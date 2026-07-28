La escalera del mal.

El anticristo se instala en Moncloa

Ni quitamos ni ponemos, rendida la razón y amortajado cualquier análisis basado en la lógica, habrá que buscar respuestas en tenebrosos y mistéricos senderos para comprender el desguace de la otrora España y la pestilencia que soportamos desde que el Señor Sánchez, okupó (con K)) el palacete Monclovita de aquella manera

A fin de cuentas, rascas un poco la superficie y rozas la piel del inframundo; ¿qué es el mal sino el campo de batalla, donde ángeles y demonios se disputan la joya de la corona, la conciencia de los seres humanos?; el eterno arcano de la existencia tras el velo del libre albedrio y la karmica balanza, tan inexorable como ajena a lo que piense cada hijo de vecino. En esta escalera del mal, comencemos por el día a día, hablemos de espíritus sombríos sin más; aludamos al Trastorno de la Personalidad Antisocial (TPA) término acuñado por la patografía psiquiátrica, que cobija a toda suerte de psicópatas, sociópatas y suma y sigue; algunos por nuestra cuenta y burlando el copyright original, acuñamos un término poco ortodoxo si se quiere, pero de fortuna probada; perfil – “anal acumulativo”-, cajón de sastre para embutir a ciertos personajes tóxicos, cenizos, tocapelotas, revienta prójimos, alguna descripción de trazo grueso que omitimos y resumiendo, aquellos que algún texto ocultista describe como los de la “negra aura”. Estos beatos de la oscuridad, son los mayores aliados del negocio farmacéutico, dado que sus víctimas, suelen consumir grandes cantidades de ansiolíticos y antidepresivos; babeo y mielada voz con cualquiera que tenga más poder que ellos, -infalible olfato para detectarlos y sardónico regodeo con los que están a punto de despeñarse-; vigilan a los iguales como un ofidio siempre prestos a clavarles su traicionero colmillo, inmisericordes en la competencia por el poder y finalmente sodomizan, reduciendo a un trémulo balbuceo a los que consideran inferiores y sometidos a su zarpa. Sus vulnerables víctimas, cuota de caza de su particular coto; ante su toxica presencia, tanto los más astutos como simples infelices, se arrastran como babosas y los pelotean hasta el desfallecimiento, todo vale con tal de ponerse a salvo y mejorar los niveles de colesterol y tensión arterial; más error fatal, suelen ser los primeros en ser destruidos por estos torvos personajes; para ellos, el prójimo es solo alimento pranico para saciar su inconmensurable ego, un festín psíquico en la dieta y menú del día, se alimentan del miedo y la rastrera adulación que provocan a su paso; nadie osara decirles una verdad aunque mueran aplastados; ello, a riesgo de ser electrocutados por su ira, arrebato y rencorosas represalias. Mas nadie piense que su morfología sufra metamorfosis cinematográfica alguna, mute con la luna llena o se asemeje al espantajo clerical del demonio, mitad humano mitad endriago zoomorfo; alas de murciélago, largos cuernos, dientes afilados, orejas puntiagudas, rabo y tridente; no, muy al contrario, suelen ser encantadores, de agradable faz, buena y aseada presencia; más dentro de aquella carcasa humana no hay nada, nada más allá de una mimética hueca, mentirosa, falsaria y manipuladora; el poder es su dios y la destrucción del prójimo su profeta. Mucho nos da, que cada vez hay más perfiles anales acumulativos en la mafiosa corte del Señor Sánchez y en esta rendida, sumisa e irreconocible España

