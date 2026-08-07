Traición a España: Ceuta y Melilla.

“Se precisa Jefe de gobierno por vacaciones de vendedor de crecepelo”. Es Urgente.

Comencemos; más de 60 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, complementados con medios terrestres, marítimos y aéreos; pregunta, ¿dotación de respuesta rápida o efectivos de despliegue inmediato en Ceuta y Melilla?; respuesta no, para nada, ese es el ejército asignado al disfrute vacacional del Señor Sánchez; para defender nuestras fronteras ante una invasión estimada en más de sesenta mil ilegales, había unas cuantas gorras en el puesto fronterizo o por ahí, con unos cuantos guardias uniformados debajo; ese era todo el dispositivo en frontera, ante una invasión preanunciada y cantada de antemano; el Sultán alauita había vaciado las cárceles dos dias antes, para proveer de votantes progresistas al Señor Sánchez; hablamos de una absoluta y criminal dejación de funciones por parte de un gobierno que no hizo nada, miró para otro lado, se abstuvo de defender la integridad y soberanía de la Nacion, dejó a las poblaciones de Ceuta y Melilla en la indefensión más absoluta y abandonados a su suerte; decenas de miles de indocumentados sin control alguno, ocupando la ciudad y el territorio, los españoles, carne de indefensión y saqueo – la Providencia vela por sus hijos, este gobierno no lo hace-. Sonó a sarcasmo tardío, la noticia de la llegada del Señor Sánchez, al parecer hizo un enorme sacrificio, interrumpir unas horas sus vacaciones, -la angustia se aferra a un clavo-; llegó, escolta férrea, encapsulado y cordón sanitario para que no se le acercaran; soltó una prescindible soflama, echó la culpa a lo primero que se le ocurrió, colecta de fotos y se embarcó. por dónde vino, llevándose consigo su bien nutrida escolta, un gesto haberla dejado para prestar protección a la angustiada y desamparada ciudadanía; no hubo tal, se marchó, las vacaciones son sagradas, el Palacio de la Mareta reclamaba su presencia. Punto final del día H

Sigamos, nos hallamos ante una marcha verde, una declaración de guerra por parte de Marruecos, humillación Nacional y liderazgo del choteo mundial, el despojo en que ha reducido la otrora España, carne de chufla y escarnio; ante una emergencia nacional, ¿no habría que haber convocado inmediatamente a las Cortes?, ¿declarar el estado de sitio y enviar al ejército?; no se hizo, lo pagaremos, la tragedia llegará con efecto retardado y en la segunda vuelta; el primer acto ha resultado un éxito para el Sultan, sobresaliente alto. Sánchez sacrificó unas horas de sus vacaciones y esta bajada de pantalones, la venderán sus voceros y campanilleros bien cebados, como una gesta épica del gran líder progresista, pacificador y humanista universal; ni una sola alusión a Marruecos, el autor y colaborador necesario de esta fechoría, autentico anticipo de lo que vendrá después, nos han cogido la medida, una España fallida, territorio botín a saquear; el idolatrado y egomaníaco líder de la progresía, echó mano del primer chivo expiatorio que le vino a la cabeza, el “¿cambio climático?” -no, hoy no tocaba-, no encajaba con el escenario y eso ahí, en ese preciso momento, hubiera mutado la ira en linchamiento; asi que tiró de plantilla y zas, halló a quien endosarle el difunto y los gastos de la funeraria, “las mafias!”; ya está, los jetas y los genios al igual que los gatos acorralados siempre hallan una salida; la desesperación es enemiga de la lógica, daba igual lo que dijera, alguno debió de pensar, que si las mafias tenían tanto poder para reventar las fronteras de una Nación y colocar de una tacada sesenta mil clientes al otro lado, sin duda podrían adquirir acciones de la banca Rothschild y seguir disponiendo de liquidez; a estas alturas da igual lo que diga el señor Sánchez, nadie lo cree y mucho menos se lo toma en serio. Eludió sus responsabilidades una vez más, se embarcó de vuelta a la Mareta y a disfrutar de las vacaciones que la vida son dos dias

