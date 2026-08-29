VOX sacude la del pulpo a la alcaldesa socialista-islamista de Palencia

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, a la derecha, celebra el nacimiento de Mahoma en los locales de parroquia.

VOX le ha dado la delm pulpo y con toda razón.

Primero los hechos:

El martes 25 de agosto, la comunidad musulmana de Palencia conmemoró el Mawlid al-Nabi, el nacimiento del profeta Mahoma, en un lugar que ha terminado siendo la verdadera noticia: los locales de la parroquia de San José. Allí acudió a saludar la alcaldesa socialista, Miriam Andrés, junto a la delegada de Bienestar Social, Charo García.

El Ayuntamiento presentó la foto como un gesto de «convivencia y tolerancia». Las redes sociales, con casi 3.000 comentarios en 48 horas, respondieron de otra manera.

El portavoz del Grupo VOX en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, no se ha enredado en pamplinas:

«Mientras Ceuta sufre una auténtica invasión islámica, ocupando sus plazas, ocupando sus calles, ocupando sus espacios públicos, sus polideportivos, de más de 70.000 personas [… ], la alcaldesa de Palencia celebraba el nacimiento de Mahoma con la comunidad islámica de Palencia».

Lo que ocurrió, sin adornos

Según el propio comunicado municipal, «en la capital palentina la celebración ha tenido lugar en los locales de la parroquia de San José donde han compartido este espacio para la convivencia y la tolerancia la alcaldesa y la delegada del Área de Bienestar Social y Participación Ciudadana, Charo García».

No fue, por tanto, una celebración dentro del templo consagrado, como llegó a difundirse, sino en las dependencias parroquiales anejas.

La foto se publicó en las redes municipales y, en cuestión de horas, se convirtió en el asunto más comentado de la semana en la ciudad.

Quién es el párroco que cedió el espacio, o bajo qué condiciones lo hizo, es algo que ninguna fuente diocesana ha aclarado hasta la fecha: ni la prensa local ni la Diócesis de Palencia han identificado públicamente al responsable ni han explicado los términos de la cesión, así que cualquier atribución de nombre sería especulación.

Lo que sí es seguro es que en la provincia Palencia, que sólo tiene 158.700 habitantes -77.000 de ellos en la capital- hay una pequeña una comunidad musulmana: 3.052 personas según el último Estudio demográfico .

De estas, 789 tienen nacionalidad española— y un centro de culto propio, inscrito en el Registro de Entidades Religiosas: el Centro Islámico de Palencia-Mezquita Essalam.

La pregunta que muchos se han hecho en redes, con razón o sin ella, es por qué la celebración no tuvo lugar allí.

Y en redes, lo que chirría es que pintaba la alcaldesa en el festejo.

La reacción: casi 3.000 comentarios y un aluvión de rechazo

La publicación municipal superó rápidamente el millar de comentarios y hoy roza los 3.000, según ha recogido Palencia en la Red. Entre ellos abundan mensajes de rechazo hacia la comunidad musulmana y hacia el propio gesto: «Bienvenidos a África», «Que se vayan a Marruecos», «Enemigos del cristianismo» o preguntas irónicas sobre cuándo se cederá «una mezquita para celebrar la Semana Santa». Uno de los comentarios más respaldados plantea directamente: «Si somos cristianos, no musulmanes». También hay, eso sí, mensajes en sentido contrario que defienden la convivencia y acusan de racismo a quienes critican la celebración.

La propia alcaldesa salió al paso del aluvión de críticas calificando «una gran mayoría» de los comentarios de «racismo intolerable en una sociedad libre, diversa y plural», y añadió que buena parte de quienes participaban en la conversación «no son vecinos de mi ciudad, sino agitadores que usan estos canales para sembrar su xenofobia». Remató con un tajante «con estos, ni agua». Es una respuesta que, lejos de apaciguar la polémica, ha terminado alimentando un segundo frente: el de quienes acusan a Andrés de despachar como xenofobia cualquier crítica al hecho concreto de que la celebración se organizara en dependencias de la Iglesia católica.

La crítica desde el ámbito católico: «¿por qué el párroco se prestó a ello?»

El medio católico Hispanidad ha sido uno de los que más ha insistido en ese ángulo concreto, planteando abiertamente la pregunta que recorre buena parte de los comentarios ciudadanos: «¿Por qué lo celebra en una iglesia católica y por qué el párroco se prestó a ello?». Entre los comentarios recogidos en la propia publicación municipal, un vecino de Palencia llegó a calificar el hecho de «sacrilegio», al considerar que conmemorar en un templo cristiano el nacimiento de una figura religiosa que niega la divinidad de Cristo resulta tan incoherente como lo sería, a la inversa, celebrar la Navidad en una mezquita. Es una lectura que no comparten quienes ven en el gesto un simple préstamo de un salón parroquial para un acto social, sin implicación litúrgica ni doctrinal alguna, pero que retrata bien hasta qué punto la frontera entre «ceder un espacio» y «avalar una celebración» se ha convertido en el verdadero campo de batalla de esta polémica.

Quién es Miriam Andrés

La alcaldesa protagonista de la polémica es, ante todo, una política de trayectoria muy precoz dentro del PSOE. Entró como concejal en el Ayuntamiento de Palencia en 1999, con apenas 22 años; fue secretaria general de Juventudes Socialistas de Castilla y León entre 2004 y 2007; diputada provincial entre 2004 y 2008; senadora entre 2008 y 2015; secretaria general del PSOE palentino desde 2012, y portavoz municipal antes de convertirse, en junio de 2023, en la primera mujer en ocupar la Alcaldía de Palencia. Es, en definitiva, un perfil formado casi por completo dentro del aparato del partido, sin apenas experiencia profesional fuera de la política institucional, lo que para sus críticos explica en parte la forma en que ha gestionado la polémica: cerrando filas en torno al propio gesto y desplazando el debate hacia la acusación de racismo, en lugar de abrir una explicación pública más detallada sobre por qué se eligió un espacio parroquial y no la mezquita ya existente en la ciudad.