El colectivo UMDVERDES pide a la DGGC, que ordena y audite el archivo de la Mutua Benéfica.

Un pueblo que elige corruptos, impostores, ladrones y traidores, no es víctima, es cómplice». George Orwell.

El colectivo de guardias civiles demócratas considera «inaudito» que la liquidación de una entidad con casi 82.000 expedientes personales y más de 200 metros lineales de documentación carezca de un archivo ordenado, y exige a la Dirección General que garantice el derecho de acceso amparado por la legislación vigente

La Jefatura de Personal de la Guardia Civil ha denegado recientemente una solicitud de acceso y copia al expediente relativo a la disolución de la Mutua Benéfica de la Guardia Civil, la entidad de previsión social que funcionó desde su creación, en 1949, hasta su liquidación, en noviembre de 2006. El oficio, firmado por el coronel jefe accidental de la Jefatura de Personal, argumenta que el fondo documental está compuesto por unos 82.000 expedientes personales de asociados, ocupa más de 200 metros lineales, no se encuentra ordenado ni mecanizado, y que su revisión conllevaría «una carga desproporcionada y un coste en tiempo y recursos muy elevado para la Administración».

El colectivo UMDVERDES —los guardias civiles conocidos históricamente como «guardias civiles demócratas»— ha hecho pública una petición dirigida a la Dirección General de la Guardia Civil en la que considera esa respuesta «insuficiente y preocupante» y reclama que se ordene, digitalice y audite de oficio el archivo de la extinta mutualidad, en lugar de invocar el volumen de la documentación como motivo para no facilitar el acceso.

«Que la Administración reconozca que no tiene ordenado ni catalogado el rastro de una liquidación de esta magnitud no es una excusa para cerrar la puerta, es precisamente la prueba de que hace falta abrirla», sostiene el colectivo en su escrito, en el que invoca el derecho de acceso a archivos y documentación pública reconocido por la normativa vigente, entre ella la Ley 5/2024, como fundamento de su reclamación.

Una pregunta de fondo: ¿se devolvió a los mutualistas lo que les correspondía?

La Mutua Benéfica del Cuerpo de la Guardia Civil fue disuelta por el Real Decreto 259/1991, de 1 de marzo, que ordenó liquidar su patrimonio en varias fases —comenzando por pensionistas y mutualistas con derechos reconocidos— y estableció que el proceso no debía durar menos de diez años. En la práctica, según recoge el propio oficio de la Guardia Civil, la liquidación no se cerró hasta 2006, quince años después de iniciarse.

Para UMDVERDES, el problema no es solo el plazo, sino la falta de trazabilidad. El colectivo pide que la Dirección General acredite, expediente a expediente si es necesario, que cada mutualista o sus beneficiarios recibieron la parte del patrimonio que legalmente les correspondía, y no se limite a alegar que revisar la documentación resulta demasiado costoso. «Hablamos de una liquidación que movilizó un patrimonio acumulado durante más de cuarenta años de cuotas de decenas de miles de guardias civiles. Que ahora no exista un archivo correcto es, cuando menos, inaudito», señala el escrito del colectivo.

Una herida más antigua: la persecución de los guardias civiles demócratas.

UMDVERDES no es un nombre nuevo en la historia reciente del Cuerpo. A comienzos de los años noventa, varias decenas de guardias civiles fueron expulsados del servicio por promover asociaciones profesionales y ejercer su derecho constitucional de asociación, en un proceso que sus propios afectados y distintas asociaciones posteriores han denominado «Operación Columna». Con los años, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dieron la razón, en distintos pronunciamientos, a quienes defendían ese derecho de asociación dentro de un cuerpo integrado en la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estadol, y el Congreso de los Diputados ha aprobado en varias ocasiones proposiciones no de ley reclamando su rehabilitación.

El colectivo recuerda que aquellas expulsiones se produjeron mientras muchos guardias civiles arriesgaban su vida en el País Vasco y otros puntos de España frente al terrorismo de ETA, y reprocha que, más de tres décadas después, sigan sin resolverse tanto la reparación pendiente con los expulsados como la falta de transparencia sobre el destino del patrimonio que ellos mismos y miles de compañeros aportaron durante años a la Mutua Benéfica. «No pedimos ningún privilegio, pedimos que la democracia cumpla con quienes la sirvieron y que ninguna cuenta pendiente con los guardias civiles quede otra vez enterrada en un archivo sin ordenar», resume el colectivo. Estos miembros vienen solicitando la llamada apertura de una «Comisión de la Verdad», encaminada a dar a conocer la impunidad que existió en pleno sistema democrático y dentro del estado de derecho, especialmente para que nunca más se vuelva a repetir y especialmente centrada en la «Operación Columna y en los Gulaps del régimen del ochenta y dos», donde infinidad de profesionales de la Guardia Civil fueron ingresados en psiquiátricos por epidemia constitucional.

Cinco peticiones concretas a la Dirección General.

En su escrito, UMDVERDES traslada a la Dirección General de la Guardia Civil las siguientes peticiones:

Iniciar de oficio la ordenación, catalogación y, en la medida de lo posible, digitalización del fondo documental de la extinta Mutua Benéfica, en lugar de esgrimir su desorden como causa de denegación. Elaborar y publicar un balance de la liquidación que acredite qué cantidades se abonaron, a cuántos mutualistas o beneficiarios y en qué fechas, respetando la normativa de protección de datos. Garantizar el derecho de acceso a la información pública y a los archivos, conforme a la legislación vigente, habilitando vías de consulta parcial o por muestreo cuando la revisión íntegra resulte inviable. Retomar y culminar la rehabilitación de los guardias civiles expulsados por defender la libertad de asociación, conforme a lo ya reconocido por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el propio Congreso de los Diputados. Abrir un canal de interlocución directa con las asociaciones de guardias civiles retirados y en activo para el seguimiento de ambas cuestiones, sin necesidad de que cada mutualista tenga que litigar de forma individual.

UMDVERDES insiste en que su reclamación no busca el enfrentamiento con la Institución, sino su fortalecimiento. «Una Guardia Civil fuerte es una Guardia Civil que rinde cuentas y que no teme abrir sus archivos. Pedimos respeto para quienes sirvieron y sirven, y pedimos que ninguna cuenta pendiente, por antigua que sea, se convierta en papel amontonado que nadie quiere mirar», concluye el escrito remitido a la Dirección General.