La avalancha arrasando nuestras fronteras, nos retrotrae a las invasiones bárbaras de cimbrios y teutones, que sufrió la antigua Roma en el siglo II A, C; solo que allí, el Senado dio con el hombre providencial en el momento crítico, el general Mario y aquí tenemos a Sánchez, démonos por jodidos. Pregunta, ¡¿qué coño debe usted a Marruecos Señor Sánchez!?; ¿qué inconfesables secretos sobre Usted contiene el software Pegasus?; ¿Por qué le entregó el Sahara a Marruecos sin consultar con las Cortes, Jefatura del Estado, referéndum y .. ¡qué coño oculta a la Nación Señor Sánchez!?. Seguimos esperando una comisión rogatoria y la intervención judicial para clarificar el rosario de viajes que el exhausto Falcon ha realizado a la Republica Dominicana; ¿también es secreto de Estado?, absurdo, ¿qué asuntos de Estado e interés nacional exigen que un presidente de un gobierno de la UE realice hasta ¿63? vuelos a una superpotencia mundial llamada Republica Dominicana?; muchas y muy desagradables sorpresas al acecho y al caer.

¿Las mafias son las culpables de esta marcha verde?, una declaración de guerra sin más; no Señor Sánchez, Marruecos y Usted son los únicos responsables, la invasión era un secreto pregonado a gritos en plazas y mentideros, es decir cantado y anunciado; nadie cree que el CNI y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, no le hubieran advertido y remitido puntuales informes sobre lo que tramaba Marruecos y la inminencia de la fecha; ¿tal vez el Sultán alauita, vació las cárceles dos dias antes de la invasión por un arrebato místico de piedad y amor a sus semejantes purgando en sus mazmorras?; claro, que tratándose de Usted, es el único que no se entera de nada o se entera del entierro solo si resucita el muerto y se lo cuenta; veamos, tiene a su partido de corrupción hasta las cejas, todos sus compañeros de viaje y transito procesados, condenados, en la cárcel o en lista de espera -incluidos miembros de su familia-; pero usted repetimos, nunca se entera de nada; cojonudo!, no se entiende que con esa vocación contemplativa y dadas sus cualidades de absorto acreditado, Usted no respondiera al llamado de su verdadero vocación, el arrobamiento místico, tomara los votos e ingresara en un convento de la Trapa o espacio similar de éxtasis garantizado; sin duda el demonio de la ambición le hizo perderse y desviarse de su camino, situándole por error en el puesto y sitio más inapropiado y dañino para Usted y para la Nación. Sigamos

Usted Señor Sánchez es el responsable del efecto llamada, ha estado impulsando una política de inmigración alocada, irresponsable, dañina y enfrentada al servicio a los españoles y a la Nacion; no ha contado con las instituciones del Estado a las que desprecia y con los españoles menos, salvo para trilarlos, mentirles y freírlos a impuestos; la misma traición, desprecio y falta de lealtad ha mantenido con nuestros socios de la UE -lo advertimos- ya andan concertándose para el cierre de fronteras y expulsión de España del territorio Schengen; Idem en política exterior, apestamos, nos hemos quedado solos por méritos propios, toda la política exterior ha sido una estafa bananera al servicio de una mafia, banda o cuadrilla amasando fortunas particulares, contando con su inestimable colaboración y faldón protector; reciente ha reventado la estafa en el santuario de la ceja, su mentor ZP, el primer hilillo de una putrefacta alfombra por desenrollar; eso sí, han traicionado a España y la han utilizado como avalista de sus mafiosos telares, la señora de la limpieza en los urinarios de la geopolítica mundial, narco mafias y liberticidas, difícilmente se olvidará.

