Ceuta: Traición, Deshonor y Vileza.

“Los pueblos que no se respetan a si mismos, están condenados a la esclavitud” (Máxima histórica). Aquí y ahora con Sánchez basta (actualización)

Reservar un incuestionable sitial, consagrando a los más insignes perturbados y dictadores de la historia, no es tarea fácil, reñida competencia; se cuenta que el desquiciado Idi Amin, ejecutaba a sus enemigos si y a los que no también; más a los primero, les cortaba la cabeza, las preservaba en frigoríficos industriales y a su antojo las sacaba, colocaba en ceremoniales repisas, insultaba, ponía parir a los desvaídos despojos y vuelta a la nevera hasta el siguiente desahogo; ello, por no citar a otros postulantes de mérito, los emperadores romanos Calígula y Heliogábalo; inagotable fuente histórica de crímenes, locuras y desvaríos; más ameritar en el haber del primero, que al menos no fustigó a los romanos, pariendo artefactos en prosa tales como: ¡Tierra firme!, ¡Manuel de resistencia!, ¡Soy cojonudo! o por ahí, -vaya papelón el del sumiso amanuense-. Narra Suetonio que Calígula, tras una discreta primera andadura al frente del imperio, sufrió una crisis mística, feroz enajenación, locura o lo que fuere, -a fecha de hoy, la nosología psiquiátrica se enreda en el diagnostico-; lo cierto es que se hizo emparedar, tapiado en una covachuela sin más y alimentado a través de una minúscula trampilla; allí permaneció cuarenta dias – no desapareció cinco dias por afección amorosa y en su condición de enamorado, fue bastante peor-; cuando finalmente reventaron el tabique, una bocanada de vomitivo y pestilente hedor, precedía a una espectral figura, “pura mierda”, ojos ígneos y pelo hirsuto, terrorífica aparición parida en el inframundo; el terror se apoderó de lacayos y cortesanos, aquel endriago ayuno de toda higiene, vociferaba que había tenido una revelación y los dioses lo sabían, era el mismísimo Zeus y amenazaba a todo aquel que se le acercara, con fulminarlo con sus poderosos rayos, heló la sangre hasta del cortinaje, dado que se trataba del emperador y podía perpetrar cualquier atrocidad sin límite ni freno alguno; más como quiera que más de uno, ya había observado algún brote previo en el ahora ostensible perturbado, respiraron aliviados, “ahora buscaran un sucesor y lo ingresarán en un manicomio”; se equivocaron, comenzaron a adorarlo y a poblar el inmenso territorio del imperio con gloriosas estatuas de su nuevo dios; por supuesto, pasaportó al más allá, a la legión de meapilas y lameculos del senado que se achichonaron, golpeándose la testa contra la pared a grito pelado; ello, a fin de asegurarse ser oídos por el enjaulado, rastrera ofrenda de sus vidas, implorando a los dioses que el majareta sanara y saliera vivo de la covachuela; nadie lo esperaba ni por asomo, se jodieron Cuando los egos se enamoran de sí mismos, el ser humano se transforma en satánico monstruo, máxime si tiene poder aunque sea sobre un corral de gallinas; el sentido de la realidad se evapora, la única realidad es el espejo donde se refleja su omnipotente ego y las toneladas de babeo de una legión de aduladores bien cebados. Los finales históricos de los tiranos no suelen ser muy ejemplarizantes, pasamos pagina

