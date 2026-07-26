Consejo de Policía: ¿Democracia o simulación?

Consejo de Policía vs. Conducto Reglamentario: la democracia que nunca llegó.

De la lucha por un órgano representativo a un sistema consultivo que perpetúa la desigualdad y silencia a quienes sostienen el servicio público. De la esperanza al desencanto.

Durante décadas, miles de policías —entre ellos tú, José— peleasteis por un órgano realmente representativo, un espacio donde se decidieran condiciones económicas, laborales y profesionales sin miedo a represalias. El objetivo era superar el viejo conducto reglamentario, un mecanismo vertical, autoritario y profundamente ineficaz para defender derechos. Aquella lucha costó sangre, sudor y lágrimas. Y, sin embargo, el resultado final fue un simulacro de democracia: el Consejo de Policía nació ya viciado, diseñado para parecer representativo sin serlo.

El conducto reglamentario: obediencia, silencio y castigo.

El conducto reglamentario era —y sigue siendo en su esencia— un sistema de comunicación jerárquico donde cualquier petición debía ascender por la cadena de mando. No garantizaba derechos. No protegía al funcionario. No permitía negociar nada.

Su lógica era disciplinaria: quien se atrevía a cuestionar, pagaba. El ejemplo del Cabo Rosa, condenado a 10 años de prisión por una petición, es la prueba más brutal de cómo se utilizaba el conducto para reprimir, no para dialogar.

El Consejo de Policía: la gran decepción.

Cuando por fin se creó el Consejo, muchos pensasteis que llegaba la democracia interna. Pero la realidad fue otra: Un sistema electoral antidemocrático. Las primeras elecciones fueron un golpe de realidad: Cuatro papeletas. Tres urnas. Voto por escalas. Un diseño que rompe el principio básico de igualdad del sufragio. Hoy se vota por internet, pero la discriminación por escalas continúa.

Un órgano paritario… con trampa.

Aunque formalmente es paritario, el presidente es el Ministro del Interior o quien él designe. Es decir: El Gobierno controla la agenda. El Gobierno controla los tiempos. El Gobierno controla el resultado.

Un órgano no vinculante.

Este es el punto clave: El Consejo de Policía es solo consultivo. No obliga al Gobierno a nada. Por eso, como te decía ese representante sindical con el que hablaste esta mañana, su funcionamiento está recurrido ante la Audiencia Nacional. Y por eso tú le pedías que lo llevaran a Europa: porque España vende a Bruselas una ficción, un órgano que “negocia” condiciones policiales cuando en realidad no decide nada.

El Consejo sirve: Al Ministro, para aparentar ante Europa que existe negociación. A los sindicatos, para obtener liberados y subvenciones por votos. Y para los policías seguir discriminados y maltratados en sus retribuciones y en sus medios de protección personales y laborales. Pero no sirve a los policías.

La comparación que duele: Policía Local de Madrid.

El 28 de julio los sindicatos han sido convocados por la Secretaría de Seguridad. Antes de entrar por esa puerta, deberían mirar el convenio de la Policía Local de Madrid.La diferencia es abismal: Subida salarial de 700 €. Jornada regulada. Horas compensadas. Juicios pagados. Jubilación digna. Mientras tanto, en Policía Nacional y Guardia Civill: Sueldos congelados. Jornada desregulada. Horas sin compensación real. Juicios sin cobertura adecuada. Jubilación sin índice corrector.

Y aquí una advertencia crucial: No olvidéis a quienes estamos en Clases Pasivas. Como ocurrió en 2018 con la segunda actividad, se corre el riesgo de volver a dejar fuera a quienes ya han dado toda su vida al servicio. Recordemos: Las policías autonómicas y locales tienen un 0,20 de índice corrector en su jubilación. Policía Nacional y Guardia Civil, cero.

Europa: la última garantía.

Si el Consejo vuelve a fallar, si los sindicatos vuelven a ceder, si el Ministerio vuelve a imponer, quedará la vía que nunca falla: Europa. Porque allí no sirve el “plato de lentejas”. Allí se examina la realidad, no la propaganda. Allí se protege la igualdad, no la jerarquía.

Conclusión: vuestra suerte será la de todos. A quienes estáis convocados el 28 de julio: No olvidéis la historia. No olvidéis a quienes lucharon. No olvidéis a quienes ya están en Clases Pasivas. No olvidéis que el Consejo no es democracia, es apariencia.

La suerte que tengáis será la de todos. Y si falla, como dicen ya muchos: Siempre nos quedará Europa.