Retomando la grave e irregular política en materia de extranjería, Usted señor Sánchez ha sido el mayor publicista, propagandista y benefactor del tráfico de seres humanos, las mafias que se enriquecen con el dolor y las vidas, de aquellos que creen abandonar un infierno en sus lugares de origen y son embarcados a ninguna parte, tratando de llegar vivos a otro infierno mayor; las mafias al dinero manchado y usted a lo suyo, al voto manchado, la misma cosa; acaso ha preguntado a los españoles lo que pueden integrar y digerir; es Usted un traidor Señor Sánchez, el peor enemigo de la Nacion, ha puesto en peligro la Seguridad Nacional y de la UE; a fecha de hoy, el miedo, la inseguridad en nuestras calles y datos de criminalidad en progresión continua están ahí; pendiente escrutinio sobre infiltración de delincuentes, células terroristas, mafias, organizaciones criminales; redes criminales transnacionales y seguimos; mas no tema, toda esta prescindible morralla va emitiendo signos claros de hallarse confortablemente en España y le están agradecidos por su llamada, felicitándose de haber respondido a su convocatoria; no le fallaran, le votaran seguro. Permítanos una sugerencia, no siga escarneciendo a los españoles, regalando la nacionalidad a precio de voto y serrín; ya lo dijo un desecho de tienta, uno más de sus impresentables aliados, “hay que echar a los españoles de España, porque son todos fascistas”; advertidos quedamos y nos consta, ya andan urdiendo esa trama criminal desde hace tiempo, exprimiendo el texto de ese ofensivo engendro llamado Ley de memoria democrática; mire Usted Señor Sánchez, ese artefacto, ni memoria ni democrática, un insulto a la inteligencia, la historia, la verdad y a la Nacion; puro blanqueo de la historia criminal de sus socios de gobierno y un texto maniqueo que lo hubiera suscrito el mismísimo Goebbels; partiendo de ahí y la artimaña de guardia -un hilo referente a los nietos-, se consuma la estafa, el golpe de estado con una precisa ingeniería alterando el censo electoral; el nuevo parto Frankenstein se está gestando y promete alumbrar un monstruoso y giboso neonato, más terrorífico que su padre putativo, el Frankenstein primera parte; en cualquier caso, usted tendrá su canasta cargada de votos y los españoles la ruina y la destrucción servida; más nos da que el horno muy caldeado, con su demencial efecto llamada, ya tiene suficientes potenciales votantes como problemas tenemos los demás para integrarlos; con unos recursos limitados y precarios; un mercado de trabajo en estado comatoso, -mucho vampiro para tan poco plasma-; unas prestaciones sociales desbordadas; la sanidad al borde del colapso, esto no da para más ; la seguridad social al borde de la implosión y las prestaciones sociales sin resuello, -la ubre no da para tanta leche-; no seguimos, nos queda la esperanza de la disolución de su gobierno o la inmediata convocatoria de elecciones a la vista de los recientes acontecimientos y sin duda, no creemos que a ningún español le entusiasme la idea de vagar por chatarrerías, buscando tablas y estachas para armarse un cayuco y echarse a la mar; por tanto detenga usted esa demencia de regalar la nacionalidad a precio de voto y serrín, antes de que le sobrecargada tapa de la olla explote

Esta declaración de guerra, esta multitud arrasando nuestras fronteras, no es la peor pesadilla, hay más sorpresas y por venir; Usted señor Sánchez es el único responsable de que España haya pasado en ocho años como miembro de la UE y potencia geoestratégica con presencia e influencia en dos continentes, a ser el último paria en el pelotón del tercer mundo; todo eso en ocho años, sin duda una hazaña antológica, digna de figurar con letras de oro en la antología del desahucio universal y la destrucción de una Nación. Para empezar, nuestra mayor amenaza y tradicional enemigo Marruecos, con unas cartas imposibles y medio descarte, nos revienta la mesa de póker y rompe la banca; consigue echarnos a la cuneta y dar el salto a la primera división del concierto internacional; aliado y socio preferente y estratégico de la primera potencia del mundo, los EEUU; eso implica transferencia de tecnología militar; armamento de última generación; inteligencia y redes de información compartida; cooperación económica y política de inversiones; démonos por jodidos. Sigamos, el 7 de Octubre de 2023, los terroristas de Hamas procedentes de la franja de Gaza, asaltaron la frontera de Israel provocando una masacre de mil y pico personas salvajemente asesinadas, violadas y mutiladas. Un hecho monstruoso y crímenes de lesa humanidad; pues bien, el Señor Sánchez espoleado por el griterío y postureo de los desechos de tienta y los antisistema que lo mantienen, tomó partido desde el minuto cero por los terroristas de Hamas, los mismos que desde el subsuelo y moviéndose por una siniestra red de galerías, tienen secuestrado, amenazado y bajo su control a su rehén, el pueblo palestino; más aquí, se aplicó una torticera lectura geopolítica digna de figurar por derecho propio en el catecismo universal de la traición y la idiocia; desde reventar una vuelta ciclista, la risión de eurovisión, estupefaciente flotilla y buque niñera de escolta, puro esperpento; a partir de ahí, el líder planetario llamado Sánchez, hinchó el plumón y comenzó a gallear desde su minarete, poniendo a caer de un burro a la primera potencia del mundo y su aliado israelí; para acabar de trastornar al reencarnado Heliogábalo, fue entronizado como líder planetario antiimperialista, antifascista y bla, bla, bla; el risible teatrillo un pelín hortera, se denominó Global progressive Mobilisation; adefesio bananero, perfectamente prescindible y pasamos página.