Ceuta ha sido invadida, la Nacion ha sido humillada y, escarnecida, una declaración de guerra hibrida, guerra sin más, ataque contra la integridad territorial o allá cada cual con los términos; lo cierto, es que una horda de más de setenta mil sujetos, han arrasado nuestras fronteras e invadido un parte del territorio, dejando a los pies de los caballos y quedando en la indefensión más absoluta la población. La primera reflexión es que alguien o a quien competa, debería pagar por su palmaria incompetencia, al no haber comunicado a Marruecos por los canales establecidos, que debía de posponer la invasión, hasta que el Señor Sánchez finalizara sus vacaciones; eso sí que es un hecho de extrema gravedad que ha arrastrado todo lo que siguió. Seguimos, mas no sin antes reflexionar sobre el grave perjuicio que se causa, no respetando las vacaciones de un líder; así resulta especialmente difícil postular y garantizar la alternancia de gobierno en un régimen democrático; ¿esto es un sarcasmo?, ¿puro regodeo?; no, algo peor, es una descripción de un acto de traición y el incumplimiento del sagrado deber por parte de un gobierno de defender sus fronteras, la integridad territorial de la Nacion y a sus ciudadanos; sin más; el Señor Sánchez pasará a la historia de la traición y la infamia con letras de oro e indelebles a través de los siglos. Más no quedó ahí el vil esperpento; tras oficiar de buzo amateur y vacacionista profesional cobijado en la Mareta, montó una sigilosa escapada a Andorra, al parecer una filtración dio al traste con la proyectada escapada; ello, según las mismas fuentes, “cuando Begoña ya había preparado las maletas con la ropa de montaña”; en este punto, es inevitable releer a Carlos Castaneda y sin duda proveernos de una buena dosis de peyote para digerir todo esto; España ardiendo e invadida, -pura película de terror- y el gobierno cerrado por vacaciones. Más no acaba aquí la siniestra opereta, faltaba el adorno y la paquetería publicitaria; se nos obsequió con unos remilgados videos, extraídos de algún sobado tik tok, donde todo un presidente del gobierno, se sinceró y nos develó sus ímprobos esfuerzos y dedicación en tan criticas circunstancias, secreto al descubierto y expediente X desclasificado, nos recomendó unas pastueñas cancioncillas veraniegas y algunas lecturas que sin duda alguna, no fueron filtradas por algún comité anti pestiño; legión de asesores le sobran, aunque tal vez habría que revisar el caladero de donde los saca o que criterios de selección se aplican; aquí nos detenemos, la salud es lo primero. Sigamos.

Hablamos nada menos que del líder planetario, ungido por el Global Progressive Mobilisation; artefacto pelín hortera, más traje a la medida para la autoglorificación y postureo del Señor Sánchez, ahora reencarnado en el posmoderno Aquiles, héroe mítico de la progresía mundial, en su cruzada y encarnizada lucha contra el imperialismo, el colonialismo, fascismo y bla, bla, bla,…; se ha revelado un nuevo Mesias, destinado a salvar a la humanidad de la bestia fascista y a garantizar las democracias en el planeta tierra, ¡cojonudo!; apoteósica su enfervorizada arenga de cierre, ahí va: “la ultraderecha y la derecha rendida ha llegado a su fin»; amen, palabra de Sánchez; más nos da, que la pastueña audiencia de cansino palmeo, se hallaba abstraída en otras excogitaciones más terrenales; ¡¿a qué hora abren el bar?! o ¡¿qué delicias y sorpresas gastronómicas nos depararan el restaurador y el sumiller?; sin duda, cada cual a sus cosas, humo de pajas o por ahí. Mas arrastrado por su coral autoglorificación y particular epifanía, el Señor Sánchez no paró, galleando ante el abstraído auditorio y emulando la entrada triunfal de los generales victoriosos en la roma imperial, ¡No a la guerra! y de forma harto gratuita e irresponsable, metafóricos escupitajos a la primera potencia del mundo, Israel, amén de variadas puyas a nuestros socios de la UE y resto del mundo libre, -si es a estas alturas, queda alguno que el Señor Sánchez no se haya llevado por delante con su espadón progresista. En fin, rizo el rizo, la gota que colma todos los vasos, “perdónales, señor, que no saben lo que hacen y menos lo que dicen”; nunca a lo largo de los siglos esta desgraciada Nacion, había soportado un personaje tan atrabiliario y dañino como este; nos preguntamos quién corrió con los gastos del festejo, ¿se hizo un simpa?, ¿a escote? o de nuevo el encabronado contribuyente español. No sabemos, más la factura de verdad ya empezamos a pagarla; hasta que el señor Sánchez triló el poder de aquella manera, la Nacion mas antigua y con peso histórico de Occidente llamada España, tenia aliados de peso; miembro de pleno derecho de la UE y respetado por sus aliados naturales, el mundo libre; aquí y ahora banana y mas banana, antológico cambio; gracias Señor Sánchez. Marruecos, nuestro peor enemigo, engallado porque nos ha robado la cartera gracias a Usted y su bananera política exterior; gallo de corral y victorioso pugilato, se encuentra apoyado y respaldado por la primera potencia del mundo e Israel que no olvidan ni lo harán, la factura no la va a pagar un tal Sánchez, Rodríguez, Lopez o similar, en suma, un irresponsable en funciones de presidente de un gobierno ilegitimo, incompetente e incapaz,; no, la pagaremos los demás, muchos millones de españoles y las futuras generaciones.

