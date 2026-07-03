La memoria democrática no puede tener uniformes de primera y de segunda.

"Las actitudes determinan las altitudes". La Directora General de la Guardia Civil, obvió a los demócratas de la Guardia Civil. Insultó a todos los guardias civiles.

Mientras unos reciben atención institucional, otros siguen esperando justicia cincuenta años después.

La actualidad vuelve a situar a la Dirección General de la Guardia Civil en el centro del debate público. La imputación judicial de la directora general por dos presuntos delitos ha reabierto numerosas preguntas sobre las prioridades institucionales y sobre la forma en que se gestionan determinadas cuestiones que afectan al prestigio del Cuerpo.

Sin entrar en un procedimiento judicial que deberá resolverse con todas las garantías y con pleno respeto al principio de presunción de inocencia, resulta inevitable plantear una cuestión de fondo: ¿cómo es posible que haya existido tiempo para mantener reuniones con personas posteriormente investigadas por la Justicia y, sin embargo, no se haya encontrado un solo minuto para recibir a quienes fueron víctimas de una de las mayores vulneraciones de derechos fundamentales sufridas dentro de la Guardia Civil durante la democracia?

Me refiero a los guardias civiles democráticos que fueron acusados del delito de sedición en el marco de la conocida “Operación Columna”. Aquellos hechos acabaron con detenciones, encarcelamientos y expulsiones del Cuerpo de quienes únicamente reclamaban derechos fundamentales que hoy forman parte de la normalidad democrática.

El tiempo ha terminado dando la razón a aquellos guardias civiles. Dos sentencias, una del Tribunal Constitucional y otra del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, declararon que se habían vulnerado gravemente sus derechos fundamentales. No es una opinión. Es un hecho jurídico.

Entre quienes padecieron aquella persecución se encuentran Manuel Rosa Recuerda, José Carlos Piñeiro, José Morata y el ya fallecido Manuel Linde Falero, entre muchos otros, cuya memoria merece el máximo respeto. Ellos pagaron con su libertad, con su carrera profesional y con el sufrimiento de sus familias el precio de defender valores democráticos que hoy nadie discute.

Posteriormente, la Ley Orgánica 5/2024, de Derecho de Defensa, ha supuesto un importante paso al reconocer la necesidad de su rehabilitación. Sin embargo, la rehabilitación legal debe ir acompañada de una verdadera restitución moral, institucional y administrativa. La democracia no termina cuando se publica una ley; comienza cuando las instituciones la cumplen plenamente.

Resulta especialmente doloroso comprobar cómo la viuda de Manuel Linde Falero continúa encontrando obstáculos administrativos para el reconocimiento de derechos tan elementales como la pensión de viudedad y las prestaciones correspondientes a sus hijos. Si el Estado ha reconocido el error histórico, resulta difícil comprender que las consecuencias de aquel error sigan recayendo sobre las familias décadas después.

Por ello cabe formular una pregunta sencilla: ¿por qué la Dirección General de la Guardia Civil no ha dedicado ni un solo encuentro oficial a escuchar a estas personas y a sus familias? ¿Qué impide abrir una vía de diálogo institucional con quienes fueron víctimas de actuaciones que hoy sabemos incompatibles con los derechos fundamentales?

La deuda institucional no termina ahí. El próximo 17 de diciembre se cumplirán cincuenta años de las históricas movilizaciones de los guardias civiles y policías democráticos de 1976. Aquellos hombres fueron encarcelados por reclamar libertades que hoy disfrutan todos los miembros de la Guardia Civil. Cambiaron su libertad por nuestros derechos.

También merecen reconocimiento quienes, el 23 de febrero de 1981, permanecieron en el Congreso de los Diputados defendiendo el orden constitucional frente al golpe de Estado. Su compromiso con la democracia forma igualmente parte de la historia reciente de España.

Todos ellos forman parte de la Memoria Democrática. No debería existir una memoria selectiva ni ciudadanos de primera y de segunda cuando se trata de reconocer a quienes defendieron los valores constitucionales.

Hace tres meses remití un escrito al ministro del Interior solicitando la organización de un homenaje oficial a estos guardias civiles democráticos y a sus familias. Hasta la fecha no he recibido respuesta alguna. Ni una contestación, ni un acuse de recibo, ni una explicación.

Las instituciones democráticas no solo deben legislar; también deben escuchar. Deben reconocer. Deben reparar. Porque la democracia pierde credibilidad cuando proclama unos principios mientras ignora a quienes pagaron un alto precio por defenderlos.

La historia ya ha dictado su sentencia. Los tribunales también.

Ahora falta que las instituciones estén a la altura de esa verdad y conviertan el reconocimiento jurídico en una reparación efectiva, pública y digna.

Porque la memoria democrática no puede detenerse a las puertas de un cuartel.