Sigamos ascendiendo por la escalera del mal, segundo circulo del infierno; sigue siendo un enigma más allá de toda la ingente historiografía, ensayos y análisis académicos, la ascensión del cabo Hitler al poder; ¿cómo es posible que la Alemania que parió a Kant, Goethe, Hegel, Schopenhauer, Thomas Mann, Bach, Beethoven y suma y sigue, fuera pasto de la locura, poseída por el demencial Necronomicón de los nazis; el mayor drama de la historia de la humanidad y el infierno materializado en la tierra, la mayor salvajada y destrucción de seres humanos, el mal en su estado puro, el holocausto. Más nadie se sintió concernido, finalizada la segunda guerra mundial sobre las ruinas humeantes de la otrora Alemania, aún quedaba una ardua tarea, desnazificar las mentes y liberar las conciencias de los supervivientes; nadie era responsable, todos cumplían ordenes, el mal se había posesionado de una Nacion, transformando a los seres humanos en autómatas sin fibra humana alguna. Hitler no era un actor, era un hábil teatrero-aquí y ahora nos es familiar-ensayaba sus apariciones públicas de forma obsesiva; gestualidad, cadencia, impostación, modulación de voz, pausas, silencios y catarquica manipulación del auditorio, avanzada técnica teatral para la época; más aquí rasgamos el velo y el inquietante presentimiento desvela algo más oscuro, su auditorio era poseído, llevado al éxtasis sumergido en una atmosfera paralizante, tan eléctrica y real como las sillas donde reposaban sus anatomías traseras; abducidos por una noosfera de odio que los fundía en un solo cuerpo, haciendo saltar por los aires el frágil tabique de los egos, infernal éxtasis colectivo; el fenómeno era difícilmente reconducible a la racionalidad y la lógica. Sobre sus apariciones públicas cimento Hitler la ascensión al poder del nazismo y la destrucción de media humanidad, reduciendo a Alemania a un amasijo de humeantes ruinas. Más de un sensitivo afirmaba haber sentido una liberación física y espiritual inmediata en el mismo instante de abandonar las fronteras de la Alemania nazi. Pregunta, ¿era Hitler una antena dimensional -como apuntan algunos autores-, transmisor y canal de indeseables y oscuras energías?; ¿quién lo sabe? Aquí y ahora cambia el escenario y la teatralización, no el fenómeno; reciente una abyecta sesión en Las Cortes, que figurará por derecho propio en los anales de la infamia; aun resuena el mefítico palmeo de la bancada del roído puño y marchita rosa; mórbido repique de campanario convocando a misa de difuntos, ¿aplaudían el entierro de su propio partido, ¿tal vez la charca de corrupción y mierda que les ahoga y atenaza las conciencias?, ¿estaban glorificando al puto amo que les estaba llevando al pudridero?. Difícil de interpretar e imposible lectura lógica, infame retablo; el amo de la bancada en pie, seca y acartonada mueca, aplaudiéndose a sí mismo, sin duda celebrando su triunfo sobre toda moral y lógica, sobre lo divino y lo humano, bancada a sus pies rendida en mortecino y obligado tributo al Señor de las Moscas; un ego omnipotente, sometiendo a todo poder terrenal y en la mismísima sede de la soberanía Nacional, hablamos de España, de la vieja, orgullosa y maltrecha España, zafio espectáculo, antología pura de la indignidad, una más del profesional de la mentira, seducción y el engaño y van…

Sigamos en la escalera del mal, ascendamos otro peldaño en el círculo del infierno; un artista llamado Calos Marx, decidió que trabajar era una tarea fatigosa e indigna de su condición, delegando estas abyectas y lamentables ocupaciones en su amigo Engels, -a la sazón el que lo mantenía-, decidió que lo suyo era filosofar y liberar a la humanidad; sin recato ni pudor alguno no se cortó a la hora de enmendarle la plana al mismísimo Hegel y sentó las bases de una nueva religión, un catecismo de culto para redimir a las masas proletarias de la época y de paso guiar el destino de la humanidad, casi nada, no se cortaba; el mesiánico artefacto sentó los cimientos del odio entre clases y parió la dictadura del proletariado; la obra del profeta, hasta la fecha ha legitimado a toda suerte de psicópatas, alienados, genocidas y desechos de tienta de la humanidad; pongamos el contador a cero desde la revolución bolchevique y el psicópata Stalin y estamos hablando de más de cien millones de víctimas bajo la bota del comunismo. El catecismo marxista sin duda marco un antes y un después en la historia de la humanidad, pero no para liberar a clase alguna ni a la humanidad, sino como eficacísimo instrumento para materializar al infierno en la tierra; más la mayor maldición de la nueva religión, negar la chispa divina, -la única condición que diferencia al ser humano del mundo animal-, la libertad y el palpito de transcendencia; el divino misterio que anida en la conciencia de cada cual; para un comunista, “la religión es el opio del pueblo”, el poder es el único dios y el terror y exterminio del prójimo su profeta, todo vale; el resto es historia. Rescatemos un episodio descabellado como casi todo en el monte del terror y la locura; nos situamos en 1937, sesión del Politburó y el aplaudimetro de Stalin; aterrorizados miembros del Comité palmeando desencajados, hasta transformar las palmas de las mano en callos similares a pezuñas de caballo o casi, tiempo cansino y cronometro congelado; el monstruo y su sirviente Beria, cuan aves carroñeras al acecho, oteando su primera víctima, el primero que dejase de aplaudir; “!premio!”, cayó la presa y saltó el cepo, el primer infeliz que claudicó y se sentó, tras 11 minutos de matraca, a las pocas horas era carne de mazmorra y desaparición, todos obedientes y sumisos hasta la siguiente convocatoria. Este tétrico retablo, lo acabamos de contemplar aquí y ahora, nos situamos en el último Comité Federal del calcinado partido del puño y de la rosa, cambian los escenarios pero invariable el silencio de los corderos a través de los tiempos; patético, el aire licuado en cheka, mutismo crispado y mordaza seca, el miedo atenaza las conciencias, no es tiempo de héroes hay que vivir, la calle es muy fría y los disidentes son exhibidos y paseados en las plazas públicas con destino al vertedero de los muertos civiles; Page susurró, la dignidad templa nervios ante la oscuridad y el miedo, la soledad del ruedo, hizo una mueca, salió sin ser despellado en vivo y en directo, el resto al acecho, el miedo tapona bocas; tendrán que esperar, la presa de momento se zafó , no dio más de si la cosa.

