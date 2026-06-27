‘Ley de Nietos’ y pucherazo Sánchez: El PSOE trabaja en 18 provincias pequeñas, donde el último escaño se disputa con el PP por muy poco

Pucherazo a la vista.

Y descara do.

Hay un dato que explica mejor que cualquier análisis político el estado mental de Pedro Sánchez respecto a las próximas elecciones generales: el hombre que está fabricando votantes en Buenos Aires, México, La Habana y Montevideo es el mismo que en 2017 ganó las primarias del PSOE en unas circunstancias que sus propios compañeros de partido cuestionaron con dureza, el mismo que sobrevivió a una moción de censura interna, el mismo que construyó su mayoría parlamentaria con socios que tienen a su líder en Waterloo huido de la justicia española, y el mismo que ahora podría terminar siendo el primer presidente en ejercicio cuya esposa va a juicio oral por corrupción.

Sánchez no está construyendo el mayor censo electoral exterior de la historia española por generosidad histórica hacia los descendientes del exilio. Lo está construyendo porque las encuestas le destrozan en España y porque sabe que si las elecciones se celebran con el censo actual las pierde. Y si las pierde y llega la alternancia, las investigaciones que ahora están en curso podrían producir los mismos resultados que están produciendo sobre Zapatero, Ábalos y el entorno de Ferraz: imputaciones, condenas y la posibilidad real de acabar respondiendo ante los tribunales.

La ingeniería electoral del censo exterior no es una política de reparación histórica. Es la estrategia de supervivencia de un político que conoce perfectamente cuál es el destino de los que pierden el poder cuando llevan la corrupción encima.

Las trampas que Sánchez ya ha hecho antes

Para entender lo que está ocurriendo con el censo exterior hay que entender que Sánchez no es nuevo en esto. Su trayectoria política está jalonada de episodios donde las reglas del juego han sido interpretadas de forma creativa cuando el resultado no le era favorable.

Las primarias del PSOE de 2017, en que recuperó el liderazgo del partido después de haber sido defenestrado por el aparato, fueron objeto de múltiples denuncias internas sobre irregularidades en el censo de militantes, afiliaciones dudosas y presiones sobre los interventores en algunas agrupaciones. Sánchez ganó y las denuncias se archivaron, pero el proceso dejó una sensación dentro del partido que muchos militantes recuerdan todavía.

La construcción de sus mayorías parlamentarias ha seguido siempre la misma lógica: pagar el precio que haga falta, a quien sea necesario, para obtener los votos que no tiene por méritos propios. La Ley de Amnistía para beneficiar a Puigdemont, la financiación singular para Cataluña que discrimina al resto de comunidades, las transferencias competenciales a Bildu y al PNV: cada una de esas concesiones fue el precio de unos votos que Sánchez necesitaba y que no podía obtener de otra forma.

Ahora el mismo principio se aplica al censo. Si no tienes suficientes votantes en España, créalos en América Latina. Si no puedes convencer a los ciudadanos que ya tienen el derecho de voto, da ese derecho a quienes estadísticamente van a votar a tu favor.

La maquinaria que fabrica votantes

La Ley de Memoria Democrática de 2022 incluyó una disposición sobre la concesión de nacionalidad a descendientes de españoles exiliados que en teoría estaba pensada para reparar la injusticia histórica de quienes tuvieron que huir de la Guerra Civil y la dictadura. En la práctica, una instrucción firmada por Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, amplió la definición de «exiliado político» hasta hacerla casi irreconocible: cualquier descendiente de emigrante español puede acogerse a ella sin necesidad de demostrar ninguna vinculación al exilio político.

El resultado es que tataranietos de personas que emigraron a Argentina en 1905 buscando trabajo en la construcción, sin ninguna relación con ningún conflicto político, pueden solicitar la nacionalidad española y votar en las próximas elecciones generales.

Las cifras son las que son. El Censo Electoral de Españoles Residentes Ausentes ha pasado de 2,3 millones en julio de 2023 a 2,7 millones en la actualidad, un aumento de 375.000 electores, el 16,1% más. Las proyecciones indican que podría llegar a tres millones para 2027. Solo en el primer trimestre del año se inscribieron 33.638 personas gracias a la Ley de Nietos, unas 10.000 al mes. Más de 2,4 millones han iniciado trámites de nacionalización.