Sin duda otros presidentes de gobierno dentro de la UE, difícilmente se iban a dejar enredar ni posicionarse en un conflicto de esas dimensiones, pero supieron mantener una equidistancia medida y calculada, que antepuso los intereses de su respectivas Naciones, al teatral griterío y postureo de unos cuantos antisistema cobijados bajo la lucrativa etiqueta de extrema izquierda; asi que a partir de ese escenario, la guadaña penduleando sobre nuestro cuello, el esperpento estaba servido, ya teníamos a Sánchez galleando desde su planetario minarete, contra la bestia imperialista, fascista y sionista, lo de siempre EEUU e Israel; los progresistas mantel y restaurante cinco estrellas no cambian, es cansino. Ahora nos empiezan a pasar recibos y facturas, la invasión del territorio es solo el primer ensayo; Israel ya está llamando a las puertas de la ONU reclamando un estatuto colonial para las ciudades de Ceuta y Melilla, primer paso para el reconocimiento y trasvase de la soberanía a Marruecos -la venganza se sirve en frio, a cucharadas-; veintidós países de la UE, ya se están concertando para que seamos expulsados del espacio Schengen; es decir vomitados de Europa nuevamente y los españoles solos, apestados, disfrutando de un gobierno Frankenstein, golem parido en el submundo para despedazar a España desde dentro y desde fuera; un éxito de un tal Sánchez y su mentor, un tal ZP; pasaran a la historia sin duda.

Usted Señor Sánchez, ha construido una nueva teoría de la praxis política y la acción de gobierno, ha llevado a la práctica hasta sus últimas consecuencias, la premisa popular o el aserto del castizo refranero, “Cuanto nos gusta presidir la cata del jamón, pero que poco nos gusta soportar al cerdo”; usted ha elevado este popular chascarrillo a la categoría de teoría política y acción de gobierno; durante estos interminables ocho años, ha disfrutado del uso discrecional del Falcon y mantel cinco estrellas, ha hecho de su capa un sayo sin rendir cuentas a nadie, ha gozado de lujos, fotos, adulación, palacios, vacaciones de ensueño y todos los placeres hedonistas que solo el poder al servicio de un ambicioso puede proporcionar; más surge una pregunta, ¿qué hacemos con el cerdo?; ¿y los asuntos de gobierno?; una ruina dentro y fuera, la destrucción del estado transformado en el esperpento de la España del pinganillo, ni gobierno ni gestión; no vamos a saturar más espacio en estas líneas porque esto ya es el bolero de Ravel subido de octava, nos repetimos, sobra información. Mas queremos aludir al hecho de que España está ardiendo e invadida; Usted a la suyo, palacete, vacaciones de ensueño y a meter la cabeza debajo del agua, no ayuda; una emergencia nacional requiere si no a un W. Churchill, al menos un sucedáneo presentable. A lo que vamos; desde que Usted llegó al poder de aquella manera; bien sea por la maldición asociada a la profanación de sepulturas; por pura incapacidad o peor aún, la segunda hipótesis le hace el trabajo sucio a la primera; lo cierto es que se han sucedido todo tipo de catástrofes, calamidades y desgracias que han golpeado con dureza a la Nacion; citamos: La erupción del Volcán de Canarias-victimas siguen viviendo en barracones- ; el apagón; la Dana; Adamuz; ahora España ardiendo y una invasión de sesenta mil indocumentados asaltando el territorio -nuestro particular Pearl Harbor-; más aquí, nunca hemos escuchado asunción de responsabilidades y menos dimisión alguna. En la baja edad media, el clero se lo ponía fácil al poder, se trataba del castigo divino por los pecados del populacho; ora el pánico milenario y el Apocalipsis -las iglesias a rebosar, había clientela-; pues bien, hemos pasado del pánico de la clericalla, al pánico woke y la pelota la han colocado en el tejado de la ciencia, -la de ellos claro-; asi, que al Señor Sánchez se lo han puesto en bandeja, no asume responsabilidad alguna por su gestión, incompetencia y desgobierno – insensible al dolor sufrimiento de las victimas-; siempre tiene un espantajo a mano a quien endosarle el difunto y los costes del entierro, siendo su mochuelo favorito “el cambio climático” y “la extrema derecha”; España ardiendo y el gobierno como Nerón tocando la lira; más, hasta que la trompetería del apocalipsis climático nos lleve a todos por delante en escatológica e impredecible fecha -solo los hechiceros woke lo saben-, la pregunta surge sola, ¿no debería el gobierno rendir cuentas?; ¿no debería el gobierno haber ejercido sus competencias y haber evitado que millones de metros cúbicos de biomasa, sin intervención ni política forestal alguna, redujeran la Nación a cenizas?; ¿esa dejación de funciones e incompetencia, no invaden el Código penal?. Que nadie se esfuerce, el Señor Sánchez como las cacatúas, repetirá lo mismo “cambio climático” y a lo suyo, la sabiduría del refranero es infalible, el pueblo siempre acierta.

