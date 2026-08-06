Antifraude abre un expediente a Sílvia Orriols por la contratación de su hija como policía local de Ripoll

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ha abierto un expediente a la alcaldesa de Ripoll y presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, para analizar el proceso de contratación de su hija como agente interina de la Policía Local del municipio. El organismo ha admitido a trámite una denuncia presentada por un particular, dando inicio a una fase preliminar destinada a determinar si existen indicios de irregularidades dentro de sus competencias.

La actuación de Antifraude supone un nuevo episodio de la polémica generada tras la incorporación de Guinadell Orriols al cuerpo de la Policía Local de Ripoll el pasado mes de julio. La contratación se llevó a cabo mediante un procedimiento de selección directa por la vía de urgencia, un mecanismo previsto para cubrir necesidades inmediatas de personal, pero cuya aplicación ha sido cuestionada por la oposición municipal debido al vínculo familiar entre la aspirante y la máxima responsable del consistorio.

Aunque la apertura del expediente no implica la existencia de irregularidades ni prejuzga el resultado del procedimiento, sí refleja que la denuncia reúne los requisitos suficientes para ser examinada por el organismo encargado de velar por la integridad y la transparencia en las administraciones públicas catalanas.

Tres meses para analizar el procedimiento

La fase inicial del expediente tendrá una duración aproximada de tres meses. Durante ese periodo, la Oficina Antifraude podrá requerir al Ayuntamiento de Ripoll toda la documentación relacionada con el proceso de contratación, incluyendo la convocatoria, los informes técnicos, la composición del tribunal de selección, los criterios de valoración aplicados y cualquier otro documento que permita reconstruir el procedimiento administrativo.

Una vez finalizado este análisis preliminar, la OAC dispone de varias opciones. Si considera que no existen elementos suficientes, podrá archivar las actuaciones. En cambio, si aprecia posibles irregularidades dentro de su ámbito competencial, podrá abrir una investigación formal. En el supuesto de detectar indicios de relevancia penal, el expediente podría ser trasladado al Ministerio Fiscal para que valore la adopción de las medidas oportunas.

Una contratación que desató la controversia

La incorporación de la hija de la alcaldesa al cuerpo policial provocó desde el primer momento una intensa controversia política en Ripoll. El hecho de que el proceso se realizara mediante una convocatoria urgente y restringida llevó a varios grupos municipales a reclamar explicaciones sobre las garantías de imparcialidad y sobre el posible conflicto de intereses derivado de la posición institucional de Orriols.

Las críticas se intensificaron al conocerse que la convocatoria fue impulsada por el propio Ayuntamiento gobernado por la líder de Aliança Catalana, aunque el consistorio sostiene que la selección fue realizada conforme a los procedimientos administrativos establecidos y con plena independencia del tribunal evaluador.

Orriols niega cualquier trato de favor

Ante la polémica, Sílvia Orriols ha rechazado de forma reiterada haber influido en la contratación de su hija. La alcaldesa aseguró públicamente que la aspirante obtuvo «la mejor nota en un proceso de selección reglado» y defendió que el procedimiento se desarrolló con absoluta normalidad.

Asimismo, afirmó que se mantuvo al margen de todas las decisiones relacionadas con la selección para cumplir con la normativa vigente y evitar cualquier interferencia. «Me he mantenido al margen del proceso de selección tal y como marca la ley», declaró, insistiendo en que su obligación como alcaldesa es no favorecer ni perjudicar a ningún aspirante.

La dirigente de Aliança Catalana también sostuvo que el expediente administrativo puede ser consultado por todos los grupos municipales y calificó el procedimiento de «impoluto», rechazando las acusaciones de trato de favor y atribuyendo la controversia a una estrategia política de la oposición.

La oposición exige una revisión independiente

Las explicaciones de la alcaldesa no han convencido a los grupos de la oposición. Junts per Ripoll solicitó que Orriols delegara las competencias de la Concejalía de Seguridad con el objetivo de evitar cualquier posible conflicto de intereses derivado de la incorporación de su hija al cuerpo policial.

Por su parte, el PSC de Ripoll dio un paso más y registró una petición formal para que se lleve a cabo una auditoría jurídica externa sobre todo el procedimiento de contratación. Los socialistas consideran que únicamente una revisión independiente permitirá despejar cualquier duda sobre la legalidad del proceso y reforzar la confianza de los ciudadanos en la actuación del Ayuntamiento.

La propuesta plantea revisar la convocatoria urgente, el carácter restringido del proceso selectivo, la composición del tribunal evaluador, los criterios utilizados para valorar a los candidatos y el cumplimiento del régimen legal de abstención por parte de la alcaldía.

Un caso bajo el foco de Antifraude

Con la apertura del expediente, el proceso de contratación queda ahora bajo el análisis de la Oficina Antifraude de Cataluña, organismo que deberá determinar si existen elementos que justifiquen actuaciones adicionales.

Mientras tanto, el caso continúa alimentando el debate político en Ripoll y en el conjunto de Cataluña, donde la gestión de los conflictos de intereses y la transparencia en los procesos de contratación pública vuelven a situarse en el centro de la discusión institucional. La resolución que adopte Antifraude en los próximos meses será determinante para esclarecer si el procedimiento se ajustó plenamente a la legalidad o si, por el contrario, procede abrir nuevas actuaciones.