28 de julio: la última oportunidad para acabar con una discriminación histórica.

Un ministro cuya incompetencia ya no se discute, se comprueba. Basta de reuniones y justicia para los policías y guardias civiles.

Derechos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Reunión con la Secretaría de Estado de Seguridad.

Durante demasiados años hemos asistido al mismo escenario: reuniones, mesas de negociación, declaraciones de buenas intenciones y compromisos que nunca terminan de traducirse en derechos. Mientras tanto, miles de policías nacionales y guardias civiles continúan esperando que alguien ponga fin a una discriminación que se ha prolongado durante décadas.

El próximo 28 de julio no puede ser una fecha más en el calendario. Debe convertirse en el día en que el Gobierno demuestre si realmente está dispuesto a corregir una injusticia histórica o si, por el contrario, seguirá administrando el descontento con nuevas promesas.

Quienes ingresamos antes de 2011 conocemos bien el precio que hubo que pagar para defender un sindicalismo y un asociacionismo libres, independientes y verdaderamente comprometidos con los profesionales. Muchos luchamos cuando hacerlo suponía asumir riesgos personales y profesionales. Aquella generación abrió caminos para que hoy existan derechos que entonces parecían imposibles. No merecemos terminar nuestra carrera siendo los grandes olvidados.

Permítanme un consejo a quienes se sentarán en esa mesa de negociación. Antes de acudir a la reunión, lean detenidamente el convenio colectivo de la Policía Municipal de Madrid. Comprenderán por qué ya en la década de los ochenta reclamábamos la equiparación con las policías locales. Aquella reivindicación no era un privilegio; era una exigencia de igualdad, de dignidad y de reconocimiento.

Resulta difícil explicar que, después de tantos años, continúen existiendo diferencias que no encuentran justificación cuando todos desempeñan funciones esenciales para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

La sociedad espera resultados, no fotografías. Espera decisiones, no discursos. Espera hechos, no nuevas promesas.

Y desde la experiencia de quien ha dedicado toda una vida a la defensa de los derechos profesionales, quiero trasladar un mensaje claro a los representantes que acudirán el día 28.

Si no existe una voluntad real de acabar con esta discriminación, levántense de la mesa.

No legitimen con su presencia un órgano de negociación incapaz de ofrecer soluciones a los problemas que arrastran miles de policías nacionales y guardias civiles. Y acudan a las instituciones europeas para denunciar que el Consejo de Policía ha dejado de ser un instrumento eficaz para la defensa de los derechos profesionales si, después de tantos años, sigue sin proporcionar respuestas a las reivindicaciones más elementales.

Europa debe conocer que, mientras se habla de igualdad y de derechos laborales, todavía existen servidores públicos tratados de manera desigual por el simple hecho de haber ingresado en una determinada etapa de la Administración.

El 28 de julio es mucho más que una reunión. Es una prueba de credibilidad para el Gobierno y para quienes dicen representar a los policías y guardias civiles.

Después de tantos años de espera, ya no caben más excusas.

Ha llegado la hora de la justicia. O de reconocer, definitivamente, el fracaso del diálogo institucional. Y el del modelo sindical y asociativo existente.