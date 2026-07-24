La jubilación de quienes nos protegen vuelve al centro del debate.

Foto de una reunión mas de fechas pasadas. Basta Ya, de marear la perdiz, fin a la discriminación y maltrato de Guardias Civiles y Policías.

Miles de policías nacionales y guardias civiles esperan que la reunión del 28 de julio marque un antes y un después en una reivindicación que afecta a la dignidad de toda una vida de servicio.

La grandeza de un Estado no se mide únicamente por la eficacia de sus instituciones, sino también por la forma en que trata a quienes han dedicado su vida a protegerlas. Policías nacionales y guardias civiles han asumido durante décadas riesgos, sacrificios personales, disponibilidad permanente y una vocación de servicio que pocas profesiones exigen con semejante intensidad. Sin embargo, cuando llega el momento de la jubilación, muchos sienten que ese esfuerzo no encuentra el reconocimiento que merece.

La reunión convocada para el próximo 28 de julio por la Secretaría de Estado de Seguridad no es un trámite administrativo más. Es una oportunidad para afrontar una cuestión que lleva demasiado tiempo pendiente: el modelo de jubilación y el cálculo del haber regulador que determinará las pensiones de miles de servidores públicos.

En este contexto, el Sindicato Equiparación Ya ha optado por una estrategia que merece ser destacada. No se ha limitado a presentar propuestas técnicas; ha decidido preguntar directamente a los afectados. Ha elaborado un estudio sobre el haber regulador, ha difundido un vídeo explicativo y ha abierto una consulta para conocer la opinión de policías nacionales y guardias civiles antes de sentarse a negociar.

Ese planteamiento encierra una idea esencial: las grandes decisiones que afectan al colectivo deben construirse escuchando al propio colectivo. Durante demasiado tiempo, muchas cuestiones relacionadas con las condiciones profesionales de policías y guardias civiles se han debatido en despachos alejados de quienes visten el uniforme. Dar voz a los protagonistas no garantiza el éxito de una negociación, pero sí fortalece su legitimidad.

La fuerza de cualquier reivindicación no reside únicamente en la solidez de sus argumentos jurídicos o económicos. También depende de la capacidad del colectivo para demostrar unidad. Y esa unidad no se improvisa. Se construye mediante la participación, el compromiso y la implicación de quienes serán directamente afectados por las decisiones que se adopten.

La historia reciente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado demuestra que muchas mejoras laborales no llegaron por iniciativa de la Administración, sino gracias a la perseverancia de quienes decidieron no resignarse. La equiparación salarial, la mejora de determinadas condiciones profesionales o el reconocimiento de determinados derechos fueron fruto de años de reivindicación constante.

Ahora vuelve a abrirse una ventana de oportunidad. Quizá no sea la definitiva, pero sí una de las más importantes de los últimos años. Lo que se decida sobre el haber regulador y el sistema de jubilación condicionará el futuro económico de miles de familias que han sustentado su vida en torno a una profesión especialmente exigente.

Desde mi propia experiencia, como guardia civil democrático y miembro de una generación que conoce bien lo que significa luchar durante décadas por derechos que parecían inalcanzables, no puedo dejar de recordar que ninguna conquista colectiva nace del silencio. Los derechos se consolidan cuando quienes los reclaman permanecen unidos y hacen oír su voz con argumentos, firmeza y responsabilidad.

Porque una jubilación justa no es un privilegio. Es el reconocimiento debido a quienes han dedicado toda una vida al servicio de España.

Y esa es una deuda que una sociedad democrática no debería seguir aplazando.