Hay que hablar claro a la Nacion de una vez Señor Sánchez, en la UE somos unos apestados y en cuarentena, no se fían y motivos les sobran; en suma, más solos que un náufrago agarrado a media tabla en medio de un tifón; más Usted Señor Sánchez, ya ha disfrutado de todo los lujos, oropel y prebendas que el abuso del poder y su torticera utilización puede ofrecer a un gobernante sin escrúpulos; Idem, también ha tenido su epifanía, legión de aduladores y momentos de gloria; eso sí, en vanos teatrillos: “La ultraderecha y la derecha rendida ha llegado a su fin», palabra suya, amén; ahora nos toca a los demás pagar la estratosférica factura y rescatar a una Nacion quebrada, dividida, desmoralizada, sin apoyos y arruinada; Usted ya ha pasado a la historia Señor Sánchez y de qué manera, por la puerta grande sin duda, pero la trasera, la de la traición, negrura, repulsión y fracaso, la historia ya está escrita

Los pares de opuestos, la eterna lucha entre el bien y el mal; nos da, que hasta para oficiar de demonio, hay que tener cierta cualificación y conocimiento, hasta los señores de las sombras deben de acreditar cierto grado de competencia y transmitir algo de seguridad a sus fieles y beatos, no basta con anestesiar las conciencias y regarlas con dinero público; un alexitímico no distingue ente el bien y el mal, al menos mientras la ubre del dinero público siga manando y premiando sus babosos servicios; a los beatos y fieles de la oscuridad, les es indiferente que una mafia o cuadrilla arrastre al abismo a una Nacion desguazándola por dentro y triturándola por fuera, retorciendo comisiones y, coimas, robando hasta la miseria de los pueblos, aliándose con narco dictaduras bananeras, canallesca del grupo de Puebla, regímenes liberticidas al calor de la comisión y me lo llevo crudo, todo vale; “ser socialista es dar mucho y tener muy poco”, palabra de la santa ceja, de la estafa de la extrema izquierda ni hablamos, a estas alturas ya no engañan; hemos visto de todo, desde trilar comisiones estraperlando alimentos destinados a paliar el hambre del pueblo Venezolano, negociar con el COVID y la muerte de compatriotas, todo tipo de negocios fraudulentos envolviéndose en la bandera nacional e interminables vuelos del sobado Falcon, incluidos ¿63? a la republica dominicana; hasta la cochambra quinquillera de joyas que se materializan sorpresivamente en la caja fuerte menos indicada. La punta del iceberg acaba de desvelar las coordenadas de una mafia y sin duda nos esperan grandes sorpresas, cuando se investigue y judicialice lo que se esconde bajo la linea de flotación. Idem, en el interior, el Señor Sánchez ha sido el mayor enemigo y aliado de los que quieren destruir España; ha dado luz verde al narcotráfico en el campo andaluz; ha amnistiado a los que dieron un golpe de estado, lo cual no ha resuelto nada y agravado todo, ya andan exigiendo la independencia a la luz del día y sin trucos; Idem con el terrorismo y sus pupilos, “la democracia ha triunfado”, si, la de ellos seguro, ya no precisan del crimen y el asesinato, el señor Sánchez les ha entregado el gobierno y el resultado está a la vista, proliferan los homenajes a etarras a plena la luz del día y el miedo, chulería y amedrentamiento, reinan sin freno alguno en el territorio, -Navarra incluida-; la España del “pinganillo”, se ha comido a la otra España, la de verdad, la única que garantizaba la libertad, los derechos humanos y la defensa de la Nación. Por supuesto, en lo que atañe a los auténticos desvelos y problemas de los españoles, ha agravado todos y resuelto ninguno; hablamos de un tal Sánchez, personaje de oscura extracción y trayectoria, perdedor de unas torticeras elecciones, aupado y mantenido en la casamata monclovita por no más de una minoría que no alcanza el 10% del censo de votantes, minoritarios socios e imprescindibles aliados en el común objetivo de destruir la Nación. Sigamos

Mas centrémonos en la crisis de Ceuta; el demencial efecto llamada del Señor Sánchez y sus arteras maniobras para alterar el censo electoral, han desembocado en una crisis sin precedentes y puesto en serio peligro la integridad territorial de España; el monstruo que ha creado, amenaza con sus fauces devorar y llevarse todo por delante, comenzando por el gobierno más corrupto e incompetente que se recuerda y al partido que lo sustenta, -otrora obrero y español. Aquí y ahora, granizada de pateras, están desembarcando en un territorio sin fronteras ni control alguno, plácidamente y en cualquier parte del litoral; léase Murcia, Baleares, Canarias etc..; los asombrados turistas no dan crédito, engañados y previamente informados de sus placidas vacaciones en un país del primer mundo; mentira, territorio banana del Señor Sánchez, nos estamos cargando la gallina de los huevos de oro, el turismo Sigamos

La legislación de extranjería, impregnada del respeto a los derechos humanos, se halla diseñada para situaciones de normalidad y desenvolvimiento de la vida, social, administrativa e institucional; es decir, normalidad no traumática, sin más; resultan inoperantes y demenciales para afrontar situaciones de guerra, invasión del territorio y crisis graves que pongan en peligro la seguridad y la propia supervivencia de la Nación; pregunta, ¿que ha hecho el Señor Sánchez hasta la fecha?; respuesta, bañarse; es decir, nada; eso sí, recomendarnos néctar para el espíritu, algunas cancioncillas y dudosas lecturas destinadas a la marujería con exceso de tiempo libre; Nerón tocando la lira contemplado el incendio de Roma. No hay mas

Sigamos, no es casualidad que Marruecos vaciara las cárceles unos dias antes y tras la humillación a España y demostración de fuerza, retornaron por su propio pie decenas de miles de invasores; más enfangados en la mentira, nadie cree a este gobierno, las cifras más realistas apuntan a que más de veinte mil sujetos permanecen y se niegan a abandonar el territorio. ¿Que sabemos de los antecedentes y peligrosidad de muchos de estos sujetos?; una confusa y dispar mezcolanza idónea para la infiltración e ideal camuflaje estratégico: Menores, niñas -algunas violadas sin que las jetas feministas susurren algo-, perfiles menos inquietantes y sobrevolando la total parálisis e incompetencia de este gobierno observando cómo se pudre la situación; no hace falta ser un estratega ni escarbar en manuales militares, nos hallaríamos ante infiltrados con objetivos concretos, estrategia diseñada y planificada por Marruecos; léase, indeterminado número de sujetos que suponen un riesgo cierto para la seguridad nacional: Militares, yihadistas, células terroristas, delincuentes, miembros de organizaciones criminales, delincuentes con granizada de antecedentes, etc.. ¿Que sabemos?; las sospechas parecen confirmarse sobre el terreno, habiendo sido ya identificados varios de estos sujetos previamente expulsados de territorio español. Cuando la traición se alía con la mentira y la incompetencia más palmaria, se oculta el hecho de que cualquier extranjero al ser detenido, con la vigente legislación en vigor, no puede ser expulsado, debiendo ser trasladado a un centro de internamiento de la península; por tanto, no hay que ser vidente, para apostar a que las provocaciones, agresiones y atentados a nuestra policía, Guardia civil, militares -sin descartar la población civil- irán en aumento; ¿qué respuesta va a dar este gobierno?; simple, nos remitimos al párrafo anterior y seguimos

Cuando a la traición y colaboración con el enemigo, se une la incompetencia más palmaria, es difícil contener la ira; nadie cree que a pesar de los denodados esfuerzos del Señor Sánchez de destruir España -“España, esa cutre palabra fachosa y fascista”, ¿le suena a alguien?!- y su aplicada labor a través del ministerio del Señor Marlaska, de humillar, dejar a los pies de los caballos a policías, guardias civiles e instituciones de primer orden como el ejército; reformulamos la pregunta, ¿alguien se puede creer que a pesar de todo eso, el CNI, las fuerzas y Cuerpos de seguridad, los servicios de inteligencia al servicio de la Nacion, -no de una mafia-, son absolutamente gilipollas o han sufrido una pandemia de majadería en veinticuatro horas?. Nadie, existen esos informes y más de uno, informando a este gobierno de forma profesional, documentada y rigurosa de lo que era un secreto a voces; ya lo anticipamos en su día, ahora se empiezan a aportar pruebas; extractamos “Policía Nacional —el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF)— elaboró el 29 de julio un informe que alertaba sobre un “riesgo extremo de entrada masiva” en Ceuta”. Hay más, pero eso ya lo sabíamos y asi lo reflejamos en su día; traición y colaboración con el enemigo, inacción total. Sobre la mentira sistemática, nada que añadir, es sobre esa premisa sobre la que se ha sustentado y nutrido una mafia, desde que el Señor Sánchez triló el poder de aquella torticera manera. Seguimos

Cuando el invasor es el que somete y ordena al invadido, no es de extrañar la humillación que están sufriendo nuestras Fuerzas y Cuerpos de seguridad y el ejército; estos últimos desprovistos de cualquier dignidad y reconocimiento de su oficio y profesionalidad; convidados de piedra y obligados a participar en un teatrillo, sin otras herramienta que la inacción, el reflejo del uniforme y a los que no se reconoce siquiera como Agentes de la Autoridad en una situación de emergencia nacional; duele ver a militares de la sagrada patria, apaleados, apedreados y huyendo como conejos; ¿cabe más humillación e ignominia a que son sometidos nuestros militares?; la inacción y dejarse apedrear por una chusma de energúmenos, provengan de donde provengan, máxime en este supuesto donde se ha invadido el territorio de la patria

El Señor Sánchez, nunca ha reconocido ni asumido responsabilidad alguna por su catastrófica gestión y algo más; siempre ha tenido un mochuelo a mano para endosarle el difunto y los gastos del entierro, los babosos tertulianos, altavoces y zalameros de magra nómina y esplendida recompensa, se encargan del resto; así que siempre repite el mismo y cansino mantra, “el cambio climático”, “la extrema derecha” y bla, bla bla; vomitivo aburrimiento, cansa. Más en esta ocasión, ha tenido que refrescar la caja de los evasivos sapos, sometiéndola a una ITE de urgencia; ahora la mano que mece la invasión, menos Marruecos es todo hijo de vecino: Rusia, Israel, una conjura planetaria urdida por la fachosfera mundial; dada su filia y apego a la momia del exdictador, no es descartable que se descuelgue con eso de la conjura judeo masónica y si todo eso no cuela, siempre le sugerirán que eche mano de la suegra del pollero del mercado, dado provocar a Marruecos, con la exhibición de la bandera de España en el balcón de su casa, visible al otro lado de la frontera Ceutí; no es descartable cualquier salida de pata de banco, la prudencia no es su fuerte, habrá sorpresas. Más lo que ya mueve a la absoluta repugnancia, es embarrar la figura del Jefe del estado, con miserables insinuaciones a la altura de la catadura moral del personaje; hasta el último choricillo de arrabal, demuestra más humanidad y categoría moral a la de aquel, en cuyas manos hemos depositado o tolerado que gobierne la Nacion

Cuando algún lunático tiene poder sobre sus semejantes, sus víctimas siempre le atribuyen capacidades y cualidades inexistentes; permítasenos relatar una anécdota vivida por el firmante, la confidencia a toro pasado de un recluso que sufrió incontables padecimientos y angustias -según él- en una cárcel de verdad -de las de antes-, contaba al firmante con indisimulado cinismo, que el puteo y la impotencia del día a día, creaba entre los reclusos, una imagen de inteligencia y superioridad, que divinizaba y otorgaba poderes sobrenaturales al director de la prisión, dueño y señor de todos los que sobrevivían entre rejas; cierto día, fue conducido a su despacho, se temía lo peor, esposado y con los esfínteres apretados; abreviamos, lo mejor es el final del relato, con sarcástica expresión dijo, “lo tenía delante, se me cayó el santo al suelo, era un necio sin más”; fin, no hay más.

Seguimos esperando conocer los verdaderos motivos que llevaron al Señor Sánchez a la cesión del Sahara a Marruecos por su cuenta y porque yo lo valgo; ¿qué conversaciones sobre el señor Sánchez, interceptó el software espía Pegasus y que negocios, asuntos o fétidas cuestiones esconde para que Marruecos tenga rendida, humillada y con los pantalones bajados, no a un tal Pedro Sánchez que dentro de media hora ser un toxico recuerdo, “una mala noche en una tétrica posada”; no, no se trata de un tal Sánchez, se trata de la Nación y eso ya son palabras mayores; la traición y complicidad con marruecos, debe de pagarla sin duda, él y varios miembros cómplices de su gobierno; más ahora la urgencia exige que este gobierno sea desalojado y emitir una señal inequívoca, respaldada por la mayoría de españoles de que esto empieza a cambiar; no se puede poner al que propaga la peste a traficar con las vacunas y mucho menos al frente del Ministerio de la salud; urge un gabinete de crisis en una situación de emergencia nacional y adoptar con decisión y sin titubeos medidas de todo orden, incluidas modificaciones legislativas en un situación de absoluta excepcionalidad. En resumen, ¡Sánchez o la Nacion!, no hay más. Cerramos con algunas frases que conviene releer en estas circunstancias.

“Habéis preferido la indignidad a la guerra y ahora tendréis la indignidad y la guerra” (W. Churchill)

“Si el gobernante utiliza el poder para su beneficio personal en lugar de la utilidad pública, su mandato pierde la base del derecho natural y es licito resistirlo” (Escuela de Salamanca. Francisco de Vitoria). LA NACION ES SAGRADA. VIVA LA LIBERTAD Y VIVA ESPAÑA