La Mutua Benéfica de la Guardia Civil: el gran interrogante pendiente.

Las mujeres de los guardias civiles años 1990, "Donde están nuestros dineros". La esposa de Linde sin pensión y la mutua sin explicación.

Durante más de cuarenta años, miles de guardias civiles descontaron religiosamente una cuota de su nómina para sostener una institución nacida con un objetivo noble: proteger a los propios guardias y a sus familias cuando más lo necesitaran. Aquella institución se llamaba Asociación Mutua Benéfica del Cuerpo de la Guardia Civil.

Hoy, muy pocos miembros del Cuerpo conocen siquiera su existencia. Y todavía menos saben qué ocurrió con el patrimonio que acumuló durante más de cuatro décadas.

Este artículo nace precisamente para intentar responder a esa pregunta. La Mutua Benéfica fue creada por Decreto-Ley el 2 de diciembre de 1949, en una época en la que la protección social era muy limitada. Su finalidad era complementar las pensiones de retiro, viudedad y orfandad, conceder auxilios económicos por fallecimiento y atender otras necesidades sociales de los guardias civiles y de sus familias.

Durante décadas funcionó como una auténtica mutualidad de previsión social, financiada con las aportaciones de miles de asociados. Su reglamento fue reformado en varias ocasiones para adaptar las prestaciones y garantizar el equilibrio económico de la entidad, lo que demuestra que seguía siendo una organización plenamente activa en los años ochenta.

Sin embargo, en marzo de 1991 todo cambió. El Gobierno aprobó el Real Decreto 259/1991, por el que acordó la disolución de la Asociación Mutua Benéfica. La explicación oficial fue que habían aparecido sistemas más modernos de protección social y que los guardias civiles ya estaban integrados obligatoriamente en el régimen especial de las Fuerzas Armadas, gestionado por ISFAS.

Hasta aquí, la versión oficial. Pero el propio Real Decreto contiene aspectos que hoy merecen ser revisados con calma. En primer lugar, ordenaba la creación de una Comisión Liquidadora, bajo la tutela de la Dirección General de la Guardia Civil, encargada de administrar todos los bienes, derechos y obligaciones de la Mutua.

En segundo lugar, establecía un proceso de liquidación extraordinariamente complejo: primero debían atenderse los pensionistas; después debía calcularse individualmente lo aportado por cada mutualista, actualizando sus cuotas según la rentabilidad obtenida por la propia Mutua; únicamente el patrimonio sobrante podría destinarse a la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil.

Y aquí comienzan las preguntas. ¿Cuál era exactamente el patrimonio de la Mutua en 1991? ¿Cuántos inmuebles poseía? ¿Cuánto dinero existía en sus fondos? ¿Cuántos mutualistas recibieron efectivamente la liquidación prevista? ¿Se completó el proceso en los términos fijados por el Real Decreto? ¿Existe una memoria final de liquidación? ¿Dónde puede consultarse?

El propio Gobierno estimó entonces que el proceso no sería rápido, fijando un plazo que no sería inferior a diez años para culminarlo. Incluso en diciembre de 1991 seguían realizándose nombramientos para dirigir la Comisión Liquidadora. Sin embargo, más de tres décadas después, la historia de aquella liquidación prácticamente ha desaparecido del debate público.

No se trata de alimentar sospechas sin fundamento. Se trata de hacer periodismo. Porque cuando durante cuarenta años miles de servidores públicos aportan parte de su sueldo a una entidad mutualista, conocer el destino final de ese patrimonio no es una curiosidad: es una cuestión de transparencia y de memoria institucional. Esta serie no parte de ninguna conclusión preconcebida. Parte únicamente de una convicción: la historia de la Guardia Civil merece ser conocida con documentos, con datos y con rigor.

En los próximos capítulos intentaremos reconstruir esa historia desde su origen hasta su liquidación definitiva. Revisaremos los decretos, los balances que puedan localizarse, las decisiones administrativas, la composición de la Comisión Liquidadora y el destino del patrimonio acumulado por generaciones de guardias civiles. Porque algunas historias no terminan cuando se firma un Real Decreto.

Empiezan precisamente ahí. Los UMDVERDES no están dispuestos a que la verdad sea escondida bajo el secuestro de aquellos que se encargaron de actos supuestamente corruptos y no permitidos por los que llevan el uniforme de la Benemérita.