Ahora la momia se ha revestido de delicados ropajes, primorosos brocados, sofisticados encajes de seda y terciopelo, collares, pulseras y gargantillas de oro, zafiros y piedras preciosas; eso sí, la cara del putrefacto despojo no engaña, repugnante sin más, una momia es lo que tiene, la van tapando con un velo de hormigón o con lo que pueden; insufrible hedor a tomaína, toxico pestarro, porque ahora a la estafa ideológica, al comunismo de toda la vida se le llama progresismo, tanto más demoledor y navajero en cuanto a la fétida momia de ayer, la han desposado con el guarro timo woke y las redes del narcotráfico mundial; excesivo para el momento presente de la humanidad, ya lo anticipo el vidente de Patmos, “serán tiempos tan inicuos que cualquier signo de inteligencia y bondad serán considerados síntoma de locura”. En eso estamos, ya no engañan.

Sigamos, la racionalidad y la lógica han recibido sepultura sin homenaje alguno y ante la indiferencia general; ¿es posible que en una sociedad de fachada democrática, integrada en la UE, no haya forma alguna de desalojar a un tal Sánchez de la Moncloa?; veamos, hablamos de un personaje que ha hecho de la mentira, la mafia y el engaño, su método de gobierno; lleva más de tres años en la ilegalidad sin presentar presupuestos; ha traicionado a la Nacion destrozándola por dentro y vendiéndola fuera; su mentor y consejero áulico, el santón progresista ZP, se pega un coscorrón y se cae del pedestal reventando el altar mayor del progresismo; cunde el pánico entre los fieles, beatos de vela y mesa puesta, corte de pillos y mojigatos de la cosa; ya se huelen el cierre por derribo de manifiestos, coimas y magras subvenciones; sombrío duelo para las hordas de la ceja. Se acabó el retablo de las maravillas, el santo trincon y falsario, era un timo; pura farsa; el gurú de la ceja, socio y mentor del inefable Sánchez, ambos emprendedores de éxito, ZP@Sanchez manufacturas progresistas SA; trampantojo y tomadura de pelo para engordar bolsillos y cuentas corrientes de una cuadrilla o mafia anidada en el poder. En el ínterin, hemos legitimado, santificado y oficiado de sacristanes de toda la escoria bananera del orbe; léase la salchichería narco comunista del grupo de Puebla; la Venezuela del narco criminal Maduro y al reclamo de “me lo llevo crudo”, tirando de anzuelo y caña en la liberal china, -el negocio lo primero-; en lista de espera, la apertura de la caja de pandora, que entre otros sapos, incluye la bajada de pantalones con Marruecos y alguna morcilla pendiente de pago -una más-a cargar a la cuenta de los españoles-, copia Sanchista del choricero “simpa”, el ultimo que cargue con la cuenta y apague la luz. En resumen, se ha utilizado al gobierno de España como la obediente celadora de urinarios y limpiadora de letrinas del narco comunismo y mafias bananeras del orbe, esa es la hoja de ruta que ha guiado el timón de la política exterior de este gobierno. Sigamos

