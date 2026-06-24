La maldición gallega: O el nombre le ponen a lo que no se quieren enfrentar.

La llamada maldición gallega no es un mito cultural: es un espejo político. Es el nombre que los poderosos inventan para justificar siglos de abandono, silencios impuestos y castigos ejemplarizantes. Y es exactamente la misma lógica que se aplicó contra los guardias civiles democráticos perseguidos en la Operación Columna. Porque cuando un pueblo —o un colectivo dentro del Estado— se atreve a pensar, a organizarse y a reclamar derechos, el poder responde siempre igual: primero ridiculiza, luego silencia, después castiga… y finalmente culpa a la víctima.

La maldición gallega y la maldición impuesta a los demócratas de verde

A Galicia le dijeron durante siglos que su destino era la resignación. A los guardias civiles democráticos les dijeron que su destino era obedecer sin pensar. A Galicia la castigaron con emigración, pobreza y silencio. A los guardias civiles democráticos los castigaron con expulsiones, cárcel, internamientos psiquiátricos sin diagnóstico, procesos disciplinarios masivos y una campaña de difamación que hoy sería impensable en un Estado que se dice democrático. La maldición no era gallega. La maldición era política.

Retranca gallega, resistencia verde.

La retranca gallega nació como defensa ante el poder. La resistencia de los guardias civiles democráticos nació igual: decir la verdad sin que te puedan callar. Cuando Galicia respondía con ironía, decían que era ambigua. Cuando los guardias civiles democráticos pedían derechos, decían que eran peligrosos. La misma estrategia: convertir la dignidad en sospecha.

Operación Columna: la maldición fabricada desde arriba.

La Operación Columna fue la versión institucional de esa “maldición”: una operación delictual, planificada, destinada a destruir a quienes querían modernizar la Guardia Civil, crear asociaciones profesionales y defender derechos fundamentales. A los gallegos les dijeron durante siglos: “calla y trabaja”. A los guardias civiles democráticos les dijeron: “calla o te destruimos”.

Y cumplieron su amenaza. Expulsiones sin base jurídica. Cárceles militares. Psiquiatrizaciones forzadas. Procesos disciplinarios en cadena. Familias rotas. Vidas truncadas. Eso no fue una maldición. Fue represión de Estado.

La inejecución de las sentencias: la maldición moderna.

Hoy, décadas después, el Estado sigue atrapado en la misma sombra: Sentencias firmes del Tribunal Constitucional que no se ejecutan. Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se ignoran. Ley 5/2024 que rehabilita a los guardias civiles democráticos… pero que no se aplica en Clases Pasivas. La maldición ya no es el silencio. La maldición es la impunidad. La maldición es que un Estado democrático reconozca por ley que cometió una injusticia… y aun así se niegue a repararla.

Galicia resiste. Los demócratas de verde también.

Galicia sobrevivió a siglos de abandono sin perder su lengua, su cultura ni su dignidad. Los guardias civiles democráticos sobrevivieron a la Operación Columna sin perder su conciencia, su honor ni su compromiso con los derechos fundamentales.

La incapacidad de doblegar a quienes tienen memoria.

La historia no perdona la desidia, y menos aún el ninguneo institucional hacia quienes encarnaron la libertad dentro de la Guardia Civil. La Ley 5/2024 no fue una concesión graciosa, sino un imperativo de justicia que el Gobierno de Sánchez ha optado por convertir en papel mojado a través de la burocracia paralizante de Clases Pasivas. Esta inacción deliberada, que mantiene en el olvido a hombres y mujeres rehabilitados por ley, no solo es una afrenta a su dignidad, sino una ‘maldición’ política que perseguirá a sus responsables: la mancha indeleble de haber preferido proteger la inercia del sistema frente al reconocimiento de aquellos que, con su sacrificio, hicieron posible una institución más democrática. La historia ya los juzga, y los hechos, tozudos, no dejarán que este atropello caiga en el olvido.»

Para terminar Ya. La maldición es de quienes creyeron que podían destruir pueblos, identidades o colectivos enteros sin que la verdad saliera a la luz. La maldición es de quienes pensaron que podían enterrar la Operación Columna bajo toneladas de silencio. La maldición es de quienes aún hoy se niegan a ejecutar sentencias firmes. La maldición es de quienes legislan la reparación… y luego la bloquean.

Galicia sigue en pie. Los guardias civiles democráticos también. Y la historia, tarde o temprano, siempre acaba del lado de quienes resistieron.