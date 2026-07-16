La Comunidad de Madrid reacciona al intento de boicot de la directora de la Guardia Civil contra Ayuso: «Es un escándalo de extrema gravedad»

Contundente.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso reaccionó inmediatamente al ‘scoop’ de la periodista Ketty Garat en ‘ABC‘ sobre el intento de boicot ordenado por parte de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a los actos oficiales por el día de la Comunidad de Madrid el 2 de mayo de 2025:

El Gobierno de la Comunidad de Madrid exige urgentemente explicaciones al Gobierno central por la información publicada hoy en ‘ABC‘ acerca de un boicot instigado desde la Dirección de la Guardia Civil contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en el acto central del 2 de Mayo de 2025. Es inaudito y de extrema gravedad que nuevamente quede probado que el Gobierno utiliza las instituciones y coacciona a funcionarios en este caso, un alto mando del Instituto Armado, con el objetivo de dañar a una rival política y boicotear el día más importante para la Comunidad de Madrid, el Dos de Mayo.

🔴 COMUNICADO El Gobierno de la Comunidad de Madrid exige urgentemente explicaciones al Gobierno central por la información publicada en @abc_es acerca de un boicot instigado desde la Dirección de la Guardia Civil contra la presidenta @IdiazAyuso en el acto central del 2 de Mayo… pic.twitter.com/niAM4l6TLy — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) July 16, 2026

Denunció la utilización torticera y política de la Benemérita:

Una institución como la Guardia Civil no puede ser utilizada espuriamente desde el Gobierno central para intentar dañar y desprestigiar a los adversarios políticos. Esto es un nuevo ataque frontal contra la democracia, y que forma parte de la operación de Estado del presidente del Gobierno contra la presidenta de la Comunidad de Madrid que venimos denunciando desde hace mucho tiempo.

La institución presidida por Isabel Díaz Ayuso remarcó su apoyo al Instituto Armado: