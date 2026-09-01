Azcón no se conforma: exige un corredor ferroviario a la altura de su potencial

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, acompañado del consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, y de las alcaldesas de las tres capitales aragonesas —Natalia Chueca (Zaragoza), Lorena Orduna (Huesca) y Emma Buj (Teruel)— presentó este martes en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible las alegaciones conjuntas al Estudio Informativo del tramo Sagunto-Teruel del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, actualmente en fase de información pública.

Las instituciones aragonesas reclaman de forma unánime la retirada del estudio actual y la elaboración de un nuevo documento que contemple una infraestructura de altas prestaciones: doble vía electrificada, preparada para tráfico mixto de viajeros y mercancías, con plena interoperabilidad y totalmente integrada en la planificación estratégica del corredor que une el Mediterráneo con el Valle del Ebro y la cornisa cantábrica. Azcón no se anduvo con rodeos. “Aragón merece los trenes que necesita para seguir creciendo. La propuesta planteada por el Ministerio es injusta, inconsistente y no responde ni a las necesidades actuales ni al potencial logístico e industrial que tiene nuestra Comunidad”, afirmó tras la entrega de las alegaciones.

El presidente insistió en que resulta “incomprensible” que el único tramo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo que no se proyecta con altas prestaciones sea precisamente el que atraviesa Aragón. “No podemos permitir que se genere un cuello de botella que condicione durante décadas el desarrollo de Teruel y de toda la Comunidad”, añadió. El documento presentado sostiene que la propuesta ministerial consolida un tramo de vía única y de prestaciones limitadas en el único punto del eje donde no se prevén actuaciones estructurales equiparables a las del resto del corredor. Por ello, las instituciones firmantes exigen una nueva planificación que garantice capacidad, fiabilidad e integración plena en la Red Transeuropea de Transporte, además de la participación de Aragón desde las fases iniciales de definición de alternativas y el impulso ante las instituciones europeas para recuperar la consideración de altas prestaciones en este tramo estratégico.

Azcón destacó también la importancia de conectar adecuadamente los grandes polos logísticos del eje. “Nadie entiende que el puerto de Valencia y PLAZA, la mayor plataforma logística del sur de Europa, no estén conectados por una infraestructura ferroviaria moderna, competitiva y preparada para el siglo XXI. Estamos defendiendo una reivindicación justa, respaldada por criterios técnicos y por toda la sociedad aragonesa”, concluyó.

Las tres alcaldesas reforzaron el mensaje de unidad institucional: Emma Buj, alcaldesa de Teruel, fue especialmente contundente: “El planteamiento actual del Ministerio está fuera de todo sentido común. Estamos hablando de una infraestructura de Estado que vertebra Aragón y conecta el Cantábrico con el Mediterráneo. No tiene ningún sentido limitar en esos 137 kilómetros. Lo barato sale caro y, si no se planifica ahora una doble vía electrificada de altas prestaciones, lo pagarán las futuras generaciones”.

Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, calificó el proyecto de “nueva chapuza”: “Es difícil de entender que, en un corredor diseñado con altas prestaciones, se mantenga precisamente en Aragón un tramo con una infraestructura totalmente obsoleta. Es el momento de retirar este estudio y apostar por un proyecto del siglo XXI que garantice la competitividad de Zaragoza, Teruel y Huesca”.

Lorena Orduna, alcaldesa de Huesca, reclamó un trato equitativo: “No queremos infraestructuras del siglo XIX ni ser una comunidad autónoma de segunda. Nuestros vecinos, nuestras empresas y nuestros estudiantes merecen las mismas oportunidades y servicios que el resto de los territorios”.

El Gobierno de Aragón considera que el Corredor Cantábrico-Mediterráneo es una infraestructura clave para reforzar la posición de la Comunidad como gran nodo logístico del sur de Europa, mejorar la conexión entre los principales centros productivos, industriales y portuarios del país, generar nuevas oportunidades económicas, fortalecer la competitividad empresarial e impulsar la cohesión territorial.

Aunque las inversiones ya ejecutadas y en marcha en la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto constituyen un avance importante, el Ejecutivo autonómico las considera solo una primera fase de una estrategia más ambiciosa que permita culminar un corredor ferroviario moderno, competitivo y preparado para responder a los retos logísticos y económicos de las próximas décadas.