Ahora centrémonos en el 30J, el día en que decenas de miles de asaltantes, arrollaron nuestras fronteras y tomaron Ceuta y con menos éxito Melilla; una autentica Marcha verde o declaración de guerra. Empezamos; el gobierno miente, es imposible que el CNI y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, no alertaran con la debida antelación y con toda seguridad, transmitiendo información exhaustiva, profesional y de inteligencia; contenido sobre planificación, difusión, puntos fronterizos a reforzar, perfil de respuesta a la llamada e incluso precisión de fecha y hora estimada. Por tanto, se trata de una inacción criminal por parte de este gobierno que puso en grave peligro a la población de las ciudades asediadas y arrastró por los suelos el honor y prestigio de la Nacion. Se constata una clara complicidad del gobierno con Marruecos o una dejación de funciones que exigirían la inmediata disolución del gobierno y el procesamiento de su presidente, el Señor Sánchez. Igualmente, con efecto retroactivo rendición de cuentas sobre la entrega del Sahara sin contar con las instituciones, someter la decisión a referéndum y en contra de los intereses de la Nacion. Añadamos que se rechazó el ofrecimiento de la UE que puso a disposición desde el primer momento, el despliegue inmediato de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. En suma, una omisión deliberada por parte de este gobierno, cuya lectura no puede ser otra que complicidad o traición y que ha puesto en grave peligro a las poblaciones de Ceuta y Melilla, así como la integridad territorial de España

Complicidad, traición o incompetencia digna del Guinness; no parece, esto último no cuela; aunque la foto que más incentiva el consumo de ansiolíticos y tranquilizantes es la foto del señor Sánchez en bañador, disfrutando de sus opulentas vacaciones con la que está cayendo; su frontera playera si es segura, blindada por tierra mar y aire; la Nacion invadida y ardiendo por los cuatro costados, el español se frota los ojos despertando a la pesadilla, no da crédito ante lo que contempla; este es el gobierno en cuyas manos hemos estado y asi es su líder-lo conocían poco-, da cierto tembleque colectivo, por no decir pánico. Aquí solo cabe, que este gobierno inicuo sea apeado de sus funciones y el Señor Sánchez desalojado de la guarida Monclovita de inmediato; convocar a las Cortes, acuerdo de Estado para gestionar la crisis y llamar a las urnas a los españoles a la mayor brevedad. Estamos solos, nadie nos va a ayudar, nos lo hemos ganado a pulso, la cura principia por el diagnóstico y afrontar la realidad del paciente. Mas hay espacio para la esperanza, basta recordar quienes somos y de dónde venimos, la Nacion con más peso histórico y determinante de Occidente; la que sentó los cimientos del mundo libre y de Europa, la que irradió su luz sobre dos continentes y parió héroes y gestas destinadas a vibrar y ser recordadas en la eternidad; más hay un pero, los españoles solo dan lo mejor de sí mismos, cuando el dolor atenaza los espíritus y el sufrimiento hace sangrar las almas; es entonces, en las peores crisis y la más negra desesperación, cuando se unen en una sola voz que desciende de los cielos y esa sagrada voz los inunda de valor, abnegación, solidaridad y coraje; es entonces cuando recuerdan la dignidad de su linaje y el orgullo de ser españoles; ahí somos invencibles, todo se transfigura, la España de la oscuridad y los pinganillos desaparece barrida por la otra España, la de verdad, la que lo da todo y nada pide, la de la solidaridad y el sacrificio, la que acude a la llamada sin esperar nada a cambio, quitando barro, apagando fuegos, ayudando a aquellos que lo necesitan, aunque nada tengan más allá de sus manos, hermanos con hermanos unidos en el dolor y la adversidad; esa es la España que ha hecho grande esta Nación a través de los siglos y esa es la esperanza de que superaremos la oscuridad del momento presente y la infesta siembra de un impostor, mentiroso y traidor llamado Sánchez; creemos que existe un Angel tutelar que guía y protege los destinos de personas y Naciones, el nuestro siempre ha estado ahí, hará su trabajo sin duda, solo nos pide que le ayudemos un poco arrojando la España del pinganillo al lugar que le corresponde, el inframundo y con esperanza y orgullo, entronicemos la de verdad, la sagrada Nación llamada España. Viva la Libertad y Viva España.