El responsable del PSOE en el Exterior, el senador César Mogo, no ha disimulado la naturaleza política de la operación. Ha afirmado que los nacionalizados en Argentina podrían constituir «una tercera o cuarta provincia española» por número de votantes, solo por detrás de Madrid y Barcelona. Y ha defendido la política como una manera de «recuperar un espacio que debía ser nuestro».

«Un espacio que debía ser nuestro». No una reparación histórica. Un espacio electoral que el PSOE considera suyo por derecho y que está construyendo con la maquinaria del Estado.

Las 18 provincias pequeñas donde los votos de América deciden escaños

El diseño electoral español, con el sistema D’Hondt y la circunscripción provincial, tiene una característica que hace especialmente efectiva la estrategia del PSOE: en las provincias más pequeñas, pocos miles de votos pueden cambiar el reparto de escaños de forma decisiva. Un voto en Soria vale mucho más en términos de representación parlamentaria que uno en Madrid.

Según información publicada por varios medios, el PSOE trabaja sobre una lista de 18 «provincias pequeñas» donde la concentración estratégica de votantes del exterior podría inclinar la balanza de escaños. Cada nuevo español nacionalizado se adscribe a la provincia de origen de su antepasado, lo que permite dirigir indirectamente el flujo de nuevos votantes hacia los territorios electoralmente más sensibles.

Un bisnieto de alguien que emigró de Badajoz a Buenos Aires en 1905 vota en la circunscripción de Badajoz. Si hay suficientes bisnietos de extremeños en Argentina, el resultado en Badajoz puede cambiar. Y si el resultado en Badajoz cambia, el reparto de escaños en Extremadura cambia. Y si el reparto de escaños cambia en suficientes provincias pequeñas, el resultado nacional cambia.

Isabel Díaz Ayuso ha señalado que casi un tercio de los nuevos electores del exterior se están adscribiendo a Madrid, exigiendo observadores internacionales para supervisar el proceso. VOX ha acusado a Sánchez de preparar «el mayor pucherazo electoral del régimen del 78». La preocupación no es exclusiva de la derecha: analistas electorales de distinta orientación señalan la asimetría entre una política presentada como reparación histórica y su implementación como estrategia electoral.

El miedo que explica todo

La clave para entender la urgencia con que Sánchez está ejecutando esta operación está en lo que podría ocurrirle si pierde las elecciones y llega la alternancia.

Zapatero, su mentor, está investigado por seis delitos en la Audiencia Nacional con joyas de 1,3 millones en la caja fuerte sin explicar. Ábalos, su exministro, ha sido condenado a 24 años de prisión. Santos Cerdán, su secretario de organización, está imputado en la trama de las cloacas. Begoña Gómez va a juicio oral ante un jurado popular. Y el propio Sánchez aparece mencionado en los sumarios como «el one», la figura central alrededor de la cual giraba la estructura investigada.

Un Gobierno del PP con mayoría suficiente no tendría los mismos incentivos que el Ejecutivo actual para gestionar con delicadeza las investigaciones que afectan al expresidente y a su entorno. Los suplicatorios al Tribunal Supremo, los expedientes de la UDEF, los informes de la UCO: todo eso seguiría su curso sin el paraguas del control político que ahora atenúa sus consecuencias.

Sánchez sabe lo que le pasó a Zapatero. Sabe lo que le pasó a Ábalos. Y sabe que la distancia entre su situación actual y la de ellos no es tan grande como su equipo de comunicación intenta hacer creer.

Por eso fabrica votantes en Buenos Aires. Por eso amplía el censo exterior con la urgencia del que sabe que el tiempo juega en su contra. Por eso la Ley de Nietos se reinterpreta por instrucción administrativa sin debate parlamentario. Por eso el responsable del PSOE en el Exterior habla sin pudor de «recuperar un espacio que debía ser nuestro».

No es generosidad histórica. Es el instinto de supervivencia de un político que conoce perfectamente cuál es el destino de los que pierden el poder con la corrupción encima.

Y ese destino, como Zapatero está descubriendo en los pasillos de la Audiencia Nacional, no es agradable.