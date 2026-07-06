La maldición gallega y la casta política.

De la confrontación a la apariencia de diálogo: cuarenta años después, la herida sigue abierta. La “traición de Isidoro” marcó el inicio de una desmilitarización dirigida contra los guardias civiles democráticos, cuyos derechos y dignidad aún esperan reparación plena.

I. La sombra larga del viejo régimen.

La historia reciente de España tiene un capítulo que muchos prefieren no abrir: la persecución de los guardias civiles democráticos durante los gobiernos del PSOE de Felipe González, a quien muchos llamaron “el Rey Sol”. Un dirigente que, lejos de representar una ruptura con el pasado, actuó —según la visión de quienes lo vivieron desde dentro— como un hombre del viejo régimen, obediente a los mismos amos que habían diseñado la transición para que todo cambiara sin que nada esencial cambiase

Los guardias civiles que creímos en la democracia pensamos que la ley, el derecho positivo y el poder judicial serían herramientas para combatir la corrupción. Pero pronto descubrimos que el Rey Sol gobernaba con un poder omnímodo, capaz de decidir sobre la hacienda, la vida y el destino de quienes osaban cuestionar el nuevo orden.

II. La Guardia Civil democrática: capacidad, valor y castigo.

Los guardias civiles democráticos demostramos una capacidad extraordinaria de movilización, investigación y exposición de la corrupción que se extendía por el nuevo régimen. Señalamos la guerra sucia, los negocios alrededor de ETA y otros grupos terroristas que segaron la vida de compañeros, policías, guardias civiles y ciudadanos.

Cada vez que se golpeaba la corrupción, aparecía un paganini, un cabeza de turco que pagaba como si fuera el verdadero autor. Y cada vez que alguien denunciaba, la respuesta era la represión: imputaciones por sedición militar, detenciones por ejercer el derecho de asociación y expresión, y un trato sistemático de los tribunales que muchos bautizaron como Tribunales de In-Justicia, al servicio del poder político.

El objetivo era claro: acabar con los demócratas de la Guardia Civil. La llamada Operación Columna fue el instrumento para destruir a quienes defendían la legalidad desde dentro del cuerpo.

III. UMDVERDES: memoria, fosa y renacimiento.

Los UMDVERDES fueron castigados, silenciados y enterrados —metafóricamente— en la fosa atlántica. Pero la historia tiene un sentido del humor peculiar: nos enterraron mal. Casi cuarenta años después, parte de aquellos guardias civiles han sido rehabilitados mediante la Ley 5/2024, aunque la reparación sigue siendo incompleta. Falta la reparación integral, la restitución plena de derechos, dignidad, reconocimiento y compensación por los daños sufridos.

Somos la memoria de los que se fueron, y ellos siguen siendo nuestro mejor ejército. Su presencia en la conciencia colectiva obliga al Estado a reparar de manera integral, porque si no lo hace, España seguirá avanzando hacia una mayor descomposición institucional.

IV. La DGGC y los gobiernos: incapacidad para leer los vientos.

Ni la Dirección General de la Guardia Civil, ni los gobiernos actuales o anteriores han sabido interpretar de dónde soplan los vientos. Ignoran una máxima elemental: primero lo primero. Y lo primero en un Estado de Derecho es corregir las equivocaciones y reparar los actos de corrupción cometidos contra personas e instituciones. Creer que están por encima de los derechos de los ciudadanos es un error histórico. Pensar que las vulneraciones de derechos humanos no tienen respuesta es creer que son eternos, que son dioses. Pero el universo siempre enseña que el mapa no es el territorio.

V. La casta política y su impunidad.

La casta política —esa que se cree intocable, blanca y con acento protegida y convertida— piensa que la impunidad es eterna. Pero la impunidad nunca es eterna. El robo, la ruina de las comunidades y el desprecio hacia quienes formamos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tendrá consecuencias. Los UMDVERDES seguiremos siendo la memoria viva de quienes ya no están. Y esa memoria exige justicia real. Porque quienes se creyeron intocables —con o sin acento— deberán responder por los crímenes cometidos contra jóvenes y humildes trabajadores de la seguridad pública, y también por la actuación de jueces que no cumplieron su deber de ejecutar las sentencias del Tribunal Europeo y del TEDH.

VI. Conclusión: la maldición gallega.

La maldición gallega no es un conjuro. Es una advertencia histórica: lo que no se repara, se repite. Y lo que se intenta enterrar sin justicia, renace. España tiene una deuda pendiente con los guardias civiles democráticos. Una deuda que no prescribe. Una deuda que, mientras no se salde, seguirá marcando el rumbo de un país que aún no ha entendido que la dignidad y la justicia son la base de cualquier democracia real..