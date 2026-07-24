Carta a la Directora General de la Guardia Civil.

La directora General de la Guardia Civil, en primera fila, pendiente de su pase a la historia.

Alejandro Borja, un histórico del Movimiento Democrático de la Guardia Civil remite carta a la Directora General.

Una carta que merece una respuesta. En ocasiones, las instituciones no solo se fortalecen con reformas legales o con nuevas inversiones. También lo hacen cuando son capaces de escuchar a quienes, después de dedicarles una vida de servicio, deciden alzar la voz movidos por la preocupación y no por el resentimiento.

La instancia registrada el pasado 21 de julio en la Dirección General de la Guardia Civil por el guardia civil retirado Alejandro Álvarez Borja merece, como mínimo, una respuesta institucional. No porque contenga acusaciones espectaculares, sino porque quien la firma habla desde una trayectoria marcada por el compromiso, las dificultades personales y un profundo conocimiento de la realidad interna del Cuerpo.

Álvarez Borja no solicita privilegios ni plantea reivindicaciones personales. Pide algo mucho más sencillo: una reunión directa con la directora general de la Guardia Civil para trasladarle su visión sobre los problemas que, a su juicio, afectan hoy a la institución. Una petición que cualquier organización moderna debería considerar con normalidad.

En su escrito recuerda su pasado como miembro del antiguo Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC), así como las consecuencias que sufrió durante una etapa especialmente convulsa de la historia del Cuerpo. Su experiencia, guste más o menos, forma parte de la memoria institucional de la Guardia Civil y no puede despacharse con indiferencia.

Pero el verdadero interés de la solicitud no reside en el pasado, sino en el presente. El documento describe un deterioro progresivo del clima interno, pérdida de cohesión entre escalas y unidades, una creciente sensación de desamparo entre numerosos agentes y la percepción de que siguen existiendo dificultades para comunicar irregularidades o trasladar problemas reales a la cadena de mando.

Naturalmente, estas afirmaciones pueden compartirse o discutirse. Lo que resulta difícil es sostener que no merecen ser escuchadas cuando proceden de alguien que afirma hablar desde la experiencia y el conocimiento directo de la institución.

La Guardia Civil atraviesa un momento complejo. A los desafíos tradicionales —la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia organizada o la inmigración irregular— se suman problemas internos relacionados con la falta de personal, el envejecimiento de las plantillas, las condiciones laborales y el reconocimiento profesional de sus miembros. Son cuestiones que aparecen de forma recurrente en las asociaciones profesionales y en numerosos informes públicos.

Precisamente por ello, la petición de una reunión no debería interpretarse como un desafío a la autoridad, sino como una oportunidad para fortalecerla. Escuchar nunca debilita a una institución; al contrario, demuestra confianza en sí misma.

Las organizaciones más sólidas son aquellas capaces de atender las voces críticas cuando estas se expresan con respeto, argumentos y voluntad constructiva. El silencio, por el contrario, suele alimentar la desafección y la sensación de distancia entre quienes dirigen y quienes sirven diariamente sobre el terreno.

Quienes conocemos la historia reciente de la Guardia Civil sabemos que muchas de las mejoras alcanzadas en derechos profesionales nacieron precisamente porque hubo personas que, en momentos difíciles, decidieron expresar con valentía aquello que muchos pensaban en silencio.

Por eso, más allá de que se compartan o no todas las reflexiones contenidas en esta solicitud, sería deseable que la Dirección General ofreciera una respuesta. No únicamente por respeto al firmante, sino por respeto a una institución que siempre ha encontrado su mayor fortaleza en la lealtad de sus hombres y mujeres.

Escuchar nunca ha sido un signo de debilidad. En una institución de Estado como la Guardia Civil, puede ser, precisamente, una de sus mayores fortalezas.