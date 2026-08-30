La Asociación OSPA reclama igualdad en el acceso a la logopedia educativa.

La asociación OSPA – O Son da Palabra-, ha mostrado su satisfacción por la convocatoria de 28 plazas de logopeda en centros educativos de la Generalitat de Cataluña, una medida que la entidad considera un avance para el alumnado con necesidades de comunicación y lenguaje. Al mismo tiempo, ha aprovechado el anuncio para pedir que este tipo de refuerzos se extienda de manera equilibrada al resto del territorio español.

Según explica la organización, la incorporación de logopedas a los centros escolares permite detectar antes las dificultades de comunicación y ofrecer una respuesta más coordinada y ajustada a cada alumno, lo que repercute no solo en su capacidad de comunicarse, sino también en su aprendizaje, su autonomía y su participación en el aula.

Un derecho que no debería depender del código postal.

Para OSPA, la buena noticia catalana abre también un debate de fondo: el acceso a los apoyos especializados no debería depender de la comunidad autónoma en la que resida el alumno. La entidad recuerda que la Constitución reconoce en su artículo 27 el derecho de todos a la educación, y que la legislación educativa obliga a las administraciones a dotar los recursos necesarios para que cada estudiante pueda desarrollar al máximo sus capacidades.

En ese sentido, la asociación señala que la propia Ley Orgánica de Educación incluye los trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación entre las situaciones que pueden requerir una atención diferenciada, y que su artículo 73 contempla expresamente las necesidades educativas especiales derivadas de trastornos graves de la comunicación, obligando a proporcionar los apoyos necesarios desde el momento en que se detectan. A ello se suma, recuerda OSPA, el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, que reconoce el derecho a una educación inclusiva y de calidad en igualdad de condiciones.

«Celebramos que Cataluña avance en la incorporación de profesionales de la logopedia al ámbito educativo. Cada nueva plaza supone una oportunidad para mejorar la respuesta que reciben muchos niños y niñas. Precisamente porque lo consideramos una buena noticia, queremos que este avance se extienda y se consolide en todos los territorios», señala la asociación en su comunicado.

Cinco peticiones para el conjunto del país.

A raíz de la convocatoria catalana, OSPA reclama avanzar en varios frentes:

Mayor presencia de profesionales de la logopedia en los centros educativos. Detección e intervención tempranas ante las dificultades de comunicación y lenguaje. Dotación suficiente de recursos humanos especializados. Mejor coordinación entre los distintos profesionales y sistemas de atención que trabajan con el alumnado. Mayor equidad territorial en el acceso a estos apoyos, con independencia de la comunidad autónoma de residencia.

Desde la asociación insisten en que su posición no es una crítica a la iniciativa catalana, sino una llamada a que el debate no se limite a contar cuántas plazas existen en cada territorio, sino a garantizar que cualquier alumno que necesite un apoyo especializado pueda acceder a él con independencia de dónde viva.

«Las necesidades de comunicación no entienden de fronteras autonómicas, y la inclusión tampoco debería entender de códigos postales», resume la organización, que se compromete a seguir defendiendo la comunicación como un derecho efectivo dentro del sistema educativo.