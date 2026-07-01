La seguridad pública reclama los mismos derechos: un paso hacia la normalización democrática.

El Sindicato Reformista de la Policía: "Fiel a la fundación de los fundadores del primer sindicato democrático de la Policia. El espíritu del SUP

El Sindicato Reformista de Policías impulsa una nueva etapa para las relaciones laborales de policías y guardias civiles.

La reciente reunión promovida por el Sindicato Reformista de Policías (SRP) marca un momento de especial relevancia en el debate sobre el futuro de las relaciones laborales de quienes integran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No se trata únicamente de un encuentro sindical; representa un nuevo impulso hacia la plena equiparación de los derechos constitucionales de policías y guardias civiles con los del resto de trabajadores al servicio de las administraciones públicas.

La jornada estuvo encabezada por Manuel Soler, quien trasladó el compromiso del SRP con una profunda reforma del actual modelo de representación profesional. El respaldo expreso de UGT y CCOO evidencia que esta reivindicación comienza a trascender el ámbito estrictamente policial para convertirse en una cuestión de calidad democrática y de reconocimiento de derechos fundamentales.

El eje central de la reunión fue la defensa de un modelo basado en la libre sindicación, la negociación colectiva y el reconocimiento efectivo de los derechos profesionales de quienes desempeñan la misión constitucional de garantizar la seguridad pública. Resulta difícil justificar que precisamente quienes tienen encomendada la protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos continúen viendo limitados algunos de sus propios derechos laborales.

Especial relevancia adquirió la intervención del diputado de Izquierda Unida, Enrique Santiago, quien presentó una iniciativa legislativa destinada a reconocer plenamente los derechos constitucionales de policías nacionales y guardias civiles. La propuesta pretende abrir una nueva etapa en la que ambos colectivos puedan ejercer derechos de representación y negociación en condiciones equiparables a las existentes en la mayor parte de las democracias europeas.

Desde el SRP se manifestó la confianza en que esta iniciativa encuentre un respaldo unánime en el conjunto de la Cámara. Sería un mensaje de enorme trascendencia institucional. Los derechos fundamentales no deberían convertirse en objeto de confrontación partidista, sino constituir un espacio de consenso cuando afectan a miles de servidores públicos cuya labor resulta esencial para el funcionamiento del Estado de Derecho.

La historia reciente demuestra que la evolución de los derechos profesionales dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ha sido lenta pero constante. La creación de asociaciones profesionales en la Guardia Civil, el fortalecimiento de la representación sindical en la Policía Nacional y las sucesivas reformas normativas han supuesto avances importantes, aunque todavía insuficientes para alcanzar una verdadera igualdad en materia de derechos laborales.

El debate ya no puede centrarse exclusivamente en cuestiones retributivas o de condiciones de servicio. Lo que ahora se plantea es un modelo moderno de relaciones laborales donde la participación, la negociación y el diálogo social contribuyan también a mejorar la eficacia de las instituciones encargadas de la seguridad pública.

La profesionalización de las organizaciones policiales y de la Guardia Civil no es incompatible con el reconocimiento de derechos; al contrario, la experiencia de numerosos países demuestra que ambos elementos se refuerzan mutuamente. Instituciones más participativas generan mayor estabilidad, favorecen la resolución de conflictos internos y fortalecen la confianza entre la Administración y sus profesionales.

La iniciativa presentada constituye, por tanto, una oportunidad para culminar un proceso de normalización democrática largamente esperado. Si finalmente obtiene el respaldo del Congreso de los Diputados, España avanzará hacia un modelo más coherente con los principios constitucionales de igualdad, libertad sindical y participación en la defensa de los intereses profesionales.

Al acto asistió igualmente un representante de UMDVERDES, el Colectivo Democrático de la Guardia Civil, organización que desde hace años viene defendiendo el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de derechos fundamentales de los miembros de la Guardia Civil.

Durante su intervención, el representante de la organización reiteró la necesidad de profundizar en la democratización de la institución y reclamó el esclarecimiento histórico y el reconocimiento institucional de los hechos que, según sostiene el colectivo, sufrieron numerosos guardias civiles democráticos durante los primeros años del movimiento asociativo. Entre sus reivindicaciones figura la creación de una Comisión de la Verdad que permita documentar y esclarecer aquellos acontecimientos, así como el reconocimiento de las consecuencias personales y profesionales derivadas de las medidas disciplinarias, judiciales y administrativas adoptadas contra quienes defendieron pacíficamente el derecho de asociación profesional.

Asimismo, UMDVERDES volvió a denunciar los ingresos psiquiátricos forzosos que, de acuerdo con la documentación que el colectivo viene recopilando desde hace años, habrían afectado a algunos guardias civiles como forma de represalia por su actividad reivindicativa, reclamando su reconocimiento oficial y la reparación integral de los daños ocasionados.

La organización también solicitó que se reconozca a la viuda del guardia civil Linde la pensión de viudedad que considera legalmente procedente y que se materialice el abono de los derechos económicos correspondientes a los guardias civiles rehabilitados, con efectos desde la fecha de las resoluciones oficiales de jubilación firmadas por la ministra de Defensa, al entender que dicho reconocimiento debe ir acompañado de una reparación plena, efectiva e íntegra.

En el tramo final de su intervención, los representantes de UMDVERDES manifestaron que el proceso de rehabilitación iniciado con la Ley Orgánica 5/2024 constituye un paso de enorme trascendencia histórica, pero insistieron en que aún existen compañeros que permanecen excluidos de dicho proceso y que continúan soportando las consecuencias de las expulsiones sufridas décadas atrás. Reiteraron su compromiso de seguir trabajando hasta lograr el reconocimiento de todos ellos, la culminación de las medidas de reparación pendientes y la constitución de una Comisión de la Verdad que permita esclarecer definitivamente unos hechos que consideran parte de la memoria democrática de España.

Quizá haya llegado el momento de comprender que reconocer plenamente los derechos profesionales y las libertades fundamentales de quienes garantizan la seguridad de todos no debilita al Estado, sino que lo fortalece. Una democracia madura no se mide únicamente por la solidez de sus instituciones, sino también por su capacidad para reconocer los errores del pasado, reparar las injusticias cuando sea posible y garantizar que quienes protegen los derechos de la ciudadanía puedan ejercer, a su vez, los derechos que les corresponden como ciudadanos.