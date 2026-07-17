Florencio Garrido Vela: la hormiga que desafió al cuartel.

Hay historias que no salen en los libros de texto sobre la Transición española, pero que merecen contarse igual. La de Florencio Garrido Vela es una de ellas: la de un guardia civil que, en plena democracia, tuvo que actuar en la clandestinidad para defender un derecho tan básico como el de sindicarse.

Florencio nació en 1954 en un cortijo jienense y, tras un servicio militar y varios años de idas y venidas entre Frailes y Mallorca, ingresó en la Guardia Civil en 1977, apenas dos años después de la muerte de Franco. Le movían el gusto por la labor policial y, no menos importante, la necesidad de un sueldo fijo. Lo que encontró en la Academia de Sabadell fue muy distinto de lo que había imaginado: un trato vejatorio, una disciplina que buscaba el miedo antes que el respeto, y una institución donde, en sus propias palabras, los guardias eran tratados como números y no como personas. España avanzaba hacia la democracia, pero dentro de los cuarteles esa democracia, dice Florencio, brillaba por su ausencia.

El eco de un sindicato clandestino.

A principios de los años ochenta empezó a llegar, a través de la prensa —especialmente *Diario 16*—, la noticia de que un grupo de guardias civiles había fundado un sindicato clandestino: el SUGC, el Sindicato Unificado de la Guardia Civil. Florencio recuerda la detención del cabo Rosa como un punto de inflexión, y también el estremecedor episodio de un consejo de guerra celebrado en su propia Comandancia de Palma de Mallorca contra un compañero acusado, sin pruebas, de haber pintado las siglas del sindicato en un tablón de anuncios. Fue, en sus palabras, «algo decimonónico, anacrónico» ocurrir a finales del siglo XX y en plena democracia.

Durante años, leer el periódico se convirtió en un acto casi de resistencia. Los mandos vigilaban con la mirada a quienes se detenían frente a las noticias sobre el SUGC, y llegaron a advertir a los guardias que no se relacionaran con compañeros de la Policía Nacional, temiendo que fueran ellos quienes alentaran el sindicalismo dentro del cuerpo.

Las pintadas del Vallès Oriental.

El compromiso de Florencio dejó de ser silencioso a finales de 1987, ya destinado en Mollet del Vallès. Junto a otros tres matrimonios de guardias civiles, decidió salir una noche de invierno, con niebla cerrada, a pintar consignas de apoyo al SUGC por distintos pueblos del Vallès Oriental. Compraron pintura y guantes lejos de su cuartel, por precaución, y terminaron la noche quemando el material sobrante para no dejar rastro. La primera pintada, recuerda, decía «Libertad para el SUGC» y la escribieron con la mano izquierda a la entrada de Granollers.

De aquellas primeras acciones surgió una red de contactos que llevó a Florencio a conocer a Carlos F, secretario general del SUGC en la Comandancia de Manresa, y más tarde a otros dirigentes territoriales del sindicato en Cataluña: Tarragona, Lleida, Barcelona. Empezaron a organizar comidas clandestinas en el monte, a captar simpatizantes y, en un gesto que retrata bien la época, a hacer entrevistas con la prensa catalana —el diario Nou Nou— acudiendo uniformados, con tricornio y galones comprados, pero con el rostro cubierto por un cartel con el logotipo del sindicato para no ser identificados.

Los años de las detenciones.

1990 fue, según su propio relato, el año más convulso: más de cuarenta guardias civiles fueron detenidos y encarcelados, y otros doscientos procesados por un presunto delito de sedición. Entre ellos estuvo Carlos, detenido el mismo día en que Florencio y otro compañero iban a recogerlo para una rueda de prensa en Barcelona. Solo la advertencia a tiempo del padre de Carlos, también guardia civil, evitó que ellos mismos acabaran detenidos aquel día.

A pesar del golpe que supuso el desmantelamiento de buena parte de la estructura del sindicato, Florencio siguió activo: visitó junto a su mujer a los compañeros presos en la prisión militar de Figueres, llevándoles tabaco y algo de whisky, y continuó organizando campañas de pintadas y contactos con la prensa exigiendo la libertad de los detenidos.

Del sindicalismo clandestino al asociacionismo legal.

Con los años, y tras el endurecimiento de la ley disciplinaria de la Guardia Civil en 1992 —que convirtió en falta muy grave promover sindicatos dentro del cuerpo—, el movimiento fue perdiendo fuerza. Sin embargo, ese mismo año llegó una reivindicación histórica: los tribunales militares sobreseyeron las causas por sedición contra los guardias civiles, reconociendo que reunirse en tiempo libre y sin armas para debatir cuestiones políticas no constituía ninguna amenaza para el orden público ni el orden constitucional.

Florencio fue de los pocos que no abandonó la lucha cuando la mayoría de los excarcelados, agotados tras años de represión, se retiraron. En 1993 asumió el cargo de secretario de Organización en el último congreso del SUGC, celebrado en Valencia, y un año después participó en la fundación de COPROPER-6J, la asociación que finalmente logró la legalización de una vía asociativa dentro de la Guardia Civil, sentando las bases de lo que hoy son las asociaciones profesionales del cuerpo.

Una memoria que merece contarse.

El relato de Florencio no es solo el de un hombre, sino el de una generación de guardias civiles que, en los primeros años de la democracia española, se atrevieron a reclamar derechos sindicales dentro de una institución todavía profundamente militarizada, pagando por ello con cárcel, expulsiones y persecución. Décadas después, muchos de los derechos por los que él y sus compañeros arriesgaron su libertad son hoy una realidad para los guardias civiles en activo.

Como bien dice Florencio, la pregunta que queda flotando es si esos derechos existirían hoy si un puñado de personas no hubiera decidido, contra todo pronóstico, seguir en la lucha.

Florencio Garrido Vela fue miembro del SUGC y último Secretario de Organización del Sindicato Unificado de la Guardia Civil.