. Seguimos con nuestro lema: «Tenemos la Fuerza de la Razón y no la Razón de la Fuerza».