Cuando un auto judicial erosiona la confianza en quienes sostienen al Estado.

El SRP, en defensa del estado de derecho y de la Policía: "La Policía y la Guardia Civil son garantía del estado de derecho, no juguetes políticos".

Hay decisiones judiciales que no solo generan controversia: abren grietas en la arquitectura institucional del Estado. El auto dictado por el juez Peinado sobre los agentes encargados de la protección de la esposa del Presidente del Gobierno pertenece a esa categoría peligrosa en la que la sospecha se lanza sin pruebas y el daño se extiende más allá de los afectados directos.

El Sindicato Reformista de Policías (SRP) lo expresa con claridad meridiana en su comunicado: el auto “pone en duda la honorabilidad, profesionalidad y rectitud de los agentes de la Policía Nacional responsables de la protección de la esposa del Presidente del Gobierno”. Y lo hace insinuando escenarios tan graves como una supuesta retirada irregular de pasaporte o una posible evasión del país, sin aportar fundamento sólido alguno.

No hablamos de funcionarios cualquiera. Hablamos de unidades especializadas, sometidas a protocolos estrictos, supervisión permanente y criterios técnicos que garantizan la seguridad de las altas personalidades del Estado. Cuestionar su integridad sin pruebas no es solo injusto: es institucionalmente irresponsable.

El comunicado recuerda algo esencial: los agentes de protección actúan con “neutralidad, rigor y absoluta sujeción a la legalidad”. Esa neutralidad es uno de los pilares invisibles que sostienen la estabilidad democrática. Cuando se erosiona, aunque sea por insinuación, se debilita la confianza pública en el propio Estado.

Y aquí está el punto crítico: no se puede jugar con la reputación de quienes no pueden defenderse públicamente. No se puede convertir a los servidores públicos en daños colaterales de una batalla política o mediática. No se puede olvidar que, desde 1995, las órdenes ilegales quedaron abolidas en España. Como recuerda el SRP: “Los policías no somos moneda de cambio ni subordinados de ningún partido”.

El auto del juez Peinado no solo cuestiona a los agentes. Pone en duda a la Policía, al Gobierno y al propio Presidente, como señala el comunicado. Y lo hace en un momento en el que la crispación política ya ha alcanzado niveles que comprometen la serenidad institucional.

Por eso la petición del SRP es tan sensata como urgente: rectificar. Eliminar del auto las insinuaciones que han generado alarma social. Restituir la dignidad de los agentes afectados. Y recordar que la Justicia no puede permitirse frivolidades cuando sus palabras tienen capacidad de desestabilizar la confianza en los cuerpos que garantizan la seguridad del Estado.

La organización concluye que seguirá defendiendo “la dignidad profesional de todos los agentes”. Y hace bien. Porque cuando se cuestiona sin pruebas a quienes protegen a las instituciones, lo que se debilita no es solo un cuerpo policial: es la democracia misma.