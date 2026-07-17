Café con la fontanera, silencio para los guardias civiles rehabilitados.

La Directora General Guardia Civil y Ministro y Juez Marlaska, no saben que las sentencias son para cumplirse.Se le pidieron Certificaciones de las sentencias firmes que reconocen en los años noventa la legalización de la UDGC y sin ejecutar y miró para otro lado.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha reconocido que se tomó “dos cafés” con Leire Díez. No fueron los únicos contactos: según ha trascendido, mantuvo con ella al menos tres encuentros presenciales y varias conversaciones telefónicas en las que la llamada “fontanera del PSOE” la mantenía informada de reuniones ajenas a cualquier cauce reglamentario. Ese trato de confianza le ha costado a González ser imputada, junto al jefe de la Unidad de Asuntos Internos, por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia. La máxima responsable del cuerpo tuvo agenda, disposición y proximidad para una interlocutora sin cargo oficial alguno.

La misma directora general no ha tenido, hasta la fecha, ni un minuto para recibir a quienes sí acudieron a su despacho por el conducto que marca la ley: los guardias civiles demócratas expulsados y perseguidos durante la dictadura y los primeros años de la Transición por pedir, con la Constitución en la mano, la legalización de una asociación profesional. El pasado 26 de junio de 2025 le remití una solicitud formal de audiencia, registrada y firmada digitalmente, para hacerle entrega de la documentación acreditativa de aquella persecución y trasladarle en persona lo sufrido por quienes fuimos encarcelados, expulsados e incluso, en algunos casos, ingresados por la fuerza en psiquiátricos militares sin diagnóstico facultativo alguno, solo por reclamar derechos que hoy nadie discute. La petición sigue sin respuesta.

No pedíamos un favor. Pedíamos lo que la propia ley obliga a hacer de oficio. La Ley Orgánica 5/2024, del Derecho de Defensa, reconoció en su disposición adicional cuarta la rehabilitación de los miembros de la UMDVERDES perseguidos por defender pacíficamente el derecho de asociación. Esa rehabilitación no debería depender de que un veterano llame a la puerta: la propia Dirección General tendría que haber convocado a los rehabilitados, invitarlos como corresponde a la festividad de la Virgen del Pilar, patrona del cuerpo, condecorarlos en reconocimiento a una dignidad y unos valores sostenidos durante más de treinta años de exclusión, y velar de oficio para que todos los expedientes quedasen cerrados en vía administrativa sin necesidad de que cada guardia civil tenga que pleitear su propia justicia.

Esa dejación tiene ya una víctima muy concreta. Manuel Linde Falero, guardia civil del colectivo UMDVERDES rehabilitado al amparo de la Ley 5/2024, se retiró por edad en 2008. A su viuda, Clases Pasivas le ha denegado la pensión de viudedad, con una interpretación restrictiva que vacía de contenido económico una rehabilitación proclamada por el Parlamento. La ley reconoce el derecho sobre el papel; la Administración, con el silencio de quien debería vigilar su cumplimiento, se lo niega en la práctica. Así queda una viuda: rehabilitado el marido en la memoria, desamparada ella en la cuenta corriente.

El contraste es el que es. Para una persona ajena al cuerpo, que hoy es investigada por su papel en presuntas maniobras contra jueces y fiscales, hubo cafés, confidencias y disposición. Para hombres que llevan cuatro décadas pidiendo, por cauces legales y con sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de su parte, una audiencia de diez minutos, no hay ni acuse de recibo. Para una viuda a la que la ley ya reconoció el derecho de su marido, tampoco hay pensión.

No pedimos privilegios. Pedimos que la directora general cumpla con los guardias civiles demócratas rehabilitados la misma diligencia que empleó, sin que nadie se la pidiera, con la fontanera del PSOE.