Afirma un axioma oculto, que cada acción, pensamiento o energía, sea de individuos o naciones, activa fuerzas dimensionales benéficas o maléficas según la intención e intensidad del emisor, ley de correspondencia o ley retributiva, misma cosa; la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, la dinámica de los polos opuestos; pues bien, no es difícil conjeturar que la transición fue una decidida apuesta por las fuerzas de la luz, sellando la larga noche de la dictadura y una guerra fratricida que desangró a España, hermanos contra hermanos; “nunca más”, ese fue el mandato imperativo de la Nacion; consagró el perdón y la reconciliación, honrando la memoria de las almas, víctimas de una guerra fratricida que reposan en la eternidad bajo el manto de la misericordia divina; “nunca más”, ese fue el mandato de la Nacion plasmado en referéndum por los españoles-ese y no otro- ;alumbró la Constitución y abrió de par en par la avenida del futuro, sin duda el mayor impulso de modernización, convivencia y progreso que hemos conocido y disfrutado en nuestra pretérita y desgraciada historia. No se olvida, sigue vivo en el alma y conciencia de los españoles

Mas sobre raíles humeantes, vagones calcinados y cientos de vidas segadas, las fuerzas de la oscuridad rompieron las cadenas y reventaron el portal del inframundo, liberando el satánico gólem del guerra civilismo, licuando el odio en la atmosfera y envenenando la convivencia entre territorios y españoles. A partir de esta monstruosa matanza de inocentes, se abrió de par en par la avenida del infierno; los siete sellos de lo sagrado fueron violados, profanadas sepulturas, insuflando vida a lo que se hallaba sellado y bajo siete llaves, el odio y la división fratricida entre territorios y españoles regresó de la mano de las tinieblas. Afirma un axioma oculto. “los necios entran donde los Ángeles no se atreven”; cierto, oficiando de irresponsables aprendices de apóstoles de las sombras en sórdidos rituales de magia negra, atrajeron la maldición que recae sobre aquellos que osan profanar sepulturas y el eterno descanso de las almas que yacen bajo el manto de la misericordia divina. Tal es la interpretación de la filosofía oculta de la gesta del tal ZP y su pupilo y discípulo, un tal Sánchez Lo cierto es que el más mortífero daño inflingido a la Nación, no ha sido la ineptitud, corrupción, mafia, saqueo y desguace de las instituciones; no, lo más satánico es haber roto el candado que sellaba la puerta del infierno, reeditando el abismo y el enfrentamiento civil; hasta la momia del dictador, fue paseada en helicóptero, -remake eurovisivo- profanada su sepultura y encumbrado a los altares ofrendándole devoción permanente y dos años completos de fastos, exposiciones y exhibición pública sin cuento a cargo del erario público; sin duda al igual que los desvaríos del alborotado emperador Calígula y rememorando los gloriosas entradas triunfales de generales victoriosos en la antigua Roma, Sánchez se pegó a la tumba del dictador como un ludópata a una timba de póker; era su momento de gloria, había vencido al fascismo y a la dictadura; solo hubo un pequeño detalle, esa victoria del Señor de las moscas, llego cincuenta años tarde, a nadie interesaba ya; el dictador murió en la cama y va para medio siglo; tuvo que joder!, sin mas

Lo cierto es que la España del pinganillo, se comió a la otra España, la de la unidad, solidaridad, libertad y convivencia; hoy la banda terrorista ETA y el rosario de asesinatos, han quedado blanqueados de la mano de un líder progresista, un tal ZP y su pupilo un tal Sánchez; este último los elevó al rango de estadistas y socios de legislatura; quien da más?!; el 6 de diciembre de 1978, se aprobó la Constitución, un 11M de 2004, la enterraron; las fuerzas de la oscuridad hicieron saltar por los aires el mandato de la Nacion, a partir de esa masacre de inocentes vino el resto. Sin duda, algún Angel tutelar, siempre ha estado ahí, manteniendo a la Nación en pie en los peores momentos de nuestra historia, saldremos de esta; en el ínterin y mientras se divisa la salida del túnel, recordamos las palabras del divino Maestro, “por sus obras los conoceréis”. Murio en la cruz

