Los Mossos d’Esquadra catalanes se compran una flota de coches coreanos y pasan de los españoles, a pesar de ser más baratos

La reciente incorporación de todoterrenos diésel por parte de los Mossos d’Esquadra ha captado no solo la atención por su diseño y funcionalidad en las calles de Cataluña, sino también por su precio y procedencia. Según la información que ofrece El Debate en su sección de motor, la policía catalana ha decidido invertir en un modelo coreano en lugar de optar por alternativas españolas que resultan ser más económicas. Esta decisión ha generado un nuevo debate sobre el uso del dinero público en materia de seguridad.

La discusión va más allá de un simple tema de vehículos. Se produce en un contexto donde los salarios de los Mossos han aumentado considerablemente en comparación con los de la Policía Nacional y la Guardia Civil, lo que ha intensificado la percepción de agravio en otros cuerpos estatales y vuelve a plantear la cuestión de la equiparación salarial.

La operación: todoterrenos diésel de 48.000 euros

Según lo publicado, los Mossos d’Esquadra han incorporado una flota de 23 todoterrenos de un modelo que proviene de Corea, el KGM Rexton, destinados a labores de patrullaje y operaciones en campo. Estos vehículos son amplios, con tracción total y un enfoque claramente orientado a la conducción off‑road, diseñados para ofrecer buenas prestaciones en áreas rurales y en condiciones adversas.

Entre los datos relevantes de esta operación se encuentran:

Precio aproximado por unidad: alrededor de 48.000 euros .

. Versión de referencia en el mercado: en torno a 44.000 euros , con una velocidad máxima de 184 km/h y un consumo medio de 8,3 l/100 km.

, con una velocidad máxima de 184 km/h y un consumo medio de 8,3 l/100 km. Motorización: diésel, en un escenario europeo que cada vez favorece más la electrificación de los vehículos.

En el panorama español hay un modelo similar, el Ford Kuga AWD, que también cuenta con tracción total y un precio cercano a 40.000 euros. Aunque no es tan grande ni off-road como el modelo coreano, los expertos señalan que, con las ruedas adecuadas, puede desempeñar con eficacia funciones de patrullaje y desplazamiento en campo. Esta diferencia en tamaño y capacidades se utiliza como justificación técnica, pero la brecha de precio —cercana a 8.000 euros por unidad— añade leña al fuego del debate político en torno a si se ha dado mayor prioridad a la imagen y a las prestaciones que a la eficiencia económica.

Para ilustrar la comparación:

Modelo País fabricante Tipo Precio aprox. Comentario principal KGM Rexton Corea del Sur SUV 4×4 44.000–48.000 € Mayor tamaño y capacidades off‑road Ford Kuga AWD España (fabricación) SUV AWD ~40.000 € Más compacto, suficiente para patrulla

La decisión de la Generalitat de inclinarse por el modelo coreano se inscribe en una tendencia ya observada en otros cuerpos, que continúan prefiriendo los SUV diésel en lugar de los modelos híbridos o eléctricos, a pesar de que estos últimos están comenzando a ser competitivos en términos de costos de uso.

Sueldos: los Mossos se despegan de Policía Nacional y Guardia Civil

Mientras la discusión en torno a los costos de los vehículos continúa, las cifras salariales reflejan otro contraste más que notable: la situación económica de los agentes. Los acuerdos recientes entre la Generalitat y los sindicatos de los Mossos han incrementado de forma significativa la retribución anual de un agente básico.

De acuerdo con las cifras:

Un mosso de escala básica ve su salario pasar de unos 42.571 euros brutos anuales a cerca de 47.246 euros tras la subida, distribuidos en 14 pagas.

a cerca de tras la subida, distribuidos en 14 pagas. Un agente de la Policía Nacional percibe en torno a 35.589 euros brutos al año.

percibe en torno a brutos al año. Un guardia civil se sitúa en cerca de 35.496 euros brutos.

Por tanto, la diferencia con los Mossos se sitúa alrededor de:

11.600–11.700 euros anuales más respecto a los salarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, según estas tablas.

anuales más respecto a los salarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, según estas tablas. En términos de porcentaje, la disparidad ronda el 19–20 %.

Adicionalmente, hay estimaciones de academias y portales especializados en oposiciones que indican que los ingresos iniciales de los Mossos se establecen en un rango de 30.000–36.000 euros brutos anuales, en comparación con los 26.000–33.000 euros de la Policía Nacional y entre 27.000–32.000 euros de la Guardia Civil para puestos similares. En términos netos mensuales, el sueldo típico de un mosso recién llegado oscila entre 1.800 y 2.200 euros, en contraposición con los 1.600–2.000 euros que percibe un policía nacional y los 1.550–1.950 euros de un guardia civil.

En un resumen operativo:

Los Mossos perciben más que sus homólogos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en las escalas básicas y medias.

que sus homólogos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en las escalas básicas y medias. La equiparación salarial a nivel estatal ha reducido las diferencias entre los cuerpos nacionales, aunque no ha logrado igualar al nivel de las policías autonómicas mejor remuneradas.

La combinación de mejores sueldos y superior equipamiento refuerza la percepción de ventaja comparativa de los Mossos en el ámbito policial español.

Gasto, percepción y tensión política

Cuando se cruzan estas dos dimensiones —costes elevados de los vehículos y salarios superiores— se origina un cóctel político delicado. La adquisición de todoterrenos coreanos a 48.000 euros por unidad se interpreta por algunos sectores como un símbolo de un modelo de seguridad autonómica con más recursos y condiciones óptimas, frente a otros cuerpos estatales que llevan años reclamando la equiparación.

La discusión se desarrolla en tres frentes:

Eficiencia del gasto – ¿Realmente justifica la diferencia de prestaciones la elección del modelo coreano frente a su equivalente español más económico? – ¿Se tiene en cuenta el coste total de uso, incluyendo combustible diésel y mantenimiento, en un contexto de transición ecológica?

Equidad salarial – La disparidad anual de cerca de 10.000 euros a favor de los Mossos en relación con la Policía Nacional y la Guardia Civil alimenta el descontento en comisarías y cuarteles a lo largo de España. – Sindicatos de ámbito estatal denuncian que la equiparación prometida no se ha traducido en una igualdad real con las policías autonómicas mejor remuneradas.

Percepción ciudadana – Para parte de la ciudadanía, ver nuevos todoterrenos y saber de aumentos salariales importantes en un único cuerpo, mientras otros aún reclaman mejoras, refuerza la sensación de inequidad territorial. – En Cataluña, el discurso oficial se centra en asegurar los medios adecuados para la seguridad y en atraer talento a los Mossos con condiciones competitivas.

Un detalle curioso: el coche, el sueldo y el atractivo del uniforme

Más allá de las polémicas sobre el presupuesto, existe un efecto colateral poco mencionado: este tipo de decisiones también afecta a qué cuerpo quieren elegir los nuevos opositores. Los todoterrenos coreanos, los salarios más altos y la imagen de un cuerpo bien dotado hacen que los Mossos d’Esquadra se presenten como una opción muy atractiva para muchos jóvenes en comparación con la Policía Nacional o la Guardia Civil.

En definitiva, tras cada SUV nuevo y cada tabla salarial se encuentra algo tan simple como esto: al mirar el escaparate de la seguridad pública, la combinación de coche, salario y territorio puede pesar tanto como la vocación. Y hoy, los Mossos parecen tener una cierta ventaja en este sentido.