SRP logra una sentencia histórica que obliga a indemnizar a los policías agredidos aunque el autor de los hechos esté en paradero desconocido

Los servicios jurídicos del Sindicato Reformista de Policías (SRP) han conseguido una sentencia que sienta un precedente relevante para cientos de agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) agredidos en acto de servicio por delincuentes que posteriormente se han sustraído de la acción de la justicia.

El caso afecta a una afiliada del sindicato, agente destinada en la Comisaría de Algeciras, que sufrió una brutal agresión durante el ejercicio de sus funciones y que como consecuencia de las lesiones tuvo que solicitar la baja médica. La Dirección General de la Policía (DGP) inició entonces el procedimiento de pase a segunda actividad, tras el cual tanto la propia DGP como el Ministerio de Hacienda reconocieron una pensión extraordinaria a la afectada.

El punto clave del litigio radicaba en que el agresor había quedado en libertad provisional durante la instrucción de la causa y posteriormente desapareció, lo que llevó al archivo judicial del procedimiento al no poder localizarlo. Hasta ahora, esta circunstancia dejaba a las víctimas sin vía efectiva de indemnización, ya que ni la responsabilidad patrimonial ni la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración de Justicia-Estado se hacían efectivas en la práctica.

La sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, ha determinado que la Administración está obligada a indemnizar a la agente pese a la ausencia de condena por la no localización del autor, y ha reconocido a su favor una cuantía de 30.000 euros, correspondientes a la póliza de seguro colectivo contratada.

Según SRP, existen «cientos de casos similares» de compañeros del CNP que no habían recibido asistencia jurídica adecuada en circunstancias equivalentes, al considerarse que el archivo de la causa penal condenaba al fracaso cualquier reclamación. El sindicato subraya que, pese a la firmeza de sentencias similares dictadas por distintos TSJ autonómicos, la DGP sigue mostrando resistencia y retrasos injustificados a la hora de abonar las cantidades fijadas judicialmente.

Aprovechando este precedente, SRP ha reiterado su petición —planteada ya en 2020 ante el Ministerio del Interior— de crear un órgano jurídico-administrativo específico, integrado por personal de la Administración General del Estado licenciado en Derecho Administrativo y dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, sin vinculación jerárquica policial, para gestionar de forma ágil este tipo de reclamaciones.