Un ego dislocado, se halla fuera del radar de cualquier planteamiento lógico, crea su propia realidad ajena a las consecuencias y a la destrucción del prójimo; reciente sentencia de la decadente e infumable burocracia europea, “dar el visto bueno a la ley de amnistía”; léase santificar una tentativa de golpe de estado y el desmembramiento de la Nacion sin referéndum alguno y violando el texto constitucional a la luz del día; este engendro bautizado arteramente como Ley de amnistía, iba a ser el bálsamo de fierabrás que en forma harto milagrera iba a solucionar de una vez por todas el problema del independentismo catalán y garantizar la convivencia entre territorios y españoles; sarcasmo puro, no hay por donde cogerlo; veamos, “Financiamos la solución y luego creamos el problema” (refranero castellano); pues bien el artefacto ha cebado y engordado el tumor hasta certificar el ingreso de la Nacion en la unidad de sedación de cuidados intensivos, el Señor Sánchez nos va a legar otro regalo envenenado y ya hemos perdido la cuenta; eso sí, consiguió su propósito siete votos, no hay mas

Seguimos, otra gesta empresarial ZP@Sanchez manufacturas progresistas SA; ¿hemos terminado con el terrorismo de ETA y sus vástagos?; se jactan y vanaglorian de que bajo el liderazgo del estadista ZP y su tutelado el Señor Sánchez. “el terrorismo ha sido derrotado por las fuerzas democráticas”, pregunta ¿dónde y cómo?, sencillamente están gobernando, ascendidos al rango de estadistas y socios de legislatura de la mano del Señor Sánchez; rendición y blanqueo, de eso se trata; los mismos que alfombraron la transición con un rosario de asesinatos y ahora se enseñorean del plazas y calles, creando una atmosfera tan irrespirable como en la Alemania nazi; la libertad y la democracia se han exiliado del territorio; el estado de derecho ha sido sustituido por el matonismo y el miedo. Ultimas crónicas; “banda de encapuchados esgrimiendo palos y barras de hierro, reventando una celebración de militares de paisano y sus familias-incluido niños”; seguimos, más matonismo y violencia, nos situamos en Bilbao, Parque de Doña Casilda, unos tres mil bilduetarras, reventando la concentración de aquellos que portaban símbolos y festejaban el triunfo de la selección; salvajadas impunes, desde «¡Tres tiros te daba en la cabeza!» monstruosidad proferida a un niño de 16 años, hasta la demencial y brutal paliza a otro niño de edad similar; su delito, portar una bandera nacional; la salvajada soportada por el resto de congregados no precisa descripción, el lema coreado por los matones de la calavera, mientras consumaban su brutal agresión a los congregados, el habitual, «Españoles, hijos de puta» y «Puta España, puta selección», el mantra de acompañamiento de estos terroristas urbanos. Pregunta; Señor Sánchez, ¿tiene Usted algo que manifestar sobre las victimas?; ¿va a condenar a sus socios de gobierno, los bilduetarras?; ¿las excarcelaciones, homenajes a etarras y la violencia en las calles forman parte de sus pactos y acuerdos de gobierno con Bildu?; ¿esta es la victoria de la que Usted y su mentor ZP galleaban y exhibían como la victoria de la democracia sobre el terrorismo?; más, ¿Señor Marlaska, se han practicado detenciones y puesta a disposición de los autores?. Seguimos esperando, más mucho nos tememos que seguiremos en tinieblas, recibiendo por toda respuesta la callada y la política del avestruz

