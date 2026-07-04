La Dualidad en la Aplicación del Artículo 92: La ¿Justicia o Discriminación en la Guardia Civil?

"La cara oculta de la democracia: el encarcelamiento de los Trece Guardias Civiles. Esta foto, titulada 'GUARDIA CIVILES ENTRE REJAS' en la prensa de la época, testimonia el precio pagado por reclamar derechos fundamentales negados por el Gobierno socialista de Felipe González. Tras prometer la democratización del Cuerpo y el derecho de asociación, la realidad fue la detención y encarcelación masiva de estos agentes sin garantías judiciales, un episodio de persecución institucional que no debe olvidarse."

Las personas fuertes no son aquellas que vencen siempre, sino aquellas que no se rinden jamás.

El artículo 92 de la Ley del régimen de Personal de la Guardia Civil establece un marco claro para la suspensión de funciones de los agentes. Según este precepto, la medida es procedente «como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida cautelar contra el imputado en un procedimiento penal o por la incoación de un expediente disciplinario por falta muy grave». Sobre el papel, una norma diseñada para garantizar la integridad y el decoro de la institución. Sin embargo, la realidad histórica y la actualidad reciente invitan a una reflexión profunda sobre si esta vara de medir se aplica con la misma contundencia para todos.

Dos Varas y una Misma Ley. Una para el DAO y la Directora general y otra para los demócratas de la Guardia Civil.

La aparente neutralidad de la norma se desdibuja al contrastar casos paradigmáticos que han marcado la historia del cuerpo. Existe una sensación, respaldada por hechos documentados, de que la jerarquía y la base no enfrentan las mismas consecuencias ante situaciones similares de investigación o imputación.

Mientras que figuras de alta responsabilidad, como el DAO o la Dirección General, pueden enfrentar procesos judiciales sin que la aplicación de medidas cautelares sea inmediata o equiparable a la de otros rangos, la historia nos muestra un escenario radicalmente distinto para aquellos que se atrevieron a alzar la voz en busca de derechos fundamentales.

El Caso de los «Guardias Civiles Democráticos”.

La memoria histórica del cuerpo recuerda con dolor el trato dispensado a los guardias civiles que simplemente solicitaron la creación de una asociación. Lo que hoy es un derecho reconocido, en su día fue castigado con una severidad desproporcionada.

Represión: Muchos de estos agentes fueron encarcelados y suspendidos de funciones. Reconocimiento: A pesar de que el Tribunal Constitucional posteriormente dio la razón a la legitimidad de sus demandas, el daño ya estaba hecho. Condenas Internacionales: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) llega a condenar a España por estos hechos. No obstante, las sentencias internacionales quedaron en papel mojado, sin que se ejecutaran las reparaciones debidas. Persecución sistemática: Se reportaron prácticas que incluían la expulsión del cuerpo y, lo que es aún más grave, la utilización de diagnósticos psiquiátricos para desacreditar a agentes que no padecían patología alguna, en lo que han descrito como operaciones de persecución.

La imagen adjunta es un testimonio gráfico irrefutable de esta época, donde se muestra a «trece agentes detenidos y procesados tras la manifestación del 17 de diciembre», bajo el titular «Guardias civiles entre rejas». Esta imagen no es solo un recorte de prensa; es el símbolo de una etapa donde la discrepancia se paga con la libertad y la carrera profesional.

Conclusión.

La existencia de una normativa disciplinaria es necesaria en cualquier cuerpo de seguridad. Sin embargo, cuando el artículo 92 parece convertirse en una herramienta selectiva, la institución pierde su legitimidad moral ante sus propios integrantes y ante la sociedad. La exigencia de igualdad ante la ley debe ser el pilar básico, evitando que el rango o la ideología determinen la dureza de la sanción, y garantizando que el pasado, documentado en archivos como la foto que aparece en este artículo, no se repita bajo nuevas formas de exclusión y de persecución propias de países antidemocráticos y donde los derechos humanos son eliminados.