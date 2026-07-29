La unidad sindical frena una solución insuficiente para miles de policías y guardias civiles

La reunión celebrada el 28 de julio con la Secretaría de Estado de Seguridad deja un mensaje claro: el colectivo no aceptará una equiparación a medias. La próxima cita, fijada para el 22 de septiembre, puede marcar el futuro de las jubilaciones de quienes permanecen en el régimen de Clases Pasivas.

Durante años, uno de los grandes problemas que han soportado miles de policías nacionales y guardias civiles pertenecientes al régimen de Clases Pasivas ha sido comprobar cómo el discurso de la equiparación terminaba diluyéndose cuando llegaba el momento de hablar de las pensiones.

La reunión mantenida el pasado 28 de julio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y las organizaciones representativas del colectivo ha supuesto, al menos, un punto de inflexión. No porque se haya alcanzado un acuerdo, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, la respuesta de sindicatos y asociaciones fue unánime: la propuesta presentada por la Administración era insuficiente y no resolvía el problema de fondo.

El Sindicato Equiparación Ya (EYA) venía advirtiendo desde semanas atrás que una simple mejora del haber regulador no podía venderse como una auténtica equiparación. La diferencia entre una reforma parcial y una solución real es enorme. Lo que está en juego no es un pequeño incremento económico, sino el reconocimiento de una carrera profesional desarrollada bajo unas condiciones que no pueden seguir penalizando a quienes sirvieron al Estado durante décadas.

El verdadero objetivo continúa siendo que los policías nacionales y guardias civiles integrados en Clases Pasivas puedan jubilarse en condiciones equivalentes a las de quienes cotizan sobre la totalidad de sus retribuciones, como ocurre en otros cuerpos policiales. Esa es la auténtica equiparación y no un simple ajuste contable.

Quizá el aspecto más relevante de esta reunión no haya sido la propuesta administrativa, sino la respuesta conjunta del colectivo. La unidad de acción fortalece cualquier negociación. Cuando todas las organizaciones hablan con una sola voz resulta mucho más difícil imponer soluciones parciales o acuerdos que dejen fuera las reivindicaciones esenciales.

La Administración ha optado por no cerrar definitivamente su primera propuesta y ha convocado una nueva reunión para el próximo 22 de septiembre. Ese aplazamiento debe interpretarse como una oportunidad, pero también como una responsabilidad. Queda poco margen para alcanzar un acuerdo satisfactorio antes de finalizar el año y las expectativas son elevadas.

Sin embargo, conviene no olvidar una cuestión fundamental. Los policías nacionales y guardias civiles afectados llevan demasiados años esperando. Muchos ya están retirados; otros se encuentran próximos a la jubilación. Para todos ellos, cada retraso supone mantener una desigualdad que nunca debió producirse.

Las instituciones tienen ahora la oportunidad de demostrar que la equiparación no es únicamente un lema político, sino un compromiso efectivo con quienes dedicaron su vida al servicio público. Si septiembre culmina con una solución justa, será una victoria colectiva. Si, por el contrario, se vuelve a optar por medias soluciones, el conflicto continuará abierto.

Los hombres y mujeres que vistieron el uniforme no reclaman privilegios. Reclaman igualdad. Y la igualdad, en un Estado de Derecho, no debería depender nunca del régimen administrativo en el que un servidor público haya desarrollado su carrera.