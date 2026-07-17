El sindicato exige que la reunión del 28 de julio no repita «mejoras parciales» en las pensiones de Clases Pasivas

El Sindicato Equiparación Ya (EYA): "otro acuerdo insuficiente" si no garantiza una pensión equivalente a la que percibiría un agente cotizando en la Seguridad Social

El Sindicato Equiparación Ya (EYA) ha advertido de que la reforma del Haber Regulador que la Secretaría de Estado de Seguridad negociará el próximo 28 de julio con las organizaciones sindicales de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil corre el riesgo de convertirse en «otro acuerdo insuficiente» si no garantiza una pensión equivalente a la que percibiría un agente cotizando en la Seguridad Social

La reunión, convocada para abordar la jubilación del personal integrado en el régimen de Clases Pasivas, debe resolver, según el sindicato, una pregunta que considera central: qué Haber Regulador merece realmente un policía nacional o un guardia civil. EYA sostiene que el objetivo no puede limitarse a incrementar ligeramente el importe vigente ni a corregir solo una parte de la pérdida acumulada en los últimos años, porque eso repetiría «un modelo que los policías y guardias civiles conocen demasiado bien: mejoras parciales que no resuelven el problema de fondo.».

Para la organización, la igualdad no consiste en conceder una subida limitada, sino en garantizar que un policía nacional o un guardia civil de Clases Pasivas pueda alcanzar una pensión equivalente a la que obtendría si hubiera cotizado toda su carrera en el Régimen General de la Seguridad Social por el conjunto de sus retribuciones reales.

Los estudios técnicos elaborados por EYA sitúan esa distancia en cifras concretas. El Haber Regulador del grupo C1 para 2026 asciende a 31.852,67 euros, mientras que las simulaciones sobre la carrera profesional completa de un policía nacional de Clases Pasivas reflejan que, de haber cotizado por todas sus retribuciones en el Régimen General, la base equivalente rondaría los 39.635,26 euros anuales. La diferencia, superior a 7.700 euros al año, evidencia para el sindicato que cualquier incremento limitado del Haber Regulador dejaría lejos la igualdad reclamada.

EYA recuerda que situaciones similares ya se han dado en negociaciones retributivas anteriores, en las que se aprobaron mejoras económicas insuficientes para alcanzar la equiparación exigida durante años por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por ello, el sindicato considera que la cita del 28 de julio representa «una oportunidad histórica» para resolver de forma definitiva una desigualdad estructural que, según denuncia, afecta a miles de policías nacionales y guardias civiles del régimen de Clases Pasivas.

La organización defiende que el nuevo Haber Regulador debe fijarse con un criterio objetivo, transparente y técnicamente verificable, que lo aproxime al importe resultante de haber cotizado toda la vida profesional por las retribuciones realmente percibidas, tal y como ocurre con los funcionarios integrados en el Régimen General.

«Si el reconocimiento de la profesión de riesgo pretende corregir una desigualdad histórica, la solución no puede quedarse a medio camino. No basta con mejorar el Haber Regulador; debe garantizar una pensión equivalente a la que obtendría cualquier policía nacional o guardia civil que hubiera cotizado toda su carrera por sus retribuciones reales», señala el sindicato.

EYA ha hecho un llamamiento a todos los representantes que participarán en la reunión del 28 de julio para que sitúen el interés de los policías y guardias civiles por encima de cualquier otro criterio y no acepten una solución que perpetúe la pérdida de derechos en la jubilación. «La igualdad no se mide por el tamaño de la subida. La igualdad se mide por el resultado final de la pensión», ha concluido la organización.