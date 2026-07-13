Sentencia histórica en Valdepeñas: la justicia obliga a repetir parte de un pleno por vulnerar derechos fundamentales

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), con sede en Albacete, ha dictado la Sentencia 83/2026 mediante la cual revoca una decisión anterior y declara la nulidad de pleno derecho de la expulsión de la concejal y portavoz del grupo municipal del PP, Cándida Tercero Molina, durante el pleno ordinario celebrado el 4 de noviembre de 2024.

El fallo, con fecha de 9 de marzo de 2026, estima el recurso de apelación interpuesto por Tercero contra una sentencia previa de un juzgado de Ciudad Real que inicialmente había dado la razón al Consistorio. El TSJCLM concluye que la actuación del alcalde de Valdepeñas supuso un «evidente abuso de autoridad» y una vulneración del núcleo esencial del derecho de participación política protegido por el artículo 23 de la Constitución Española.

Los hechos se remontan al debate sobre la modificación de las tarifas de alcantarillado y depuración de aguas.

Según la sentencia, el alcalde interrumpió a la concejal de forma «precipitada e intempestiva» tras apenas unos segundos de intervención. El tribunal destaca que la primera llamada al orden fue improcedente, ya que no se permitió a la edil desarrollar su argumento para evaluar si realmente se desviaba del tema. Las sucesivas llamadas al orden y la expulsión final se produjeron sin que Tercero hubiera podido siquiera comenzar su discurso, privándola de su derecho a defender su postura.

La Sala subraya que las facultades de orden del alcalde deben interpretarse de forma restrictiva y no pueden ser ejercidas de manera «manifiestamente arbitraria». El TSJCLM aclara que la limitación injustificada del uso de la palabra incide directamente en la capacidad de los representantes públicos para intervenir y votar, lo cual es inconstitucional.

Como consecuencia directa de este fallo, la justicia ha declarado la nulidad de todos los acuerdos adoptados en los puntos 6, 7 y 8 del orden del día de aquella sesión. Por ello, se condena al Ayuntamiento de Valdepeñas a convocar y celebrar un Pleno Extraordinario para debatir nuevamente dichos puntos, que incluyen modificaciones en ordenanzas fiscales y tasas de recogida de basuras e IBI. La sentencia no impone costas procesales y es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.