Canarias también es Estado: no puede haber funcionarios de primera y de segunda.

UNIONGC, participó en reunión con el Delegado del Gobierno en Canarias, junto con representantes de UGT y de la UFP.

Organizaciones de servicios públicos, UNIONGC representada por Juan Manuel Alemán, la UFP y la UGT, se reúnen con el Delegado del Gobierno de Canarias Anselmo Pestana, para dar a conocer los problemas existentes y seguir prestado servicios de calidad e igualitarios en la comunicad canaria.

La exclusión de Canarias de la revisión de las indemnizaciones por residencia e insularidad reabre el debate sobre el abandono histórico del Archipiélago y pone en riesgo la prestación de servicios públicos esenciales. Web UnionGC

Hay decisiones administrativas que trascienden lo económico porque afectan directamente al principio constitucional de igualdad. La exclusión de Canarias de la revisión de las indemnizaciones por residencia e insularidad es una de ellas.

Mientras otros territorios ven reconocidas sus singularidades, los empleados públicos destinados en el Archipiélago vuelven a comprobar que el Estado sigue aplicando una preocupante doble vara de medir. La insularidad, la lejanía y el elevado coste de la vida no son una percepción; son una realidad objetiva que condiciona la capacidad para atraer y mantener profesionales al servicio de la Administración.

UGT Servicios Públicos Canarias ha hecho lo que corresponde a una organización responsable: trasladar al delegado del Gobierno una preocupación que no solo afecta a los trabajadores, sino también a la ciudadanía. Porque cuando no se cubren las plazas de policías, guardias civiles, funcionarios de prisiones, personal de la Administración General del Estado o de otros servicios públicos, quienes terminan perdiendo son los ciudadanos.

Resulta difícil comprender cómo un acuerdo que contemplaba revisar el conjunto de las indemnizaciones ha terminado dejando fuera precisamente a un territorio donde la residencia supone un mayor esfuerzo económico. La explicación no puede encontrarse en criterios de justicia ni de eficiencia.

La Administración no puede sorprenderse después de que existan dificultades para cubrir vacantes. Ningún sistema público puede ser atractivo si penaliza económicamente a quienes aceptan servir en destinos especialmente complejos. La consecuencia es conocida: menos candidatos, mayor rotación, sobrecarga de trabajo y un deterioro progresivo de los servicios que el Estado está obligado a garantizar.

El compromiso adquirido por el delegado del Gobierno de estudiar esta situación y responder en los próximos días debe traducirse en hechos. Las buenas palabras nunca han cubierto una plaza vacante ni han compensado el esfuerzo que realizan miles de servidores públicos destinados en Canarias.

Esta reivindicación tampoco debe quedarse en Canarias. Es una cuestión que afecta a todas las organizaciones sindicales y profesionales de la Administración del Estado. Cuando se rompe el principio de igualdad en un territorio, se debilita el conjunto del sistema.

No hablan de privilegios. Hablan de justicia. Hablan de reconocer una realidad que nadie discute. Hablan de cumplir la palabra dada y de evitar que existan españoles y empleados públicos de primera y de segunda según el lugar donde prestan servicio.

Porque Canarias no pide más que nadie. Exige exactamente lo mismo que merece cualquier ciudadano: igualdad, respeto y un Estado que responda con hechos, no solo con promesas.