Pasemos a otro premio gordo de la sombría cosecha del Señor Sánchez; lo expresó sin tapujos un beato porta cirios devoto de sus subvenciones y particulares misas negras tirando a woke; “Hay que expulsar a los españoles de España porque son todos fascistas”; alguien pensaría que tal desecho de tienta en cuestión, ingresaría de oficio en un frenopatico o nos hallaríamos ante un compulsivo consumidor de psicotrópicos o espirituosas de calidad; nada de eso, puro pánico, ya están armando la ojiva nuclear de la frase, descomunal petardo, desalojar a los españoles de España (macabra redundancia) y sustituirlos por hordas de progresistas, que presumiblemente votaran al Señor Sánchez; en suma, regalar la nacionalidad a precio de serrín, un golpe de estado alterando el censo electoral, con capucha nocturnidad y alevosía; ello, so pretexto de una infame ley de memoria democrática y un hilo del articulado que mete a los nietos con calzador. Si a lo anterior sumamos la alocada y demencial política de inmigración, es evidente que cualquier maniobra artera, pucherazo y trile para que el Señor Sánchez pueda seguir atrincherado en la casamata monclovita, no es en absoluto descartable; sin duda en la acreditada sala de partos Frankenstein, se está gestando un horrísono alumbramiento -hay antecedentes- visto lo visto, el nuevo monstruo casi peor parido y más deforme que el anterior; la republica cleptocrática, mafiosa y bananera; pura pesadilla. Veremos

Nos desayunamos con las últimas revelaciones, listas mafiosas de ciudadanos, marcados con la insignia amarilla de la cheka sanchista: Jueces, periodistas, policías, guardias civiles, políticos, simples ciudadanos que no tragan con ruedas de molino y así; ellos y sus familias señalados, victimas de informes mafiosos, escrutando puntos débiles en sus vidas para destruirlos y despeñarlos por la roca Tarpeya de la infamia, descredito, fin de carreras, expectativas profesionales y sociales, hasta reventar en el empedrado de la exclusión social. Nadie está a salvo de esta mafia bananera, incluidos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; la infiltración en policías y guardias civiles convoca a la alarma fundada; los últimos sapos, el Dao que resultó ser un incubo; las tentativas de la escala de mando de desactivar la UCO; un teniente general ordenando a un subordinado con rango de General que boicotee a un presidente de una comunidad autónoma; ¿quién da más?. La lectura es simple, cuando se traiciona el honor y el servicio a la Nacion, cualquier bizcochable, -al igual que en los principios de la aerostática-, experimenta un empuje ascensional y granizada de medallas directamente proporcional a su devaluada dignidad. La politización de policías y guardias civiles es el camino más directo a la indefensión de los ciudadanos, la criminalidad y el caos; deshonrar el deber profesional y la dignidad del cuerpo al que se pertenece, es la mayor de las traiciones y la frontera que separa el servicio a la Nación y el Estado de derecho, de un ejército de sicarios al servicio de una mafia; basta con observar el modelo policial de la Venezuela del criminal Maduro, ahora ausente y no por asuntos propios precisamente. Resistir al mal no es fácil, ya lo anticipo el divino Maestro, “No temáis a los que matan el cuerpo… Temed más bien a aquel que puede destruir el alma”. Murió en la cruz

Por último, la mejor prueba de que el demonio no existe, es que el mismo lo niega; sustituyamos este espantajo clerical por un concepto tanto o más inquietante, la existencia del mal como fuerza dimensional que actúa en el campo de las conciencias, -especialmente las que se dejan- el repetido mantra “aquí esto no puede pasar”, ha venido empedrando la avenida del infierno desde tiempo inmemorial; las fuerzas de lo oscuro siempre juegan con las cartas marcadas, insensibles al dolor, sufrimiento y destrucción de los seres humanos; de momento el anticristo apelando a términos de la escatología cristiana, parece sentirse cómodo en el palacete Monclovita; sea lo que fuere, la Nacion se halla en un momento crítico, es la hora de que cada cual asuma su deber y responsabilidad; nos jugamos lo más sagrado; “la libertad, la democracia y la Nacion”. Vaya por delante el reconocimiento a aquellos que mantienen viva la llama de la luz y la esperanza; desde los miembros de la UCO, policías y guardias civiles fieles a su deber; magistrados y jueces empeñados en aplicar la ley; periodistas que se la juegan; políticos honrados que los hay; en fin, todos aquéllos que mantienen su dignidad, arriesgando prestigios y carreras para librarnos a todos de la más abyecta de las servidumbres, la oscura tiranía bananera que nos acecha a la vuelta de la esquina. Las batallas solo se pierden cuando no se dan; cerramos citando una eterna sentencia, rescatada de un aforismo oculto “La luz es eterna, las tinieblas transitorias”; como siempre: «Viva la Libertad y Viva España.