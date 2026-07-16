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EL EJECUTIVO DE LA PUERTA DEL SOL, CONTUNDENTE CONTRA MERCEDES GONZÁLEZ

La Comunidad de Madrid reacciona al intento de boicot de la directora de la Guardia Civil contra Ayuso: «Es un escándalo de extrema gravedad»

"Una institución como la Guardia Civil no puede ser utilizada espuriamente desde el Gobierno central para intentar dañar y desprestigiar a los adversarios políticos"

Mercedes González e Isabel Díaz Ayuso.
Mercedes González e Isabel Díaz Ayuso.
Archivado en: Autonomías | Gobierno de España | Gobierno de la Comunidad de Madrid | Guardia Civil | Isabel Díaz Ayuso | Mercedes González | Política | PP - Partido Popular | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

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Contundente.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso reaccionó inmediatamente al ‘scoop’ de la periodista Ketty Garat en ‘ABC sobre el intento de boicot ordenado por parte de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a los actos oficiales por el día de la Comunidad de Madrid el 2 de mayo de 2025:

El Gobierno de la Comunidad de Madrid exige urgentemente explicaciones al Gobierno central por la información publicada hoy en ‘ABC‘ acerca de un boicot instigado desde la Dirección de la Guardia Civil contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en el acto central del 2 de Mayo de 2025. Es inaudito y de extrema gravedad que nuevamente quede probado que el Gobierno utiliza las instituciones y coacciona a funcionarios en este caso, un alto mando del Instituto Armado, con el objetivo de dañar a una rival política y boicotear el día más importante para la Comunidad de Madrid, el Dos de Mayo.

Denunció la utilización torticera y política de la Benemérita:

Una institución como la Guardia Civil no puede ser utilizada espuriamente desde el Gobierno central para intentar dañar y desprestigiar a los adversarios políticos. Esto es un nuevo ataque frontal contra la democracia, y que forma parte de la operación de Estado del presidente del Gobierno contra la presidenta de la Comunidad de Madrid que venimos denunciando desde hace mucho tiempo.

La institución presidida por Isabel Díaz Ayuso remarcó su apoyo al Instituto Armado:

La Comunidad de Madrid respalda expresamente a la Guardia Civil, una institución tan querida por todos los españoles, garante de nuestra seguridad y libertad. Este Gobierno también espera una declaración por parte de los grupos políticos con representación de la Asamblea de Madrid condenando este escándalo.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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